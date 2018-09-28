«Без стыда»: Анна Калашникова вышла на улицу без белья

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-28T18:11:47+03:00

В Канаду бывшая невеста Прохора Шаляпина прилетела на свой сольник Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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— Между нами жара! — поет сексапильная Анна Калашникова, плавно двигаясь на камеру в провокационном наряде. Эротичное видео на новую песню «Жара» красотка сняла за пределами России.

В Канаду бывшая невеста Прохора Шаляпина прилетела на свой сольник. А после отправилась на съемки нового ролика. Многие сцены из клипа снимали на улице. В Сеть попало видео, где Анна Калашникова удивила поклонников своим нарядом, появившись перед камерой в платье, которое не скрывало, что под ним у артистки нет белья. Мужчины не могли отвести глаз от провокационных вырезов на платье Калашниковой.

— Ничего скандального в этом наряде нет. В клипах Дженнифер Лопес еще не такое увидишь, — смеется певица. — В ролике будут еще более жаркие кадры. Ведь по сюжету клипа я соблазняю капитана. Плюс танцы в бикини!

Так что у нас на съемочной площадке была настоящая жара.

Многие сцены из клипа снимали на улицеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети