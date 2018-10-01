«Если согрешил — помоги другим»: Басков рассказал, почему не ушел в монастырь

СЕГОДНЯ 00:33 2018-10-01T00:53:41+03:00

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9 октября в Кремле Николай Басков презентует альбом современной духовной музыки «Верую». Об этом артист рассказал, став гостем радио «Комсомольская правда».

— Да, это будет концерт духовой музыки, но я не буду петь Бортнянского или Рахманинова с хором из Сретенского монастыря, который гениально исполняет нашу традиционную духовную музыку, — объясняет Николай. — Я просто в какой-то момент задумался, что в любом случае всегда в разных ситуациях мы обращаемся к Богу. В тяжелых мы просим нам помочь. В радостных мы всегда говорим — слава Богу! И это происходит как-то между прочим. В любом случае есть люди, которые веруют и которые не веруют, но они все равно говорят это, как будто это у них где-то записано на подкорке. И так как я человек, который всегда благодарил Всевышнего за то, что в моей жизни складывались те или иные моменты, и благодарил даже за те неудачи, которые были, значит, они меня чему-то учили… То я подумал — ведь я же артист, я певец. Как много песен мы поем о любви, о несчастной любви, о любви, о которой мы мечтаем, какие-то тематические песни на потребу дня, но почему у нас так не развита эта форма духовной музыки. И вот в течение полутора лет я с прекрасными композиторами, своими друзьями, молодыми и очень известными, Алексеем Романовым, Сергеем Ревтовым, Тарасом Демчук, Дмитрием Стройло и с великолепной поэтессой Ириной Лебедевой, которая пишет стихи на эту духовную тему, мы сделали альбом — 17 произведений. Это было записано на «Мосфильме», с хором имени Свешникова, с прекрасным оркестром под руководством известного дирижера Медяника, и вот 9 октября мы представим эту программу. Она будет идти всего лишь полтора часа, потому что это хор и оркестр, и там будет очень красивая декорация — на темы рублевских фресок. Совсем недавно я читал огромную статью о том, как человек лежал в коме, не реагировал ни на какие лекарства и мозг очень тяжело восстанавливался, пока не пригласили случайно священника, который стал читать молитвы. И кора головного мозга отреагировала сразу же.

Николай Басков презентует альбом современной духовной музыки «Верую». Фото: архив певца

— Вы представите эту программу только в Москве? Только один раз?

— Пока в Москве представлю. Потом будет телевизионная версия этого концерта. Потому что ни в один город мы не доедем с оркестром и с хором — это почти что 180 человек.

— Меня удивило то, что ты, оказывается, ты брал уроки религиоведения…

— Зато теперь я знаю, что если открыть Библию или псалтыри, например, то на каждый вопрос наш жизненный там есть ответ.

— Вот сейчас поклонницы твои послушают и скажут — неужели Николай собрался уйти в монастырь...

— Зачем мне уходить в монастырь? Я в минуты уныния приезжаю в храм, у меня есть духовник. Он говорит, что у меня предназначение — нести людям радость. А иначе для чего меня Господь послал на эту землю? Он меня послал с определенной миссией. Даже если мы кого-то одного можем сделать счастливым, мы тем самым в силе поменять жизнь человека в лучшую сторону. Тут цепочка. Вот мы сегодня здесь сидим. А ты представь, за нами какое количество тянется древа нашего. Мы же откуда-то все исходим. Получается, за тобой и за мной находятся целые поколения людей, которые в нас генетически заложены. Я живу полной жизнью и о жизни в монастыре не думаю. А уже перед Богом я сам отвечаю за свои поступки. Но я хочу с каждым днем становиться лучше.

— Я тут вспомнила строчку из замечательной пьесы Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты», там одна героиня говорила: «Я хочу жить так же весело, если согрешу — покаюсь. Буду грешить и каяться, грешить и каяться»…

— Нет, надо не грешить и каяться, надо, если вы грешите, то вы помогайте другим.

nikolaibaskov Спасибо за прекрасный эфир на радио @radio.kp и всем прекрасного вечера

А В ЭТО ВРЕМЯ

Выиграй билеты на концерт Баскова

Друзья, разыграем комплект билетов на предстоящий концерт Николая в Кремлевском дворце.

1. Назовите фамилию постановщика оперы «Евгений Онегин», где Николай дебютировал в партии Ленского на сцене Большого театра.

2. Николай впервые попал в Париж в составе труппы театра Юного актёра Александра Федорова. Сколько тогда было лет Николаю?

3. На какой сцене Николай впервые выступил в дуэте с Кабалье?

Правильные ответы отправляйте на почту nota@kp.ru