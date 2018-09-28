Брэд Питт составил завещание: Кому после его смерти достанется состояние в 250 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 01:20 2018-09-28T01:25:37+03:00

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Брэд Питт задумался о вечном: 54-летний артист решил составить завещание и оставить все свои миллионы детям. Один из самых высокооплачиваемых актеров и продюсеров Голливуда намерен обезопасить свое состояние от бывшей жены Анджелины Джоли, бракоразводный процесс с которой длится уже два года. Брэд дальновидно решил заранее поделить свои деньги между шестью детьми, чтобы его средства не достались экс-супруге.

Как сообщили источники издания Radaronline.com, Питт создает трастовый фонд в 250 миллионов долларов. Эти деньги он собирается поделить поровну между своими детьми – Паксом, Мэддоксом, Шайло, Захарой, Ноксом и Вивьен. Доступ к фонду дети получат после его смерти.

- Брэд собирается надежно защитить те деньги, которые у него останутся после развода – после того, как он отдаст Анджелине ее долю имущества и средства на содержание детей, - рассказал источник. – Он хочет, чтобы все, что у него останется, никогда не досталось Джоли.

Питт намерен поделить между детьми каждый пенни – каждый из шести наследников подучит равную долю.

- У Брэда в банках лежит куча денег, - говорит инсайдер, - Он хочет убедиться, что они достанутся его детям, а не их матери после того, как его не станет.

. Брэд дальновидно решил заранее поделить свои деньги между шестью детьми, чтобы его средства не достались экс-супруге Анджелине Джоли.Фото: REUTERS

Хотя в свои 54 года Брэд находится в отличной форме – актер сильно похудел, не пьет, ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, он намерен продумать абсолютно все и предусмотреть все варианты.

- Во время развода Брэд увидел, какой злобной может быть Анджелина, - уверяет источник из окружения пары. – Это научило его не доверять ей. Особенно в том, что касается денег.

Впрочем, в последнее время Питт и Джоли общаются гораздо дружелюбнее. Актеры решили обойтись без дальнейшего судебного разбирательства: они встретились лично и обсудили все дела, касающиеся опеки. Брэд Питт приехал домой к Анджелине. Эта встреча стала первым свиданием супругов с момента разрыва — не считая сеансов групповой семейной психотерапии, которые их обязал проходить суд. На этих сеансах, по словам окружения, Питт и Джоли едва могли находиться в одной комнате — они на дух не переносили друг друга. Сейчас же, похоже, былые страсти улеглись: Анджелина и Брэд смогли спокойно поговорить о будущем их детей.

Состояние в 250 миллионов долларов достанется детям.Фото: EAST NEWS

- Брэд и Анджелина устроили секретное свидание в ее доме, - рассказал источник. - Встреча прошла очень успешно. Анджелина решила, что пришла пора заключить конструктивное соглашение по опеке. Брэд воспринял это с облегчением, он готов к любым предложениям. Он очень хочет уладить дело миром и создать спокойную обстановку в семье ради детей.

По словам окружения, в июне этого года Анджелина очень болезненно отнеслась к решению суда предоставить Питту больше возможностей для встреч с детьми. Джоли ревностно восприняла то, что дети будут проводить с ней меньше времени. Актриса всегда хотела единоличную опеку над отпрысками, Брэд же настаивал на опеке 50 на 50 — когда дети проводят с отцом столько же времени, сколько с мамой. В итоге в июне суд обязал Анджелину позволять бывшему мужу встречаться с детьми через день. Брэду разрешалось видеться с ними как минимум четыре часа в дни школьных занятий и как минимум двенадцать часов в дни, свободные от обучения. В довершение ко всему судья пригрозил Анджелине, что если она будет чинить Брэду препятствия, ее могут и вовсе лишить опеки и передать отпрысков экс-супругу.

- Анджелина создала очень трудную ситуацию для Брэда и детей, - говорит источник. - И она наконец-то поняла, что ведет себя неправильно. Анджелина очень любит детей, и когда ей пригрозили, что она может их лишиться, она пошла в атаку. В итоге, все семейство страдало. Анджелина начала замечать, что поведение детей изменилось — они очень скучали по отцу. Реакция детей на развод заставила ее изменить тактику.