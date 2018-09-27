Королева Елизавета II заставила Меган Маркл заморозить свои яйцеклетки

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-27T13:57:27+03:00

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Вся Британия замерла в ожидании новости о том, что принц Гарри и его жена ждут первенца. Наряды герцогини Сассекской рассматриваются чуть ли не под микроскопом: а не появились ли у нее лишние сантиметры в области талии? По последним данным, Меган Маркл пока не беременна — и этим страшно расстраивает королеву Елизавету II. Как сообщили источники американского портала Radaronline.com, еще до свадьбы, осенью прошлого года венценосная бабушка заставила Меган заморозить свои яйцеклетки. В случае, если жена Гарри не сможет зачать ребенка сама, в дело вмешается современная медицина.

- Предложение сделать это шокировало Меган, она считала его отвратительным, - говорит инсайдер. - Но в конце концов она смягчилась и согласилась пройти процедуру.

Помимо замороженных яйцеклеток Елизавета II потребовала от Меган пройти тест на фертильность — это было обязательным условием для свадьбы с Гарри. Для такой феминистки, как звезда «Форс-мажоров», это был удар ниже пояса — ведь это прямое давление на ее личность. Но Меган пришлось смириться — чего не сделаешь ради любви и своего принца. Только после того, как тесты подтвердили, что актриса может иметь детей, было объявлено о помолвке.

Говорят, бабуля диктует внуку и его жене даже то, сколько детей им следует родить. Меган и Гарри мечтали о двух малышах, но Елизавета II поставила жесткое условие: в семье должно быть не меньше трех наследников. Мол, Гарри не должен отставать в этом вопросе от старшего брата, а Меган должна брать пример с Кейт Миддлтон, которая только и делает, что рожает.

Говорят, королева требует от Меган и Гарри столько же детей, сколько у Кейт и Уильяма.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Меган находится под давлением старших членов королевской семьи по поводу того, что она должна соответствовать Уильяму и Кейт во всем, - уверяет источник. - Так что, скорее всего, ей придется пересмотреть свои планы по расширению семьи.

К слову, на днях в Великобританию прилетела мама Меган — как говорят, для того, чтобы помогать ей с будущим наследником.

- Меган не хочет нанимать помощников, когда малыш появится на свет. Она считает, что с ролью няни лучше всего справится ее мать, - сообщают источники из окружения. - Дория давно решила, что будет заниматься внуками, когда выйдет на пенсию.

До отъезда в Великобританию 62-летняя Дория Рэгланд прошла курсы по уходу за младенцами. Миссис Рэгланд наняла сразу двух педагогов, которые обучили ее премудростям ухода за малышами. Конечно, Дория вырастила собственных детей – но времена изменились, и сейчас появилось много новых средств, помогающих заботиться о новорожденных. Мама Меган не хочет ударить в грязь лицом, ухаживая за внуками, вот и решила освежить свои воспитательные навыки.

Судя по всему, Дория останется в Великобритании надолго — Меган собирается поселить маму неподалеку от своего особняка, чтобы всегда быть на связи с ней.

Мама Меган Дориа прилетела в Британию, чтобы помогать дочке с будущим первенцем.Фото: REUTERS

Напомним, британский принц Гарри и звезда сериала «Форс-мажоры» обвенчались 19 мая в Лондоне. После свадьбы молодожены уехали в свадебное путешествие. Поначалу Гарри и Меган планировали провести медовый месяц в Африке. Но в последний момент передумали и отправились в Канаду. Говорят, именно там в милом консервативном канадском отеле молодожены и начали работать над своим первенцем. Меган всегда говорила, что очень хочет детей, и не собирается тянуть с продолжением рода.