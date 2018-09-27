Трамп: демократы хотели, чтобы я подрался с Путиным

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-27T09:11:28+03:00

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Рабочий график президента США Дональда Трампа, приехавшего в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, был известен заранее. Но за день до его возвращения в столицу пресс-служба Белого дома объявила о пресс-конференции главы государства, на которую пригласили и зарубежные СМИ.

В приглашении не указывалась, как это всегда бывает, тема для разговора, журналистам лишь предлагалось заранее зарегистрироваться и появиться в назначенном месте после получения одобренной заявки.

В зале для пресс-конференции яблоку негде было упасть.Фото: Алексей ОСИПОВ

Разумеется, упустить возможность прямого общения с президентом США не намеревались и российские собкоры, аккредитованные в Нью-Йорке. Все они заполнили необходимые формы, но одобрение получила лишь «Комсомольская правда», не ставшая гадать о причинах такой галантности.

Назначенным местом стала нью-йоркская гостиница Lotte Palace Hotel, основные площади которой Белый дом резервирует на т.н. высокую неделю очередной сессии Генассамблеи ООН вот уже который год. Именно в этом отеле президенты и госсекретари США проводят встречи, переговоры, брифинги. Для постояльцев это не создает особых проблем, разве что вводятся дополнительные меры безопасности: самосвалы с песком, окружающие гостиницу по периметру, десятки сотрудников служб безопасности, проверка багажа и ручной клади на всех входах.

Перекрытия у места пресс-конференции Дональда Трампа.Фото: Алексей ОСИПОВ

В зале яблоку негде было упасть. В стороне от президента сели госсекретарь Майк Помпео, постпред при ООН Никки Хейли и советник (он же зять) Джаред Кушнер, чуть поодаль разместилась официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Ответ на главный вопрос – зачем Трамп решил созвать пресс-конференцию? – стал ясен в самом начале.Фото: Алексей ОСИПОВ

Первые три ряда стульев оказались зарезервированными под американские СМИ, входящие в президентский пул, еще один ряд предназначался для журналистов, чьи вопросы, возможно, и не были заготовлены заранее, но как-то так получалось, что самостоятельно модерировавший пресс-конференцию Трамп указывал на первые ряды.

Ответ на главный вопрос – зачем Трамп решил созвать пресс-конференцию? – стал ясен в самом начале: президент решил поддержать Бретта Кавано, чью кандидатуру на должность члена Верховного суда США чуть ли не под микроскопом рассматривает Сенат. И сегодня судьбу Кавано, возможно, решат путаные показания нескольких женщин, спустя почти четыре десятка лет обвинивших юриста в сексуальных домогательствах. Трамп настаивает, что Кавано – порядочный человек и лучший претендент. Он напомнил, что его самого несколько женщин в разные годы обвиняли в приставаниях и прочих грехах, но «дела» дошли только до СМИ, которые смаковали разного рода подробности, давая дамочкам заработать на откровениях. «Если бы не было меня и тогда, и сейчас, все телеканалы давно бы уже обанкротились», - с апломбом заявил Трамп.

Не удержался он и от описания своих достижений на международной арене, включая торговые сделки с Японией, Мексикой и Южной Кореей. Правда, Сеулу президент США попенял: мол, одна из богатейших стран мира, а 32 тыс. американских военнослужащих, размещенных на Корейском полуострове, обходятся американской казне в круглую сумму. А вот Канаде не повезло, и Трамп подтвердил, что из-за отсутствия прогресса на двусторонних переговорах о торговых пошлинах, он отказался встречаться с канадским премьером Джастином Трюдо. Про Китай Трамп высказался дипломатично: «Мы справляемся с ситуацией. У меня отличные отношения с китайским президентом». Касаясь урегулирования израильско-палестинского конфликта, 45-й президент США подтвердил, что примет любую формулу – «два государства для двух народов» или «одно государство для двух народов».

Самосвалы с песком, окружающие гостиницу по периметру - меры безопасности перед пресс-конференцией Трампа.Фото: Алексей ОСИПОВ

Комплименты прозвучали в адрес северокорейского лидера. Но Трамп пожаловался, что заклевали его из-за того, что он так много дает Пхеньяну. «Ничего другого, кроме возможности встретиться, я Ким Чен Иру не давал. А вот Обама отправил ему 1,8 млрд. долларов наличными, дабы освободить четырех наших заложников… Ким Чен Ир нравится мне. Мы ладим», - сказал Трамп.

Российская тематика также затрагивалась. «У меня была отличная встреча с президентом Путиным. И они [демократы] говорят, что я был с ним слишком мягок. А мы все с ним обсудили – Украину, Сирию, Израиль. Это была прекрасная встреча! Они же хотели, чтобы я провел с ним боксерский поединок».

Расследование прокурора Мюллера Трамп сравнил с conjob. За этот неологизм, похожий по произношению на handjob (рукоблудие), президента попыталась пригвоздить к позорному столбу журналистка из Sky News. «Это просто сокращение от confidence job (самоуверенная работа)», - парировал Трамп.

Вообще же, Трамп легко ведет себя на публике – жестикулирует, весьма эмоционален. И к американской пишущей братии не питает особого пиетета. «Когда то я любил газету The New York Times, но сегодня она погибает», - обратился он к сотруднику этого издания, который парировал «Мы на нашей, как вы говорите, погибели процветаем», и попался на крючок. «Скажите за это спасибо мне!», - хмыкнул довольный Трамп.

В стороне от президента сели госсекретарь Майк Помпео, постпред при ООН Никки Хейли и советник (он же зять) Джаред Кушнер.Фото: Алексей ОСИПОВ

Пресс-конференция продлилась на четверть часа больше запланированного времени, Трамп все возвращался к теме Кавано, превознося его достоинства. А после окончания мероприятия всем пришлось немного подождать, пока делегация покинет зал и рассядется в автомобили президентского кортежа. Несколько улиц немедленно перекрыли, что не вызвало особого протеста у горожан и туристов, не без интереса наблюдавших за тем, как бронированные машины с мигалками и полицейским эскортом растворились в манхэттенской суете.