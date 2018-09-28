2018-09-28T18:11:47+03:00
Звезды

«Без стыда»: Анна Калашникова вышла на улицу без белья

Бывшая невеста Прохора Шаляпина появилась в провокационном наряде на съемках клипа [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
В Канаду бывшая невеста Прохора Шаляпина прилетела на свой сольникВ Канаду бывшая невеста Прохора Шаляпина прилетела на свой сольникФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

— Между нами жара! — поет сексапильная Анна Калашникова, плавно двигаясь на камеру в провокационном наряде. Эротичное видео на новую песню «Жара» красотка сняла за пределами России.

В Канаду бывшая невеста Прохора Шаляпина прилетела на свой сольник. А после отправилась на съемки нового ролика. Многие сцены из клипа снимали на улице. В Сеть попало видео, где Анна Калашникова удивила поклонников своим нарядом, появившись перед камерой в платье, которое не скрывало, что под ним у артистки нет белья. Мужчины не могли отвести глаз от провокационных вырезов на платье Калашниковой.

— Ничего скандального в этом наряде нет. В клипах Дженнифер Лопес еще не такое увидишь, — смеется певица. — В ролике будут еще более жаркие кадры. Ведь по сюжету клипа я соблазняю капитана. Плюс танцы в бикини!

Так что у нас на съемочной площадке была настоящая жара.

Многие сцены из клипа снимали на улице Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Многие сцены из клипа снимали на улицеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна Калашникова вышла на улицу без белья.Бывшая невеста Прохора Шаляпина появилась в провокационном наряде на съемках клипа

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Германии мужчина напал с ножом на прохожих
Россия разрабатывает новые комплексы подавления ракет после инцидента с Ил-20
Борис Джонсон обнародовал свой план по Brexit
В региональных заксобраниях «Единая Россия» продолжает выигрывать
В Минздраве прокомментировали сообщения о росте младенческой смертности
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз свинины из Бельгии
Депутат Госдумы рассказала о своей маленькой зарплате
C 2019 года могут начать учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов с отличием
В Госдуме предложили запретить продавать в школах чипсы и газировку
В Китае обнаружили первого в мире человека, зараженного крысиным гепатитом
Бизнес вложил в охрану природы 153 миллиарда рублей
123-летняя узбекская пенсионерка станет старейшей жительницей Земли
«Роскосмос» и Китай договорились о совместных исследованиях Луны
Стал известен претендент на покупку «Челси» у Абрамовича
Отец Романа Трахтенберга рассказал, что борется с раком
Украинские радикалы захватили храм УПЦ в Ивано-Франковской области
Как избежать ошибок при назначении лекарств