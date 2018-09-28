2018-09-28T10:51:15+03:00
Общество

«Атлеты во благо» преодолели Московский марафон, чтобы помочь детям с синдромом Дауна

Спортсменам удалось собрать 186 тысяч рублей, которые пойдут на терапию для семей, в которых родились особенные малыши
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
«Атлеты во благо» уже несколько лет принимают участие в спортивных соревнованиях по всему миру, чтобы помочь собрать средства для фонда. Но на Московском марафоне впервые собралась такая большая команда Фото: фонд "Синдром любви"«Атлеты во благо» уже несколько лет принимают участие в спортивных соревнованиях по всему миру, чтобы помочь собрать средства для фонда. Но на Московском марафоне впервые собралась такая большая команда Фото: фонд "Синдром любви"
Изменить размер текста:

Московский марафон - самый массовый забег страны. И уж точно - один из самых сложных. В этом году более 30 тысяч любителей спорта преодолели дистанцию, пролегавшую по самому центру столицы: мимо кремлевских стен и башен, небоскребов «Москва-Сити», Большого театра и Храма Христа Спасителя.

Но среди них были и особенные участники. Те, кто в этот дождливый день решил преодолеть марафон не только ради любви к спорту и личных рекордов, а ради добра.

Четыре десятка участников команды «Атлет во благо» присоединились к марафону, чтобы помочь благотворительному фонду «Синдром любви» и его подопечным - людям с синдромом Дауна.

Спортменам и их болельщикам удалось собрать 186 642 рублей, которые помогут провести 4 групповых занятия по переживанию травмы рождения ребенка с синдромом Дауна для 28 семей и не менее 30 индивидуальных консультаций психолога.

«Атлеты во благо» уже несколько лет принимают участие в спортивных соревнованиях по всему миру, чтобы помочь собрать средства для фонда. Но на Московском марафоне впервые собралась такая большая команда. В нее вошли абсолютно разные люди: от ультрамарафонцев со стажем до новичков в беге.

А возглавил команду Денис Булгаков, папа Васи, мальчика с синдромом Дауна. Денису и его родным очень помогли психологические консультации и поэтому он решил лично поддержать сбор средств на программу - чтобы помочь и другим семьям, оказавшимся в такой ситуации.

- Дети с синдромом Дауна будут появляться всегда. А их родители будут переживать это день за днем, год за годом. Им тоже будет нужна помощь психологов, - рассказал Денис в интервью фонду. - Именно общение с психологами, занятия в группах оказались решающими в том, что мы сейчас живем обычной жизнью. Мы не страдаем. Мы получили ответы на все вопросы, которые есть у каждого родителя. Я считаю, что умение пережить травму - это один из главных пунктов в реабилитации не ребенка, а именно семьи.

Кстати, сам Вася - неофициальный талисман Национальной сборной России по хоккею, ставшей Олимпийским чемпионом. А еще мальчик с самого раннего возраста вместе с отцом участвует в спортивных забегах.

ВАЖНО

Сайт фонда «Синдром любви»

Сайт спортивного благотворительного проекта «Спорт во благо»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Российская семья погибла при столкновении легковушки и грузовика в Финляндии
МИД России назвал абсурдом обвинения в публикации данных о сотрудниках Би-би-си
Роскомнадзор встретится с представителями Twitter в январе
Во Франции оценили ущерб пострадавшим от протестов «желтых жилетов»
В США вновь увидели НЛО около военной базы
Путин не поздравил с Новым годом Петра Порошенко
В московском метро будут транслировать новогоднее поздравление президента
Россия завершит создание системы обороны на Курилах к 2020 году
Ким Чен Ын извинился перед президентом Республики Корея
Задержан попутчик пропавшей владелицы ресторанов Burger King
Полиция изъяла в Москве 900 кг гибридной икры стоимостью больше 50 млн рублей
Черноморский флот за 2018 год перевыполнил план походов
Генеральный прокурор Украины заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Россияне ушли на десятидневные новогодние каникулы
Трамп рассказал про «величайший обман» в истории американской политики
Глава «Нафтогаза» обозначил сумму финансовых претензий к «Газпрому»
Тысячи сербов вышли на протестное шествие по Белграду
Британский министр допустил срыв Brexit
Больше 590 жителей Конго заразились вирусом Эболы
Супруг пропавшего директора Burger King опроверг требование выкупа
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратной стороне Луны
Жителям Подмосковья дали газ после ЧП на газопроводе «Серпухов-Ленинград»
WSJ: США и Китай начали работу над договоренностями о торговле
Абэ: в переговорах с Россией по мирному договору есть много проблем
В Москве ограничили продажу алкоголя на праздничные дни
В США шесть человек пострадали из-за рухнувшего телетрапа