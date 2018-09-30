Чиновника, убившего двух человек, тюменский суд наказал мелким штрафом

СЕГОДНЯ 00:35 2018-09-30T00:36:53+03:00

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На похоронах 23-летнего таксиста Владислава Смоленкова его мать Марина рыдала и кричала: она все сделает, чтобы убийца сына — а это спикер тюменской городской думы Дмитрий Еремеев — надолго сел в тюрьму. Близкие поддерживали Марину и говорили, что этот спикер непременно сядет, потому как трагедия на дороге произошла по его вине. И когда виновника грузили в машину скорой, от него несло алкоголем на всю округу.

Про эти сцены на кладбище мне рассказали друзья-коллеги погибшего таксиста Владислава Смоленкова.

Таксист Владислав Смоленков незадлго до гибелиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но эксперты же не нашли алкоголя в анализах Еремеева, если верить их заключению. Хотя после истории с «пьяным мальчиком» никто в российскую экспертизу уже не верит, но доказать обратное неверящие не могут. И это предмет для серьезного разговора. Подобных случаев по стране у нас очень много, когда люди подозревают, что виновник был пьян, но купил экспертов. Ведь экспертизу делают за глухим забором, подальше от глаз общественности, а общественность далеко не дура, чтоб доверять вслепую.

СПИКЕРУ ВСЁ ПРОСТИЛИ

Со дня трагедии пошел уж четвертый месяц. Мать погибшего резко переменила свой гнев на милость и на суде все простила спикеру. Мне удалось услышать Марину только по домофону.

- ...А я вам еще раз отвечаю, никаких встреч. Я ничего пояснять не буду!

Мать погибшего Марина простила спикера и открывает бизнес по продаже игрушекФото: Николай ВАРСЕГОВ

В последнее время Марина разбогатела, и теперь она недалеко от дома на поселковом рынке открывает свой малый бизнес — киоск по продаже детских игрушек. Весёлый такой вагончик, расписанный утятами и котятами. По словам работниц того же рынка, Марине лет 45. Женщина трезвая и необщительная. Недавно сюда приехала в поселок Онохино вроде из Омска. Сейчас живет с сыном старшеклассником, а также имеет друга, который и помогает ей с толком освоить деньги, полученные за погибшего.

Спикер выплатил около 3 миллионов рублей на двоих Марине и вдове погибшего пассажира такси. Поэтому та и другая простили спикера, и по новому законодательству он освобожден от уголовной ответственности за примирением сторон.

Женщины же на рынке одни осуждают Марину резко за то, что спикер ее купил, другие мыслят рационально: ну посадила бы она этого черта и никаких бы денег не получила. Зато сейчас развернется в бизнесе и заживет богато. «А если бы её сына убил нищеброд какой?» - «Если бы, да кабы!».

Женщины на базаре отзываются о Марине по-разномуФото: Николай ВАРСЕГОВ

КТО ТАКОЙ СПИКЕР ЕРЕМЕЕВ?

Дмитрий Еремеев, 1976 г. рождения. Работал начальником юридического управления в Запсибкомбанке, затем в избиркоме Тюменской области, и наконец, в тюменской городской думе.

Женат на заместителе губернатора (извините, такие правила русского языка) Тюменской области Елене Еремеевой (Казарез).

Тесть Еремеева Станислав Казарез был в должности главного федерального инспектора в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Курировал правоохранительные органы. В 2006 году стал заместителем у губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Юрия Неёлова.

Сейчас возглавляет филиал НОВАТЭК в Салехарде.

Тюменцы уверены, что суд, так скажем, только из уважения к столь высокой родне не стал наказывать убийцу двух человек. В то время, как в той же Тюмени простых и смертных лишают прав только за выезд на встречную без последствий.

В тот роковой день 24 июня весь тюменский бомонд собрался в усадьбе экс-губернатора ЯНАО по случаю дня рождения хозяина сей усадьбы. Красивое по природе место за деревней Чёрная Речка. Примерно отсюда же, от Чёрной Речки ближе к полночи выехал на своем джипе спикер Еремеев и помчался с бешеной скоростью в сторону Тюмени. На одном из участков, где скорость ограничена до 90 км, Еремеев резко вывернул на встречную полосу, обгоняя грузовик, и тут же лоб в лоб столкнулся с такси. Водитель и пассажир такси погибли. А Еремеева спасли подушки безопасности и массивность его джипа. Он получил травму позвоночника и около месяца провел в больнице. А любящая супруга Елена ежедневно навещала его.

