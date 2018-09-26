2018-09-27T08:45:30+03:00
Звезды

Творческий вечер сатиры и юмора

Российской премьерой фильма Михаила Идова «Юморист» открылся 6-й кинофестиваль «Движение»
Стас ТЫРКИН
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Главную роль в этом ладном, как хороший рассказ, скроенном фильме играет Алексей АграновичГлавную роль в этом ладном, как хороший рассказ, скроенном фильме играет Алексей Агранович
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Режиссёрский дебют известного писателя и сценариста ("Оптимисты", "Лето") Михаила Идова - печальная комедия с традиционным российским героем, названным классической русской литературой "лишним" человеком. Его зовут Борис Аркадьев (псевдоним, скрывающий еврейскую фамилию), и он популярный эстрадный "сатирик" эпохи брежневского застоя, но поскольку сатиры тогда не было (как, впрочем, и сейчас нет), то он, конечно, безопасный и вынужденно беззубый юморист. Чем сам он, разумеется, мучается - в отличие от нынешних юмористов (хотя кто их знает). Как и необходимостью бесконечно рассказывать один и тот же бородатый анекдот про обезьянку, развлекая свиноподобных военно-партийных начальников и их жён. Он явно способен на что-то большее, о чем явно видит постепенно скукоживающиеся сны. Устав от обыденного саморазрушения и от самой этой усталости, он, кажется, неожиданно для себя, обнаруживает, что способен и на поступок, и на изящный аристократический бунт. Главную роль в этом ладном, как хороший рассказ, скроенном фильме играет Алексей Агранович, режиссёр и актёр, заново открытый Кириллом Серебренниковым в спектакле "Обыкновенная история", и сыгравший в его "Маленьких трагедиях" этот архетип "лишнего" человека - современного продолжателя безнадёжных дел героев "Утиной охоты" и "Полётов во сне и наяву". С подлинным писательским мастерством сочинив для него историю, прописанную в заскорузлых советских 1980-х, но тянущую за собой весь ком настоящего и будущего, Идов впервые подарил Аграновичу главную кинороль, которая сможет поставить его в один ряд с выдающимися артистами из указанных выше фильмов. В своём режиссерском дебюте Идов вдумчив, кропотлив и старателен, он по роду основной профессии наделён редким в нашем кино талантом - рассказывания историй. А режиссёрская мускулатура нарастет, если он будет заниматься смежной профессией.

На открытии документальной программы «Движение. Жизнь» будет показан документальный фильм «Избранники» Анастасии Голуб

На открытии документальной программы «Движение. Жизнь» будет показан документальный фильм «Избранники» Анастасии Голуб

На открытии документальной программы «Движение. Жизнь» будет показан документальный фильм «Избранники» Анастасии Голуб - спродюсированный Евгением Мироновым неигровой дебют дочери блестящей, невыносимо рано ушедшей актрисы Марины Голуб. В ситуации тотального отсутствия гражданского мира в культурных слоях российского общества, когда никто никого не видит и не слышит, фильм со свойственным его автору идеализмом моделирует ситуацию, при которой представители разных поколений, взглядов и школ сошлись бы в диалоге не на политическом ток-шоу (на которые никто из них не ходит), а в нарочито выгороженном гуманитарном пространстве. Замирая и предвкушая, Голуб сводит на одном минном поле лучших молодых актеров сегодняшнего дня (Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Никита Кукушкин - все работающие в «Гоголь-центре» ученики Кирилла Серебренникова) и … священных мастодонтов отечественного экрана и сцены (Олег Басилашвили, Валентин Гафт и Юрий Соломин). И фиксирует их столь важную именно сегодня попытку установить диалог. Кто-то из них немедленно находит полное взаимопонимание (как Авдеев с Басилашвили), кто-то постепенно растапливает лед (как Горчилин и Гафт), а у кого-то разговор прыгает на ухабах и кочках (как у Кукушкина с Соломиным), как у представителей двух противоположно направленных театральных школ - ультра-традиционной и остросовременной. В фильме должен был быть и четвертый диалог - Олега Павловича Табакова с его сыном Павлом, но его не успели снять. Время, бегущее сквозь пальцы, пока мы откладываем действительно важные дела, - это ли не главный побудительный мотив к действию?

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