Путин в Душанбе почитал Пушкина

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-28T16:19:53+03:00

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Закончив с вопросами укрепления российско-азербайджанской дружбы, Владимир Путин из Баку перелетел в четверг вечером в Душанбе, где сразу попал за стол. Эмомали Рахмон накануне официальных мероприятий саммита глав СНГ давал неофициальный ужин. Но по правде сказать, это был настоящий пир. Гости шли к беседке в резиденции президента Таджикистана по дорожке, вокруг которой все было выложено огромными дынями, столы ломились от гигантских гранатов, персиков, яблок. Откуда-то сверху свисали нереальные гроздья винограда. Нурсултан Назарбаев вытащил из кучи два граната и вручил Александру Лукашенко. Видимо, на развод - чтобы не ограничивался на белорусских полях одними арбузами.

Описать все это было просто невозможно, но официальный сайт президента Таджикистана справился с задачей: "Вечером сегодняшнего дня в Резиденции Правительства Республики Таджикистан Основателем мира и национального единства – Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном был организован Вечер дружбы. На Вечере дружбы Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон вместе с достопочтенными гостями Таджикистана вышли на вечернюю прогулку и ознакомились с выставкой природных даров нашего райского края. На выставке, отличающейся пестротой и богатством, были выставлены овощи и фрукты, сухофрукты и мёд и другие несравненные дары плодородной таджикской земли, которые пришлись по вкусу высокочтимым гостям. Солнцеобильный Таджикистан издавна славится своими чистыми с экологической точки зрения фруктами и овощами и вкусными национальными блюдами".

Видимо, от радости, что ведет показать "дары плодородной земли" самому Путину, Рахмон даже взял шедшего рядом по саду президента России за руку. Этот детсадовский жест ему настолько понравился, что утром следующего дня на церемонии официальной встречи лидеров Рахмон трюк повторил: сначала взял Путина за руку, подошел к месту приветствия, развернулся и ловко превратил это все в рукопожатие.

Эмомали Рахмон вместе с достопочтенными гостями Таджикистана вышли на вечернюю прогулкуФото: REUTERS

Встреча глав государств СНГ в узком составе прошла без прессы, поэтому речь Путина там журналисты узнали в пересказе Дмитрия Пескова.

- Путин говорил в своем выступлении о необходимости расширения практики взаимных расчетов в национальных валютах, - рассказал он. - Говорил, что необходимо максимально раскрыть потенциал Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, чтобы упростить условия для движения товарных и инвестиционных потоков, говорил по теме интеллектуальной собственности. Путин обратил внимание на то, что экономические связи между странами СНГ осуществляются в условиях нелегкой глобальной конъюнктуры, но это не стало препятствием для того, чтобы в январе-июне текущего года товарооборот внутри Содружества увеличился почти на 15% и составляет сейчас почти 85 миллиардов долларов.

Отдельно обсуждалась подготовка к празднованию в 2020 году 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Это одна из скреп, соединяющих страны постсоветского пространства. Предполагается даже выпустить общую - одну на всех, как Победа - памятную медаль, чтобы вручать ее во всех странах-победительницах.

Ключевой темой, обсуждавшейся в широком составе, была коллективная безопасность, причем говорили и об Украине, и о Приднестровье, и Нагорном Карабахе.

- Нам надо как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы, - заявил воодушевленный Александр Лукашенко.

Во время подписания итоговых документов, Путин заинтересовался подаренным лидерам томиком Пушкина - еще одна скрепа для всех жителей бывшего СССР. Он так и чередовал подписание с чтением, а когда церемония закончилась, даже забрал книгу с собой. Очевидно, не дочитал.