Еремеева спасли подушки безопасности и массивность его джипа. Фото из интернета

Таксисты - товарищи погибшего водителя, побывавшие на месте трагедии, уверены, что нарушитель был в доску пьян. По их профессиональному мнению, человек, если не сильно пьяный, не может совершить столь безрассудный маневр. Еремеев даже не подумал об опасности от встречной машины. Он словно забыл, что на трассе движение двустороннее и вывернул свой автомобиль прямо перед капотом такси. Таксист не успел ни нажать на тормоз, ни повернуть на обочину.

Потом санитары из 102-й бригады скорой помощи, опять же по словам таксистов, рассказывали, что от нарушителя ПДД на всю округу несло спиртным. Записано это в деле или нет, не знаю, потому как прессе знакомиться с делом запрещено. От этого в СМИ множество разночтений. По одним источникам, таксист с пассажиром вылетели из салона, по другим — оба сгорели в машине заживо. Кто-то пишет, что Еремеев ехал один, другие рассказывают про двух значимых пассажиров в джипе, которые сильно не пострадали.

Я СПРОСИЛ У СПИКЕРА

Сам спикер Еремеев тоже не желает встречаться с прессой, как ответил мне пресс-секретарь его. И тогда я отправил пресс-секретарю письмо для Еремеева: «...История по данному ДТП обросла множеством разных разговоров, в которых господин Еремеев выглядит в неприглядном свете. Например, якобы в ту роковую ночь Еремеев возвращался с дружеской попойки и в момент ДТП Еремеев был сильно пьян, от него резко разило алкоголем. Однако результаты экспертизы крови были сфальсифицированы. Якобы после господин Еремеев купил, запугал родственников жертв ДТП, потому они и пошли с ним на мировую. … В этой связи я предложил бы господину Еремееву если не подтвердить, то опровергнуть подобные утверждения. А также высказать на видео по данной истории все, что он считает нужным».

Ответ адресат не дал, а следовательно, и слух о том, что в ту ночь он был пьян, отрицать не стал.

Подобное предложение о встрече отправил я и супруге Еремеева. Ответа также не получил.

УСАДЬБА У ЧЁРНОЙ РЕЧКИ

С местным журналистом Виктором Нестеруком приехали к усадьбе экс-губернатора ЯНАО. Огромная площадь размером, наверное, с Лихтенштейн окружена забором. Но раззявы охранники не закрыли резные ворота с вензелями «НЮВ», и мы спокойно зашли во владения Юрия Васильевича, взбудоражив стаю гигантских австралийских страусов эму. Прошагали с полкилометра по хорошей асфальтированной дороге, наткнулись на азиатских гастарбайтеров, которые что-то копали зарослях.

Усадьба экс-губернатора, откуда по слухам и выехал спикер Еремеев в ту роковую ночьФото: Николай ВАРСЕГОВ

- Где дом хозяина? - спросили мы.

Азиаты показали куда-то за горизонт и принялись кому-то звонить. Скоро прибежал очень нервный мужик, крича, что мы вторглись в частную собственность!

После помощник экс-губернатора Александр Казанцев сказал мне, что Еремеева на дне рождения не было. И сам помощник в тот вечер не видел спикера ни трезвым, ни пьяным

БОЛЬНИЦА

Во 2-й городской больнице, куда был доставлен спикер после аварии, информация о его состоянии является врачебной тайной. Там, конечно же, у виновника ДТП взяли анализ крови и отправили в областной наркодиспансер. Больница же, как мне растолковали зам главврача и реаниматологи, не обязана проверять пострадавшего на алкоголь.

- Да мало ли что говорят, якобы он был пьяным, - негодуют врачи, - главное — результат анализов. Спрашивайте в наркодиспансере!

Хотя на мой взгляд это странно. Я на месте врачей больницы первым делом бы установил, пьян пострадавший или нет, дабы в случае, если пьян, не давать ему препараты несовместимые с алкоголем.

НАРКОДИСПАНСЕР

В областном наркодиспансере заведующая диспансерным отделением Оксана Конищева пояснила, если анализы Еремеева показали отсутствие алкоголя, следовательно, так оно и есть. К тому же от врачей 2-й городской больницы им не было сообщения, что от Еремеева разило алкоголем.

- Если захотеть, возможно подделать результаты анализов? - спросил я Оксану Николаевну.

- Невозможно.

