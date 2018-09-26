«Адвоката Глушакову наняла любовница»: Катя Гордон решила поддержать жену бывшего капитана «Спартака»

СЕГОДНЯ 19:33 2018-09-26T19:44:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оказался в центре некрасивого скандала. На просторах интернета появилось видео, как супруга футболиста Дарья Глушакова поймала мужа с поличным в бане, где он прохлаждался с любовницей. Потом защита Глушакова попытается оправдаться, мол, измены начались с Дарьи, а не с Дениса. Сама Дарья объяснила такие слова как реакцию на ее желание развестись. Дескать, она устала от измен и готова начать жизнь с чистого листа.

— Я действительно подала на развод с Денисом, — рассказывала «КП» Дарья Глушакова, жена футболиста. — Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо».

Интересы жены Глушакова защищает в суде звездный адвокат Сергей ЖоринФото: Личный архив

Потом выяснилось, что Глушаков подал на раздел имущества. Причём не в Москве, где проживает его семья, а в небольшом городке Миллерово, откуда он приехал с женой много лет назад покорять столицу. В судебном иске спортсмен просит оставить двух детей с ним и взыскивать алименты с бывшей жены в размере 80 тысяч рублей.

Интересы жены Глушакова защищает в суде звездный адвокат Сергей Жорин. Любопытно, что сейчас Жорину активно помогает его бывшая жена — юрист Екатерина Гордон.

— Буквально неделю назад мы с Сергеем Жориным сидели друг напротив друга, защищая разные стороны в суде. И когда я вышла из суда, мне пришла от знакомых эсэмэска: «Ой, смотри, твой клиент». Они мне прислали видео с Дашей Глушаковой. Я сказала, что не против ее вести, связалась с Инной Жирковой (жена футболиста Юрия Жиркова — Ред.). Но оказалось, что меня опередил Сергей Жорин, - рассказала «КП» Катя Гордон. - Так совпало, что меня позвали на шоу к Андрею Малахову комментировать ситуацию в семье Глушакова как специалиста в семейном праве. Мне было очевидно то, что какая-то теория заговора против футболиста — это, конечно, несусветная чушь. Я слышала за кадром скандального видео крик женщины, которая бросалась на дверь. Мне было очевидно, что ей плохо, она плачет. Любая женщина будет возмущена, увидев отца своих детей в бане с какой-то бабой.

Катя Гордон будет помогать своему бывшего мужу Сергею Жорину на медийном полеФото: Личный архив

Даша была с Глушаковым с тех времен, когда он еще был никем. Она родила двоих детей. И думать про нее плохо оснований у меня нет. А по совпадению так получилось, что с одной стороны — моя бывшая партнер, с которой я начинала юридическую карьеру, Марина Дубровская (она представляет интересы Глушакова), а с другой — мой бывший супруг Сергей Жорин.

Мне сначала написала Марина Дубровская, возмущенная тем, что я поддержала не ее сторону. Потом мне написал Сергей Жорин. А потом мне позвонила Даша Глушакова. Я практически с тремя людьми говорила одновременно и поняла, что лучшее, что я могу сделать, это попробовать их всех примирить. Потому что я помню свои времена развода с тем же Сергеем Жориным. Рядом не было людей, которые бы нас попытались помирить, рядом с нами были те, кто подливал масла в огонь. И я сказала Сергею Жорину: если мы можем сделать с тобой что-то хорошее, то давай попробуем примирить все стороны. Я сделала группу в WhatsApp между Мариной Дубровской, Сергеем, проговорила всё со всеми: ребята, я вас всех знаю, как облупленных, очевидно, что Дарья любит Глушакова, у них дети, давайте договоримся.

Кристина — та самая девушка из бани

Но когда я это делала, я не знала деталей. По моему мнению, адвоката Марину Дубровскую и Дениса познакомила любовница Глушакова Кристина. По моему мнению, Кристина Арсентьева — подруга Дубровской.

— Это Кристина фигурирует на видео из бани?

— Да, Кристина — та самая девушка из бани. Я негативно отношусь к любой женщина в бане с неразведенным мужчиной. Если мы будем делать вид, что это нормально, и унижать на всю страну жену и мать детей, то мы потеряем какие-то последние нормы морали и здравого смысла.

Сергей Жорин предложил с ним сотрудничать в этом деле. Сколько ошибок делает та юридическая сторона! Чего только стоит внезапный увод денег со счетов. Если Глушакову это советуют, то ему нужно сменить советчиков. Потому что он подставляется. Просто так не обмануть бывшую супругу и не выиграть суд. У Сергея Жорина совершенно понятная линия защиты, и он скорее разгребает ошибки, которые допускает противная сторона. А я по мере необходимости тоже подключаюсь.

В судебном иске спортсмен просит оставить двух детей с ним и взыскивать алименты с бывшей жены в размереФото: Личный архив

Я хорошо отношусь к Марине Дубровской, но в силу того, что клиента к ней, по моему мнению, привела именно Кристина (любовница Глушакова), и того, что я вижу в их комментариях... справедливого и благородного поведения в адрес Даши ждать не приходится.

Я публично считаю необходимым бороться с любой попыткой сделать из жены Глушакова какую-то махинаторшу, женщину, которая якобы кому-то изменяла. Это все ложь. Я обещаю от себя иски о защите чести и достоинства каждому изданию, которое будет писать подобную сплетню.

— Не удалось с самим Глушаковым поговорить?

— Насколько я знаю, он очень плотно сейчас общается с Кристиной. Кристина, по моему ощущению, настолько цепко его держит. К сожалению, Кристина не обладает какой-то человеческой добротой и мудростью, это понятно по ее поведению в бане с женатым человеком, и рассчитывать на какие-то ее благородные поступки, наверное, нам не придется. Что мы ждем от человека, который не прочь был систематически при плотных отношениях и действующем браке съездить в баньку?

Кстати, я выходила на Глушакова, когда поверила, что могу помочь решить эту ситуацию миром. Я через наших общих знакомых футболистов передавала Глушакову свое желание помочь в мирном урегулировании вопроса, на что он, как я поняла, сказал, что он очень уверен в своей юридической позиции и ему ничего не нужно.

— Что бы ты ответила людям, которые осудили Дашу за то, что она снимала это видео в бане?

— Я отвечу от своего имени. Когда людям больно (а я была в такой ситуации), они не всегда думают о том, красиво выглядит их поведение или нет. Вот когда тебе больно, ты готов снимать штаны, демонстрируя синяк, ты готов кричать, бросаться. Ты как маленький забитый зверек, который просто не знает, что делать с этой болью. Я думаю, что российские женщины тоже абсолютно ее понимают. Именно потому, что эта ситуация очень понятная, из Даши пытаются сделать какого-то махинатора, который заранее, якобы зимой, снял видео, как говорили на передаче у того же Андрея Малахова, для того чтобы спустя время пытаться с него требовать деньги. Во-первых, есть совместно нажитое имущество, и оно в любом случае делится пополам. Они вместе прошли всю его карьеру, и она имеет право на то, что она заявляет. И как-то мне очень странно, когда появляется новая барышня в бане и начинает проявлять заботу о финансах своего новоиспеченного бойфренда. Пусть она с ним что-то пройдет, заработает, родит ему детей и тогда предъявляет какую-то свою финансовую заботу.