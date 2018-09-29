Женечка из Славянска отпраздновал 5-летие

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-29T14:27:40+03:00

В 2014 году после публикации в «Комсомолке» малыша с семьей удалось вывезти из-под бомбежек в Россию [видео]

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… Опутанный трубками, тянущимся к медицинским приборам, Женя Езекян лежит и смотрит один из своих любимых мультиков - «По дороге с облаками». А в конце мая 2014 года вокруг него разворачивалось совсем другое кино. Тогда он тоже лежал в кроватке, только не в уютной питерской квартире, как сегодня, а в детской больнице донецкого Славянска, где мы и познакомились. Так называемая «АТО» была в разгаре и украинская армия била по городу, не жалея снарядов. В том числе, и по больнице, в которой боролся за свою жизнь 8-месячный (на тот момент) Женечка — рано утром 30 мая 152-мм осколочно-фугасный снаряд пробил стену всего в нескольких метрах от ребенка. Проблема заключалась еще и в том, что его нельзя было, как других детей, в момент обстрела спустить в подвал — в силу врожденного заболевания мальчик не мог дышать самостоятельно, за него это делал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), к которому он был прикован. Тогда его родители, Михаил и Виктория Езекян, и обратились к журналистам «Комсомолки», работавшим в Славянске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671007" frameborder="0"></iframe> Жене Езекяну исполнилось 5 лет.

Та публикация вызвала шквал эмоций наших читателей. За Женечку переживала вся страна. Люди откуда-то нашли наши телефоны и мы не успевали принимать предложения о помощи, слова сочувствия... Родители же мальчика твердо решили уехать из страны, которая обстреливает своих граждан. И через несколько дней это удалось: с помощью коллег с телеканала НТВ его вместе с мамой и сестрой удалось вывезти из-под обстрелов и переправить сначала в Ростов, а затем и в Санкт-Петербург, который стал для семьи Езекян второй родиной.

А в минувшие выходные мы снова встретились. Повод — более, чем достойный: мальчику исполнилось 5 лет!

- Богатырь, правда? - Миша с Викой с любовью смотрят на сына. Женя и правда сильно вырос. - Он очень сильный у нас и нам силы дает.

Борьба за здоровье именинника тем временем не останавливается. Михаил постоянно меняет растворы и трубки, лихо справляется с аппаратурой и обтирает лицо сына.

- Когда ездили несколько раз в больницу, врачи сильно удивлялись, как он все это так грамотно делает, - хвалит мужа Виктория, а в дверь в это время звонят: именинника пришли поздравить волонтеры с шариками и гитарой.

- Он жизнелюбивые песни любит, веселые, - на всякий случай уточняют репертуар родители и представление для него начинается. В какой-то момент Женя шевелит пальчиками и те протягивают ему гитару. С помощью мамы он прикасается к струнам и смотрит на нее широко открытыми глазами: понравилось.

В 2014 году после публикации в «Комсомолке» малыша с семьей удалось вывезти из-под бомбежек в Россию

Концерт для малыша с шариками продолжается, а мы с Михаилом говорим о всех тех людях, которые не прошли мимо их беды. О семейной паре бизнесменов из Кирова, которые, однажды увидев Женьку в репортажах, примчались и почти за 400 тысяч купили второй ИВЛ с автономным питание - с его помощью Женю теперь можно вывозить на прогулки («Мы тут летом даже на озера на пикник выезжали!»). О чутких специалистах из питерской поликлиники №71, которые постоянно наведываются к мальчику и срываются по первому звонку. Десятки, сотни неравнодушных людей!

Хотя нерешенных вопросов по-прежнему много. Одна из главных — проблема с работой. В родном Славянске Михаил 18 лет отработал милиционером и после переезда кадровики ГУ МВД по Санкт-Петербургу обещали трудоустроить его. С условием, что тот станет гражданином РФ. 19 апреля прошлого года специальным указом Президента России он получил его, как и вся его семья. Однако в полицию его так и не взяли — потребовали официальный документ о лишении его гражданства Украины. «Мне что — к Порошенко теперь ехать за ним? Только он такое дать может...» - недоумевал тогда Михаил.

В итоге работал слесарем, водителем, охранником. Сейчас устроился в фитнесс-центр техником с зарплатой в 25 тысяч. И это практически весь доход семьи — мама вынуждена постоянно находится с ребенком.

- Таксовать хотел пойти, но снова незадача — мои украинские права оказались без срока действия и признаны недействительными, - говорит Михаил, меняя фильтр на ИВЛ. - Теперь придется заново открывать категории, хотя у меня все они были и я с легкостью могу хоть «запорожцем», хоть бронетранспортером управлять. А ведь нужно не только на что-то жить, но еще и оплачивать постоянные медицинские расходы. Шесть вот этих фильтров 4 тысячи стоят, вот этот контур — около 5 тысяч, а менять его нужно раз в 2 недели, витаминные растворы дорогие, пульсоксиметр на ладан дышит. Обещали, что с этого года таких ребят, как Женя, полностью будут обеспечивать расходными материалами и аппаратурой за госсчет. В итоге — уже почти октябрь и ничего. В хосписе говорят, что деньги есть, но какая-то буква закона мешает их потратить: не могут определиться, кто именно должен делать закупку...

И снова — гости, шарики и пожелание Женечке поскорее избавиться от недуга: поздравить юного питерца приходят сотрудники хосписа, поликлиники, органов соцзащиты. А вскоре посыпались звонки с Украины, которую Езекянам пришлось покинуть. После традиционных здравиц, звонившие вкратце говорят о своей жизни в самостийной. Миша с Викой грустнеют: дела там не очень...

- Давайте не будем об этом, - просит Виктория и вносит торт с пятью свечками. - Ну, с Днем рождения, Женечка! Дай Бог, чтобы ты больше никогда не видел войну!

И как тогда, в Славянске, добавляет:

- Будем жить!

На этот раз надежды в ее голосе куда больше.

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За вчерашнюю публикацию о мальчике Жене, которого не могут спустить из реанимации в подвал во время украинских бомбежек Славянска, «Комсомолка» получила четыреста откликов ада. «Комсомолка», гореть тебе в пекле за вранье! Автор, ты наследница Геббельса, неужели не понимаешь, что своей пропагандой разжигаешь ненависть между народами?» (подробности)