- На наркотики в подобных случаях проводят анализы?

- Если у доктора в больнице возникло подозрение, то он заявляет анализы и на наркотики. О чем пишет в направлении в лабораторию.

Оксана Конищева рассказывает о всех секретах наркологииФото: Николай ВАРСЕГОВ

- Еремеева проверяли на наркотики? Хотя мне сложно представить, что дежурный врач мог выдвинуть такие подозрения к столь статусному пациенту.

- Не могу сказать. Я тогда была в отпуске.

- У вас или у ваших коллег были случаи давления сверху с требованием сделать нужный анализ?

- Мне предлагали очень часто взятки и какие-то размеры невообразимые. Но у нас очень жестко на такое предложения один ответ. Мы предлагаем человеку покинуть помещение. Мы не идем на уступки никаким людям с удостоверениями, включая ваших коллег журналистов, чтобы потом и у нас не было несчастий на дороге.

- Оксана Николаевна, и все же, насколько легко или сложно подменить анализы плохие на хорошие?

- Думаю, это очень нелегко, потому как все это проверяется. Анализы приходят в двух экземплярах. Второй контрольный хранится 3 месяца.

- Второй хранится у вас?

- У нас.

- Тогда что сложного? Ну взяли два образца крови, скажем, у пьяного. Можно уже в лаборатории их подменить на кровь трезвого лаборанта.

- Но кровь-то у всех разная. Могут же потом проверить на достоверность.

- Хорошо. Виновник ДТП сегодня пьяный, а завтра трезвый. И завтра можно поменять первые образцы на вторые трезвые.

- Это из районов могут к нам даже не в течение суток образцы крови отправить, а вторая городская больница отправляет достаточно быстро. Там указывается дата, часы, минуты забора образцов.

- Ну и что? Дату нельзя потом задним числом поставить? Придет завтра в лабораторию большой человек. Скажет, вот эти вчерашние пробирки надо выбросить, а вот эти на место вчерашних поставить и написать, что пробы чистые. (Уголовное дело по Еремееву, кстати сказать, возбудили только на третий день - 27 июня).

- Я понимаю, но могу сказать, что в данном случае все здесь основано на честности и порядочности специалистов.

Охотно верю, что тюменские лаборанты неподкупны. Но хотелось бы в том убедить и тюменцев. Но при нынешней системе проверки крови на алкоголь это, увы, немыслимо.

***

Место ДТП. В этом напралении ехал спикер ЕремеевФото: Николай ВАРСЕГОВ

Место ДТП. В эту сторону направлялся таксистФото: Николай ВАРСЕГОВ

После того как мать таксиста и вдова пассажира простили спикера, а следователь ходатайствовал перед судом дело закрыть, Тюменский районный суд вынес постановление: уголовное дело по ДТП с участием Еремеева прекратить, Еремееву назначить штраф 160 тысяч рублей и водительских прав его не лишать.

Таким решением возмутился полпред Президента РФ в УФО Николай Цуканов и попросил прокуроров проверить законность дела. В результате это решение будет пересмотрено в Тюменском областном суде.

- Что заставило Цуканова возмутиться? - спросил я его заместителя Бориса Кириллова.

- Тут примерно та же история, как с «пьяным мальчиком», - ответил он. - И в том, и в этом случае пресса развернула большую кампанию, и полпред не мог не реагировать.

СУД У НАС НЕЗАВИСИМЫЙ

- Будет ли проводится дополнительное расследование? - спросил я начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Андрея Антипина.

- Областной судья изучит дело и либо согласится с решением районного судьи, либо вынесет его на новое рассмотрение.

- И какие, по-вашему, перспективы?

- Суд у нас независимый и может принять любое решение в рамках закона.

- Насколько прав районный суд, который вынес столь мягкое наказание Еремееву?

- Ну это мне не совсем корректно комментировать. Есть позиция прокуратуры: решение необходимо отменить, материалы направить в орган предварительного расследования.

- Так все же будет еще расследование?

- На основании ходатайства следователя суд повторно не может рассматривать. Должно быть обвинительное заключение или обвинительный акт — документ, который бы позволил суду принять дело к рассмотрению. Поэтому мы и поставили вопрос о направлении в орган предварительного расследования.

- Еремеев и пострадавшие договорились о цене ущерба. Это все по закону?

