Туризм в Новом Свете: шампанское льется рекой уже 140 лет

СЕГОДНЯ 02:59 2018-09-30T03:00:41+03:00

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Новый Свет называют лучшей точкой на карте Крыма. Читать такие характеристики в интернете - одно, а слышать от друзей - другое. Мама говорила, что бывала там с папой на дегустации шампанских вин на заводе. И это, пожалуй, все, что я знала о Новом Свете до поездки. Нет, в Крыму я бывала – Ялта, Партенит, Мисхор, Алушта, Алупка, Евпатория, Форос. В Новом Свете - тоже, но в возрасте трех лет - увы, ничего не запомнила. А тут выдалась прекрасная возможность – дому шампанских вин «Новый Свет» исполняется 140 лет. Надо ехать на юбилей.

Зеленая бухта и белые паруса

- Поедешь, селись в лучшей гостинице – «Винтаж». Проси номер с видом на море. Там больше ничего и не нужно, будешь лежать и балдеть, - говорил мне друг Виктор.

Так и сделала. Номер с видом на берег Зеленой бухты стоит в полтора раза дороже обычного, но оно того стоит. Второй этаж - идеально. Номер обойдется от 2700 до 7000 рублей в сутки. Засыпать и просыпаться в такой красоте, поверьте, бесценно. Будто фотообои на компьютере, закрываешь глаза, но эта картинка реальная, она за твоим окном. Утром кормили свежими сырниками и ломтиками арбуза, в обед подавали «царскую» уху с тремя сортами рыбы и красной икрой, медальоны из телятины, а на ужин приносили местные морепродукты, баранину и шампанское.

Попасть туристам на «Херсонес» не так-то и простоФото: Алиса ТИТКО

У скал песчано-галечный пляж. В сезон, говорят, здесь сложно найти место для шезлонга. При всей идеальности местности, на пляже можно встретить переодевалки (народное название раздевалок), чебуречные и покатушки на «бананах».

Одним ранним утром в бухту зашел учебный фрегат «Херсонес». Белые паруса развивались на ветру, их обволакивали яркие лучи солнца. Прямо брать и писать стихи, рисовать картины. Такая романтика. Хотя курсантам, которые проходят практику на этом судне, не до романтики.

- Разворачивать и сворачивать паруса, смотреть на море 24 часа в сутки и есть макароны по-флотски - это все наши занятия, - расскажет улыбчивый первокурсник Александр Новиков из Севастополя.

Ттрадиционный обед моряковФото: Алиса ТИТКО

Попасть туристам на «Херсонес» - не так-то и просто. У нас была спецэкскурсия. До фрегата мы доплыли на катере, перебрались с одного судна на другое по деревянным лестницам. И только там смогли узнать, что портрет Владимира Путина в каюте капитана творит чудеса. Однажды в море судно досматривали американцы, и чем бы все закончилось - неизвестно, но портрет Путина сыграл решающую роль. Капитан сказал, что это его друг и гости с уважением покинули судно. Мы же покинули судно только после традиционного обеда моряков: борщ с копченостями, макароны по-флотски и компот из сухофруктов.

Приезд Николая II и санкции

Это сейчас Новый Свет превращается в современный курорт, но больше его знают, как Родину создания отечественного шампанского. Одноименный завод шампанских вин создал князь Лев Сергеевич Голицын. Ровно 140 лет назад на побережье Нового Света появились первые винные подвалы.

- Подвалы? Не виноградники? – уточню в Музее Льва Голицына.

- Их никогда здесь и не было. Для подходящего сорта винограда это слишком жаркая обстановка. Да, и вообще эксперимент князя Голицына был слишком непредсказуем, ведь он не был виноделом, но хотел чем-то запомниться, и у него это прекрасно получилось, - говорит хранительница музея Людмила Вражнова

Завод шампанских вин создал князь Лев Сергеевич ГолицынФото: Алиса ТИТКО

Виноград для завода и сейчас не выращивают, сырье покупают с плантаций под Симферополем. Оттуда поставляют готовое вино, а на заводе уже оно разливается в бутылки. Дальше идет процесс дозревания, добавления сахара.

