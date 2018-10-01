С чего начинали звезды: Кузница кадров - «Ласковый май»

СЕГОДНЯ 01:03 2018-10-01T00:58:18+03:00

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В интернете набирает обороты флешмоб о 90-х - люди выкладывают свои фотографии и вспоминают время, которое для многих стало «лихим», но обещало надежду на свободную и счастливую жизнь. На самое начало 90-х пришлась и громкая слава группы «Ласковый май». Как ни удивительно, группа продолжает существовать, несмотря на то, что Юрий Шатунов давно ее покинул. Его место занял создатель коллектива Андрей Разин и на протяжении последних 30 лет выходит на сцену с незабвенными хитами. Он рассказал «КП» о том, что многие популярные певцы, которых мы никак не ассоциируем с «Ласковым маем», начинали свою карьеру в этой группе в начале 90-х, а другим он помог появиться на эстраде.

Фото: serduchka-v.ru

Андрей Данилко (Верка Сердючка)

- Мы познакомились с Андреем в Полтаве. Он стоял среди журналистов, такой маленький, несчастный. У меня не было настроения, и я объявил, что дам интервью только одному журналисту. И выбрал его. Он назвался репортером несуществующей газеты, а позже признался мне, что никакой он не журналист, а учится в кулинарном техникуме. Данилко еще тогда хотел мне сказать, что хочет работать в группе «Ласковый май», но постеснялся. А потом он приехал в Москву, долго меня ждал, нашел и попал в нашу группу. Он играл на пианино, кстати, очень неплохо, с этого и началась его карьера на эстраде.

Молодой Сергей Пенкин с друзьями. Уже в ту пору он отличался повышенной артистичностью. Фото: Соцсети

Сергей Пенкин

- Сергей не стесняется того, что когда-то был питомцем «Ласкового мая», - с гордостью говорит Разин. - Мы встретились случайно: я в 5 утра ехал из аэропорта «Внуково» по Крымскому мосту. И вдруг вижу человека, который подметает пешеходную дорожку моста, а на голове у него шапка в сверкающих камнях. Я обалдел от этого странного зрелища, остановил такси и подошел. Спросил: а что это за шапка такая интересная? А он: «Ой, да я в ЖЭКе в художественной самодеятельности пою, а шапка мамина. Сейчас холодно, она у меня единственная, вот и надел». Это был Сережа Пенкин. И я пригласил Сергея работать в первом отделении нашей программы. Пенкин стал с нами гастролировать, пел «Осень», «Санта-Лючия».

Фото: Архив «ЭГ»

Богдан Титомир

- Однажды я приехал в студию «Рекорд» и смотрю - ходит какой-то оборванец. Спросил, кто он, сказали, что аранжировщик. Непонятно, откуда приехал, непонятно, где живет, денег нет. Познакомились. Я дал ему песню «Ласкового мая» и попросил сделать аранжировку. Он сделал, но мне не понравилось. Я заплатил ему 5000 рублей и сказал: делай еще одну. И так пять раз он делал одну аранжировку и получал деньги каждый раз, пока я не принял работу. Он получил столько, что смог снять квартиру, купить нормальную одежду и начал выступать.

Фото: Соцсети

Вика Цыганова

- Певица Вика Цыганова была Викой Жуковой. Приехала в Москву из Хабаровска, попробовала в студии «Рекорд» что-то записать, я по каким-то делам был там, и она ко мне подошла с просьбой: «Возьмите меня, пожалуйста, на концерты». Я перепоручил ее нашему администратору Вадику Цыганову, попросил поставить ее петь в первом отделении «Ласкового мая». Но потом мы поссорились - на одном из выступлений Вика вышла петь на сцену сильно нетрезвой. Пришлось ее уволить, а вместе с ней ушел и Вадим Цыганов, с которым они потом поженились.

Первое появление тогда еще танцора Бориса Моисеева (на фото - с бородой) на телеэкране было в клипе Андрея Разина (на фото - на первом плане). Фото: youtube.com

Борис Моисеев

- Бориса Моисеева нашел тоже я. Когда я был племянником Горбачева (одно время Разин активно раскручивал этот миф. - Ред.), Гостелерадио решило меня снять на теплоходе «Грузия». Перед этим в Риге увидел танцевальный коллектив «Экспрессия» - две девушки и парень с бородой. И сказал, что хочу, чтобы мне подтанцовывали именно эти ребята. Их пригласили, и они сутки снимались у меня в клипе. Они настолько мне понравились, что я выбил для них сольный номер в телепередаче «Утренняя почта». И когда Алла Пугачева увидела эти съемки, увидела Борю Моисеева, она тут же пригласила его к себе в фильм «Пришла и говорю». Я сказал Борису: «А теперь пой». Он: «Я не умею». Я ответил: «Я тоже не умею, но пою». И Боря запел. Но в «Ласковом мае» не пел, врать не стану.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

- Директор Леонтьева Николай Кара, Иосиф Пригожин были моими администраторами. Многие начинали с «ЛМ», это была единственная группа, которая зарабатывала деньги. А Олег Газманов начинал, работая у нас стажером студии «Рекорд», - он работал композитором, не пел. До развала СССР я заработал 32 миллиона рублей.

Основные деньги я вложил в недвижимость. А еще участвовал во всех торгах Гохрана - покупали у государства бриллианты, крупные изумруды.

- Страшно спрашивать, но где они?

- Приезжайте в отель «Разин» в Сочи, на втором этаже сейфы с бронированным стеклом - можете посмотреть, кстати, все застраховано.