- Это несудебный штраф - достаточно молодой институт освобождения от уголовной ответственности. Инициатива Верховного суда от 2016 года. Речь идет о преступлениях небольшой и средней тяжести, о признании вины и возмещения вреда. Во главу угла ставятся интересы потерпевших. Возможность получить какую-то компенсацию за причиненный вред.

- И в данном случае преступление Еремеева считается средним по тяжести?

- Да.

- Вот вы говорите в интересах потерпевших. А может более в интересах преступников? В России немало мест, где по сей день силен криминал, где правит так называемая братва. И есть, например, такой институт АУЕ (Арестантский Уклад Един). И вот под это положение о примирении сторон за компенсацию преступники легко могут принудить жертву пойти на мировую, даже ничего не заплатив. Просто потерпевший скажет на суде, что все получил сполна.

- Задача органов правоохраны выяснить, было в этом плане насилие к потерпевшему или нет. Не подписано ли заявление кровью.

- Но это невозможно проверить.

- Да все возможно. Можно не соглашаться с уголовно-правовой реформой. Но наша задача сделать весь объем мероприятий, чтобы требования закона выполнялись.

- Есть народная версия, что Еремеев был пьян.

- Трудно переубедить людей в том, на что они настроены. Но исхожу из фактора добросовестного исполнителя. Люди в экспертном учреждении связаны определенными обязательствами перед государством. И говорить, что все они нечестные, я не могу. Может есть где-то исключения, но всех подозревать я бы не стал.

- Насколько мне известно, следственный комитет тоже не сомневается в порядочности тюменских экспертов и результаты экспертизы крови не перепроверял. Но если бы, например, у вас появилось сомнение в этом деле, что бы вы могли предпринять?

- Вопрос повторных и дополнительных расследований должен быть мотивирован, а не так, что я слышал где-то бабушка сказала.

Все, что осталось от такси СмоленковаФото: Николай ВАРСЕГОВ

***

Признаться, я так и не понял смысла апелляции, повторного рассмотрения и т. д. Самое главное: пьян был спикер или нет, теперь уже никакая сила не перепроверит. Время ушло. И нам вместе с правоохранителями остается только верить в честность лаборантов. А что касается легкого наказания, то районный, ни от кого не зависимый, суд все сделал согласно букве Закона. Вся эта затея с апелляцией, думаю, чтобы поуспокоить бурю. Пока пересуд, да дело, страсти улягутся и ни один спикер не пострадает. К тому же, как сказали мне в областном суде, когда он второй процесс — никому неведомо.

***

Случился у меня разговор и с замом главврача станции скорой помощи в Тюмени Игорем Ярковым.

- В городе говорят, что ваши врачи, когда работали с Еремеевым, чуяли резкий запах. Но после якобы следователь объяснил врачам, что это в салоне джипа разбилась бутылка коньяка.

- Если врач скорой сделал отметку о запахе в карте вызова, то она там стоит. Если нет, то нет.

- Я могу глянуть карту? Или это большой секрет?

- Для вас секрет. Таков закон.

СКОЛЬКО СТОИТ ЛОЖНЫЙ АНАЛИЗ?

На площади перед ЖД-вокзалом в Тюмени сбились в ячейку несколько скучающих таксистов. Знакомимся. Спрашиваю, если пьяный водитель совершил ДТП, легко ли ему купить трезвые анализы?

Отвечают, не задумываясь, что в Тюмени это стоит от 300 тысяч рублей и выше, в зависимости от тяжести преступления.

Я, конечно, не утверждаю, что таксисты сказали правду. Может они всего лишь распространяют слухи, порочащие правоохранителей. Но я за то, чтобы не было оснований для подобных слухов ни в Тюмени, нигде в России. А чтобы слухов не было, система проверки на алкоголь виновных водителей должна быть максимально открытой.

По нынешним временам есть множество алкотестеров карманных, бесконтактных, недорогих. Если человек дышит, можно мгновенно выявить его трезвость, отправить данные на сайты любых структур и общественных организаций. Зачем из этого делать тайну? Я обязал бы и полицейских, и врачей скорой помощи, и докторов больницы сразу тестировать участников ДТП на алкоголь. Но у нас почему-то и по сей день проверяют на это дело древним дедовским способом в сомнительных лабораториях, где непонятно как «химичат» с анализами крови. В результате являют миру то «пьяных мальчиков», то трезвых спикеров, которые за рулем становятся вдруг с чего-то глупее курицы.

Пусть работают и лаборатории для проверки крови на наркоту. А на спиртное давайте анализ сразу, к тому же в открытый доступ.