- А можно ли посмотреть, как добавляют пузырьки в бутылки? - спрашиваю я.

- Вообще-то, да. Но не сегодня. Разливают вино по бутылкам всего два раза в год - процесс занимает по 3-4 недели. А потом бутылки отправляют в подвал, где сотрудники переворачивают их, следят за процессом, - рассказывают в пресс-службе завода.

Ежегодно на заводе изготавливают около 1,5 млн бутылок, хотя в подвалах мы увидели около 5 млн бутылок - шампанскому нужна выдержка, элитным сортам вообще более 20 лет.

- После смены собственника (прим. автора – выкупил российский банк) есть задача модернизировать завод, увеличить производство шампанского почти в два раза. Мы хотим начать выращивать свой виноград, не исключено, что под Бахчисараем, - говорит Алексей Пугачев, гендиректор завода «Новый Свет».

Ровно 140 лет назад на побережье Нового Света появились первые винные подвалыФото: Алиса ТИТКО

До 2014 года почти 50% продукции уходило в Германию, но из-за санкций выхода на Европу нет. Шампанское сегодня реализуют в России, его можно купить в Казахстане и Китае. А более ста лет назад игристое вино чествовали даже во Франции, где и придумали шампанское. Достать бутылочку шампанского из Нового Света считалось удачей. До революции 1917 года в подвалах Льва Голицына хранилось около 60 тысяч бутылок. С 1896 года на них стали печатать российский герб. Вскоре об изысканном вкусе молва дошла и до столицы - крымское шампанское стали подавать при Российском императорском дворе.

Летом 1912 года в Новый Свет приплывал на яхте "Штандарт" и сам Николай II с семьей. Лев Голицын показал царю живописные скалы, провел к винным подвалам по тропе (ныне именуется Голицынской или царской), бегущей вдоль Черного моря. Николай II наслаждался причудливыми скалами, купался в Черном море в одной из бухт, пляж после визита стали называть "царским".

Шампанское сегодня реализуют в основном в РоссииФото: Алиса ТИТКО

Лопнувшие бокалы Шаляпина и Миронов в шортах

По этим тропам ходило немало известных людей. Есть легенда, что грот Шаляпина назвали в честь певца, который приезжал сюда и пел прямо в скалах, где были винные подвалы. Якобы от мощности его голоса даже лопались бокалы с шампанским.

- Здесь так красиво, что можно кино снимать, - замечу.

- А здесь сняли много фильмов, - говорит экскурсовод Оксана. - В 1962 году - советскую комедию "Три плюс два". В фильме можно увидеть Зеленую бухту. Как рассказывают местные, Андрей Миронов и Наталья Кустинская ходили здесь в коротких шортах первые две недели, чтобы быстрее загореть. А в наше время в поселке появился одноименный мини-отель. Все, кто побывал в Новом Свете, внимательно пересматривают фильмы "Пираты XX века", "Спортлото-82", "Человек-амфибия", "Остров сокровищ" - все они тоже снимались здесь.

До 2014 года почти 50% продукции уходило в Германию, но из-за санкций выхода на Европу нетФото: Алиса ТИТКО

И, если вам захочется уточнить еще какие-то детали, погрузиться в дело всей жизни князя Голицына, то отправляйтесь в исторические, новосветские и винные туры с дегустацией прямо на заводе. Да, и просто пообщайтесь с местными жителями - в поселке Новый Свет живет около 1200 человек, почти каждый житель – сотрудник завода шампанских вин. Тут целые рабочие династии. Они помнят вкус «Советского шампанского» и расскажут, что изменилось в рецептуре. А еще они подскажут, как получить массу удовольствия и влюбиться в Крым. Хотя последнее при любом раскладе неизбежно.