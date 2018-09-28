2018-09-28T10:51:15+03:00
Общество

«Атлеты во благо» преодолели Московский марафон, чтобы помочь детям с синдромом Дауна

Спортсменам удалось собрать 186 тысяч рублей, которые пойдут на терапию для семей, в которых родились особенные малыши
Ольга БОРСКАЯ
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«Атлеты во благо» уже несколько лет принимают участие в спортивных соревнованиях по всему миру, чтобы помочь собрать средства для фонда. Но на Московском марафоне впервые собралась такая большая команда Фото: фонд "Синдром любви"«Атлеты во благо» уже несколько лет принимают участие в спортивных соревнованиях по всему миру, чтобы помочь собрать средства для фонда. Но на Московском марафоне впервые собралась такая большая команда Фото: фонд "Синдром любви"
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Московский марафон - самый массовый забег страны. И уж точно - один из самых сложных. В этом году более 30 тысяч любителей спорта преодолели дистанцию, пролегавшую по самому центру столицы: мимо кремлевских стен и башен, небоскребов «Москва-Сити», Большого театра и Храма Христа Спасителя.

Но среди них были и особенные участники. Те, кто в этот дождливый день решил преодолеть марафон не только ради любви к спорту и личных рекордов, а ради добра.

Четыре десятка участников команды «Атлет во благо» присоединились к марафону, чтобы помочь благотворительному фонду «Синдром любви» и его подопечным - людям с синдромом Дауна.

Спортменам и их болельщикам удалось собрать 186 642 рублей, которые помогут провести 4 групповых занятия по переживанию травмы рождения ребенка с синдромом Дауна для 28 семей и не менее 30 индивидуальных консультаций психолога.

«Атлеты во благо» уже несколько лет принимают участие в спортивных соревнованиях по всему миру, чтобы помочь собрать средства для фонда. Но на Московском марафоне впервые собралась такая большая команда. В нее вошли абсолютно разные люди: от ультрамарафонцев со стажем до новичков в беге.

А возглавил команду Денис Булгаков, папа Васи, мальчика с синдромом Дауна. Денису и его родным очень помогли психологические консультации и поэтому он решил лично поддержать сбор средств на программу - чтобы помочь и другим семьям, оказавшимся в такой ситуации.

- Дети с синдромом Дауна будут появляться всегда. А их родители будут переживать это день за днем, год за годом. Им тоже будет нужна помощь психологов, - рассказал Денис в интервью фонду. - Именно общение с психологами, занятия в группах оказались решающими в том, что мы сейчас живем обычной жизнью. Мы не страдаем. Мы получили ответы на все вопросы, которые есть у каждого родителя. Я считаю, что умение пережить травму - это один из главных пунктов в реабилитации не ребенка, а именно семьи.

Кстати, сам Вася - неофициальный талисман Национальной сборной России по хоккею, ставшей Олимпийским чемпионом. А еще мальчик с самого раннего возраста вместе с отцом участвует в спортивных забегах.

ВАЖНО

Сайт фонда «Синдром любви»

Сайт спортивного благотворительного проекта «Спорт во благо»

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