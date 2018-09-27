Жена генерала Романова приходит в госпиталь к мужу каждый день уже 20 лет

СЕГОДНЯ 01:01 2018-09-27T01:18:13+03:00

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Уже почти треть своей жизни генерал-полковник Анатолий Романов прикован к госпитальной койке. За это время выросло целое поколение людей, многие из которых вряд ли знают о трагической судьбе этого человека, - «так, слышали что-то». Мы расскажем о нем.

В 1995 году Анатолий Романов был командующим Внутренними войсками МВД России и одновременно - командующим Объединенной группировкой федеральных войск в Чечне. В то время наши части вели активные бои с сепаратистами. Бессмысленность человеческих жертв вынуждала Москву искать пути замирения в Чечне. И генерал Романов был внутри этого бурлящего кратера. Все шло к тому, что он сумеет договориться с авторитетными боевиками о прекращении войны. Но это сильно не нравилось тем, кто хотел ее продолжения, мечтая о Кавказском джамаате. Они и решили устранить Романова...

Лариса Романова надеется, что ее муж - Герой России - еще вернется к полноценной жизни. Фото: Архив Росгвардии

МАШИНУ РАЗОРВАЛО, КАК КАРТОННУЮ

6 октября 1995 года Романов должен был встретиться с экс-спикером Верховного Совета РФ чеченцем Русланом Хасбулатовым, предлагавшим себя посредником в замирении. Генерал хотел обсудить с ним тактику переговоров.

Но в Грозном, в тоннеле под железнодорожным мостом на площади Минутка, во время проезда колонны взорвался радиоуправляемый фугас. «УАЗ» Романова оказался в центре взрыва. Машину разметало, как картонную. Генерал был тяжело ранен и впал в кому. Его спасло только то, что он был в бронежилете и шлеме.

Один из свидетелей трагедии - рядовой Роман Попов из отряда спецназа «Русь» - рассказал:

- Бойцы охраны, которые могли двигаться, бросились к покореженным машинам. Вытаскивали пострадавших, укладывали обезображенные тела и кричали: «Где генерал?!»

Уже в Ханкале, куда эвакуировали раненых, кто-то заметил на одном из тел блеснувшую пряжку со звездой и накладным гербом Советского Союза. Ремень с такой пряжкой был только у Романова…

18 ДНЕЙ В КОМЕ

Сначала Романова переправили во Владикавказ, а уже на следующий день - в Москву, в Главный военный госпиталь имени Бурденко. Там он 18 дней провел в коме, а затем, говоря языком медиков, «начал реагировать на внешние раздражители». В июле 2009 года (после 13 лет лечения) Романов был переведен в Главный военный госпиталь Внутренних войск МВД. Сегодня генерал по-прежнему не может разговаривать, но реагирует на речь мимикой. Он не истощен (его вес - около 70 кг), мышцы ослаблены, но не атрофировались.

Фото: Архив Росгвардии

«РАЗГОВАРИВАЕТ СО МНОЙ ГЛАЗАМИ»

5 ноября 1995 года генерал-лейтенанту Анатолию Романову было присвоено звание Героя России. Его жена - Лариса Васильевна - на предложение принять на хранение в семью его медаль «Золотая Звезда» ответила: «Я не вдова. Герой жив. Ему и вручайте!»

Все эти 23 года Лариса Васильевна ежедневно навещает его в палате, вывозит на прогулки, делает массаж. Я поговорил с ней по телефону.

- Лариса Васильевна, вот что для вас - быть женой офицера, попавшего в страшную беду?

- Ну что такое быть женой вообще? Это труд, это забота, как у любой другой жены, муж которой не попал в беду. Это постоянные переживания, желание помочь своему мужу.

- Вы часто бываете у Анатолия Александровича?

- Каждый день, даже два раза в день. Когда погода хорошая, мы гуляем, часто. Знаете, ему тоже ведь надоедают эти стены… ну мы как могли их украсили - там картины, портреты его, фото наши…

- 23 года уже прошло после трагедии - вот вы, как человек самый близкий Анатолию Александровичу, хоть какие-то плюсы, изменения в его поведении заметили?

- Конечно. Ну что вы, это же огромные изменения. Вы понимаете, мы тогда получили недвижимые глаза, неповоротливую голову, нереагирующие руки. А сейчас он реагирует, он отвечает! Он может показать свое настроение. Ночью он вообще сам во сне ищет более удобное положение тела…

- Лариса Васильевна, где вы черпаете силы? Другая бы уже... А вы - боретесь.

- Ну я же Романова. Фамилия обязывает...

Лариса Романова надеется, что ее муж - Герой России - еще вернется к полноценной жизни. Фото: Архив Росгвардии

ЕГО БУДНИ

«Басаев то и дело хватался за нож»

Вспоминает полковник Василий Панченков (пресс-секретарь Романова в сентябре 1995-го):

- Мне довелось близко наблюдать за встречами Романова и Масхадова. В ходе этих переговоров некоторые «бородачи» из окружения Масхадова вскакивали, размахивая руками, переходили на верхние регистры чеченского языка. Среди таких неуравновешенных был и самый молодой из переговорщиков, младший брат террориста № 1 в Чечне Басаева - Ширвани. Он, демонстрируя свою воинственность, хватался за висевший у него на поясе широкий изогнутый нож в украшенных орнаментом по зеленому полю ножнах. Эти демарши явно нарушали течение переговоров, но в такие моменты Романов оставался спокойным и тактичным, терпеливо ждал, пока улягутся страсти и все придут в себя.

Романов был готов ездить на переговоры столько, сколько потребуется. И было заметно, что у него с Масхадовым такие доверительные отношения начали складываться. Например, Романов въезжал в чеченские села, оставляя охрану за околицей, далеко от места своих встреч с главарями бандформирований и сходов населения, всецело полагаясь на Масхадова и младшего Басаева, которые обеспечивали его безопасность на контролируемой дудаевцами территории. Но однажды, в какую-то минуту откровения, Романов посетовал, что переговоры с Масхадовым идут очень медленно и трудно, потому что на него, видимо, давит настаивавший на безусловном суверенитете Чечни Дудаев, считавший, что начальник его штаба Масхадов идет на поводу у федералов.

ЗВОНОК В КЛИНИКУ

Лечащий врач Татьяна КЛОКОВА:

Никаких прогнозов, к сожалению...

- Татьяна Митрофановна, как вы оцениваете состояние Анатолия Александровича?

- Ну как вам сказать, слава богу, оно стабильное, состояние.

- А есть ли какие-то наметки, что дальше…

- Нет, никаких прогнозов не будет, к сожалению. Зачем я буду обманывать или обманываться сама?..