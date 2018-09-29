Наталья Катаева (Мордюкова): Нонна, сыграв в "Трясине", сказала Мережко: "Витя, напиши что-нибудь веселенькое". Так родилась "Родня"

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-29T16:05:46+03:00

В Москве, в Концертном зале имени Чайковского, прошел вечер памяти Нонны Мордюковой. На сцену вышли три сестры великой актрисы [аудио]

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- Наталья Викторовна, я просто хочу напомнить читателям и радиослушателям, что Нонна Викторовна ушла от нас 6 июля 2008-го...

- Да, уже прошло больше, чем 10 лет.

- Может быть, организаторы вечера памяти и припозднились немножко с проектом. Но это не так уж и важно - Нонну Мордюкову можно вспоминать каждый день.

- Саша, так было все организовано там!

- Народу много пришло?

- Очень! И все спрашивали лишний билетик. Ой, очень много было людей.

А в самом зале... Грандиозно! И слезы у людей текли, и у меня тоже.

Потому что...

Обычно - как? Вот говорят и говорят. А здесь - Виктор Мережко рассказал, как он написал для нее сценарий. Да! Он вспоминал, как после фильма "Трясина" по его сценарию Нонна говорит: "Вить, напиши что-нибудь веселенькое!" А она после той роли - в "Трясине" - очень долго не могла прийти в себя.

- Я помню - вы рассказывали - вам пришлось даже Нонну Викторовну увозить на юг.

- Да, я с ней ездила, как больную водила...

Очень интересно рассказывала Елена Санаева, вдова Роллана Быкова, с которым Нонна в "Комиссаре" снималась. А мы же с Леной работали на фильме "Нос". (Наталья Катаева (Мордюкова) была художником по костюмам, участвовала в съемках многих художественных фильмов. - А.Г.) Лена телефон мне свой дала и так далее.

Да я сама на этом вечере - столько эмоций, что не могла ночью спать и сейчас - как разбитая.

Наталья КатаеваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Тогда не буду к вам долго приставать - с этим интервью.

- Потому что, Саша... Ну, вот, вся жизнь, которой мы с Нонной жили, вдруг в этот вечер всплыла на экране. Ведь я же знала каждый ее кадр, как она снималась. Она всегда мне рассказывала. Каждый сценарий... Когда она на полях писала - отмечала какие-то краски, которые ей приходили в голову.

Она настолько наблюдала за людьми. Ходили с ней и на рынок, она столько ловила-ловила от людей. И этого всего - я свидетель.

И вдруг на сцене Концертного зала Чайковского - симфонический оркестр кинематографии.

- Под управлением Сергея Скрипки.

- Это - потрясающе! Живая музыка! И - как они все сделали? По бокам сцены - экраны, на них - кадры из фильмов, но - немые - где Нонна снималась. И написано название: "Русское поле", "Чужая родня", "Молодая гвардия"... Еще - "Они сражались за Родину". И оркестр из каждого этого фильма музыку - живьем начинает исполнять. И, знаете, какое это ощущение?! Зал замер.

Идут кадры немые... И звучит музыка. Оркестр - потрясающий!

- Я, к сожалению, не смог прийти. Но вот в афише видел, что в концерте принимают участие родные сестры Нонны Викторовны - Наталья, Людмила и Татьяна Мордюковы.

- Да, мы были на сцене.

- Расскажите. Вы пели - как однажды, вчетвером, вместе с Нонной Викторовной, в Доме кино, на ее 80-летии?

- Да, тогда мы пели вместе - было такое четырёхголосие! А здесь... Сейчас, Саша, мы не пели. Да это и не нужно было. Не к месту. Просто вышли, нас представили - три сестры - я немного рассказала о Нонне. И Люда - тоже. Прямо - безо всякого предупреждения...

- У вас же голоса - как у Нонны Мордюковой. Чего вам готовиться-то?

- У меня - да, мне говорят об этом. Вот... Ну, столько лет я с нею прожила.

- И внешне похожи, и интонации такие же.

- Ну, не знаю, Саша, не знаю... В общем, под впечатлением я. Столько интересного! Я, правда, до конца не досидела. Ну, мне трудно сейчас объяснить все. Чувствую себя не совсем здоровой...

- Может, чем-то помочь вам.

- Нет, ничего не надо. Я до сих пор под впечатлением. Нонна и - много музыки. Музыка очень действует. Вы представляете?

- Отдыхайте. Мы сейчас же все опубликуем на нашем сайте, и здесь же, и потом - на Радио "Комсомольская правда" - все смогут услышать ваш голос, похожий на голос Нонны Мордюковой...

- Ну, что еще рассказать-то?

- Спойте лучше.

- Спеть? Да я голос потеряла уже... Да, чуть не забыла! Юлик был, Юлианчик был - спел в память о Нонне. Песню...

Мы и там это со цены тоже говорили - Нонна видит и слышит, как ее помнят. И я это чувствую.

- Мы вас любим.

- А Нонна как вас любила! Это, говорит, - наши родственники. Спасибо вам, что "Комсомолочку" мне выписываете.

Наша благодарность - всем, кто организовал этот вечер, всем кто пришел вместе с нами вспомнить Нонну...