2018-09-29T11:24:23+03:00
Общество

"С какой скоростью бьётся ваше сердце?": В России запущен флешмоб в поддержку детей с пороком сердца

29 сентября весь мир отмечает День сердца. Фонд «Детские сердца» запустил флешмоб в соцсетях, к которому присоединились известные актёры, певцы, блогеры и множество неравнодушных людей
Екатерина Бермант, Директор фонда «Детские сердца»
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29 сентября - Всемирный День Сердца29 сентября - Всемирный День СердцаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С чего всё началось? Рассказывает директор фонда Катя Бермант:

- У меня есть «рабочий» ангел. А как еще назвать «нечто», ведущее тебя за руку круглосуточно. Шепчущее на ухо. Будящее по ночам. Он обращает мое внимание на мелочи – и из мелочей получаются праздники, акции, тексты. Ангел все время думает, замечает, и работает. Вообще никогда не останавливается и мне не дает.

А вот 29 сентября будет Всемирный День сердца. И ангел уже тут как тут: «Это же наш праздник! Нужно рассказать людям о наших «Детских Сердцах»! Чтобы они услышали, прониклись и помогли!». Да, мой ангел. Я сейчас расскажу, не волнуйся. 16 лет существует фонд «Детские Сердца». Начался он для меня с письма мамы маленькой девочки Кати. Письмо было написано очень просто, но пронимало до печенок. Мама писала, что лежат они в больнице, а дети с таким же диагнозом вокруг умирают, а ей говорят, дескать, молодая – еще родишь… а она пишет: «Я хочу только Катю» Мы все страшно занервничали и решили, что соберем деньги на операцию Кате. И собрали. И Катя выздоровела. Недавно нашла меня в фейсбуке. Взрослая восемнадцатилетняя девушка. А потом были другие дети. Сейчас у нас три с половиной тысячи живых и здоровых детей.

Директор фонда «Детские сердца» Катя Бермант

Директор фонда «Детские сердца» Катя Бермант

Спасибо всем, кто нам помогает их спасать все эти годы. Это нормально: взрослого человека не может оставить равнодушным информация о больном, страдающем ребенке. Здесь мы все единодушны: маленькие дети не должны умирать от излечимых болезней, маленькие дети не должны умирать от безденежья взрослых.

- Я поддерживаю Фонд, потому что просто не могу пройти мимо. Если есть возможность помочь деткам стать здоровыми и счастливыми, ни один взрослый человек не должен упускать ее, - поддерживает Катю популярный блогер Евгения Емяшева, которая также присоединилась к флешмобу фонда «Детские сердца»

Популярный блогер Евгения Емяшева присоединилась к флешмобу фонда «Детские сердца» Фото: Олег Галинич

Популярный блогер Евгения Емяшева присоединилась к флешмобу фонда «Детские сердца» Фото: Олег Галинич

- Наша работа в фонде – праздник, - продолжает Екатерина. - Праздник победы над смертью. Мы предлагаем вам возможность быть щедрым, редкое счастье быть добрым, мы предлагаем вам почувствовать себя сильным! Вместе мы отнимем еще одну детку у смерти!

Операции, для которых мы помогаем закупать расходные материалы, чаще всего проходят успешно, страшная болезнь вылечивается навсегда. Переведите сто рублей – и дети будут ходить, читать, у них будут свои дети… но все это возможно только при вашем живом и заинтересованном участии.

Всемирный День Сердца - хороший повод. Я хочу спросить вас: с какой скоростью бьётся ваше сердце в эту минуту? Моё - 100 ударов. Я немного волнуюсь, вдруг вы не дочитаете меня до конца. Мы придумали флешмоб #Пульсуй специально к всемирному Дню сердца, 29 сентября. Идея в том, чтобы каждый из нас задумался о здоровье своего сердца и прямо сейчас узнал, сколько ударов в минуту оно делает. Наверное, стоит поблагодарить наше сердце за то, что оно бьётся, а затем вспомнить о детских сердцах, которые могут остановиться в любой момент, если мы перестанем помогать. Теперь – самое интересное: чтобы помочь, надо отправить через СМС пожертвование на номер 7195, где вместо суммы указать свой пульс за минуту. Все собранные таким образом средства пойдут на помощь детям с врождённым пороком сердца.

Движение #Пульсуй поддержали множество известных людей, в том числе сооснователь академии женского развития TheWoman Мария Котлярова, Олимпийская Чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, актеры Жанна Эппле, Александр Карпиловский, Виктория Черенцова, Мириам Сехон и др. Также не остались равнодушными к флешмобу специализированные сообщества, а детский кардиолог, к.м.н. Анна Котова специально для Фонда подготовила материал о том, как правильно измерить пульс ребёнку.

magogamagoga
Актриса Мириам Сехон поддержала флешмоб #Пульсй
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СПРАВКА

Всемирный День сердца (World Heart Day) впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально День проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.

«Детские сердца» - один из старейших благотворительных фондов России, с 2002 года занимается адресным сбором средств на оплату кардиохирургического лечения детям с врождёнными пороками сердца. За 16 лет спасено 3747 детей и собрано более 750 млн. рублей.

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