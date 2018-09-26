2018-09-27T00:02:17+03:00
Общество

Паспорт Виктора Цоя продали с аукциона за 9 миллионов рублей

Имя покупателя держится в секрете
Дмитрий КОЗУРОВ
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Как и ожидалось, самым дорогим оказался паспорт, выданный Цою в 1979 году, когда ему было 16 летКак и ожидалось, самым дорогим оказался паспорт, выданный Цою в 1979 году, когда ему было 16 летФото: Олег ЗОЛОТО
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В Москве на аукционе продали найденные недавно личные вещи Виктора Цоя: паспорт, записную книжку с телефонами известных музыкантов того времени, например, Бориса Гребенщикова, и рукописи нескольких песен.

Аукцион, на котором продавался паспорт. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Аукцион, на котором продавался паспорт.Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Как и ожидалось, самым дорогим оказался паспорт, выданный Цою в 1979 году, когда ему было 16 лет. Документ, который его владелец поначалу выставил на «Авито» за три с половиной миллиона рублей в итоге ушёл с молотка за девять миллионов. За документ шла ожесточенная борьба между дилерами двух покупателей, чьи имена устроители аукциона не называют. Стартовая цена в итоге выросла в десять раз. Впрочем, покупателю придётся выложить ещё больше: кроме девяти миллионов нужно заплатить 15 процентов комиссии аукционному дому «Литфонд».

Паспорт Виктора Цоя продали с аукциона за 9 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Паспорт Виктора Цоя продали с аукциона за 9 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО

Записная книжка Виктора Цоя обошлась дешевле - «всего» три миллиона. Рукопись песни «Хочу перемен» купили за 3,6 миллиона, песни «Любовь - это не шутка» - 550 тысяч.

Записная книжка Фото: Олег ЗОЛОТО

Записная книжкаФото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, с молотка ушло издание поэмы Маяковского «Облако в штанах. За книгу 1915 года дали ни много ни мало миллион рублей. Такая цена объясняется тем, что это уникальный экземпляр с автографом Лили Брик и её собственноручными пометками. Стартовая цена была 950 тысяч рублей. И нашёлся лишь один покупатель, перебивший ставку.

Рукописи песен Фото: Олег ЗОЛОТО

Рукописи песенФото: Олег ЗОЛОТО

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