Премьера фильма «Непрощенный»: Смог ли Нагиев убить в себе физрука ради трагической роли Виталия Калоева

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-26T20:01:08+03:00

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Главный герой картины «Непрощенный» - реальный человек, архитектор из североосетинского Орджоникидзе Виталий Калоев. Он не смог пережить гибель жены, дочери и сына в авиакатастрофе и покарал авиадиспетчера Петера Нильсена, виновного в трагедии. Напомним, что в 2002 году над Боденским озером в столкновении пассажирского самолета и грузового борта погиб 71 человек, из них 52 - дети... Многие вместе с «Комсомолкой» следили за случившимся - наша газета тогда подробно освещала эту трагическую историю. Наши журналисты взяли интервью у Виталия Калоева сразу же после того, как он вышел из тюрьмы - цюрихским судом его приговорили к 8 годам заключения, но через два года его освободили за примерное поведение.

Так выглядел Виталий Калоев после возвращения на родину из швейцарской тюрьмы, где отсидел два года за убийство авиадиспетчера, виновного в гибели всей его семьи.Фото: Андрей КАРА

Мы хотели спросить у Дмитрия Нагиева, известного в основном по комедийным ролям, как он решился сыграть человека такой трагической судьбы. Но, к сожалению, артист утомился и отменил запланированное интервью, сделав упор на издания для хипстеров. Будем надеяться, что они смогут осилить этот непростой фильм и все было не зря. А сами решили сравнить «Непрощенного» и «Последствия» - голливудскую картину, вышедшую в 2017 году, в которой Калоева сыграл Арнольд Шварценеггер, тоже, скажем, не драматический актер. Кстати, голливудская лента не понравилась ни самому Калоеву из-за недостоверности, ни зрителям - кассу фильм собрал весьма скромную.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670611" frameborder="0"></iframe> Фильм "Непрощенный" (2018) - Трейлер.

Сравним: «Последствия» и «Непрощенный»

Главный герой

Фильм «Последствия»: Арнольд Шварценеггер играет Романа Мельника, строителя, который давно переехал в Штаты. Роман готовится стать дедом и очень ждет своих жену и дочку, которые должны прилететь. Но случается авиакатастрофа. «Железный Арни» чуть ли не впервые без оружия и кулаков должен существовать на экране, передавая зрителям кошмар, который проживал Виталий Калоев наяву.

Фильм «Непрощенный»: Дмитрий Нагиев играет Виталия Калоева, который «поссорился с Богом» из-за ошибки авидиспетчера. Он сам говорит, что жизнь его остановилась, когда случилась эта авария. Но ему нужна справедливость. Не дождавшись ее в суде, он пытается добиться ее от швейцарских властей. И становится настоящим героем, который сквозь все трудности идет вперед.

Дмитрий Нагиев в роли Виталия Калоева.Фото: kinopoisk.ru

Основной конфликт

Фильм «Последствия»: герой Шварценеггера с портретом семьи в руках стучится в каждую дверь, буквально требуя сочувствия и жалости. Но ни у кого не находится для него доброго слова. Авиадиспетчер - единственный, кто страдает вместе с ним: он сломлен, не может смириться со своей виной. От него уходят жена и дети. На стенах дома надписи «Убийца». Он размышляет о самоубийстве. Об этом же думает и герой Шварценеггера. Но в итоге вершит правосудие, которое для диспетчера становится ожидаемым наказанием.

Фильм «Непрощенный»: герой Нагиева ждет, чтобы перед ним хотя бы извинились. Но сотрудники авиакомпании, сгубившей его семью, предлагают деньги, чтобы тот отстал. А потом и вовсе игнорируют его звонки и визиты. Авиадиспетчер весело проводит время со своей семьей, когда в его дверь стучит Калоев. Не найдя понимания, герой Нагиева убивает человека, виновного в гибели его семьи, и идет под суд. После отсидки страна встречает его как героя.

Герой Нагиева искал понимания у тех, по чьей вине погибла его семья. Но так и не нашел...Фото: kinopoisk.ru

Правда и вымысел

Фильм «Последствия»: изменены имена, фамилия, место действия. Не Виталий Калоев, а Роман Мельник. Не осетин, а украинец (или русский, мы так и не поняли). Не архитектор, а прораб. Не Испания, а Америка. Вместо погибших дочери и сына - беременная дочь. Плюс масса мелких деталей, которые подметил выразивший свое неудовольствие сам Виталий Калоев. Мужчина даже писал письмо самому Шварценеггеру и режиссеру с просьбой, чтобы все события в фильме были отображены так, как было на самом деле, «а не выгораживали беззубое европейское правосудие». Так же его очень расстроило, что на экране он слоняется по чиновникам и будто ищет жалости, а не требует справедливости и извинений.

Фильм «Непрощенный»: режиссер фильма Сарик Андреасян делает из Калоева героическую фигуру, полностью оправдывая его поступок. Осознанно или нет, но фильм перенасыщен болевыми точками. Вот к Калоеву подсаживается мужик в самолете, который начинает бодро расспрашивать о семье, глядя на фото в его руках, не зная, что их уже нет в живых. Вот Виталию кажется, что пустой дом оживает и его семья снова с ним. Вот он находит новый смысл жизни, найдя маленького котенка, - глаза его снова блестят. Когда на жалость давят так часто и грубо, механизм перестает работать.

Арнольд Шварценеггер играет Романа Мельника.Фото: кадр из фильма

Верю - не верю

Фильм «Последствия»: Арнольд в роли несчастного отца и без пяти минут деда, потерявшего все, не очень убедителен. Люди все равно ждут от него того, чем он был славен, - игры бицепсов и челюстей, крылатых фраз вроде «Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл». Терминатору оказалось поздновато менять амплуа.

Фильм «Непрощенный»: комедийный образ Нагиева настолько привычен, что смириться с его новым амплуа получается не сразу. Машков или Хабенский не вызывали бы такого диссонанса. А здесь скорее удивление: «Прапорщик Задов, а как играет!» Но и Задов, и физрук, и легион комедийных героев Нагиева так и лезут изо всех щелей. Хотя Дмитрий очень старался. И даже решил не знакомиться с Калоевым, чтобы сыграть собственное о нем представление.

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