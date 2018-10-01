В квартире певицы Марины Хлебниковой нашли тело ее гражданского мужа

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-01T14:43:46+03:00

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Московские следователи разбираются в причинах гибели гражданского мужа певицы Марины Хлебниковой. 52-летняя артистка обнаружила тело Антона Логинова вечером в воскресенье в квартире на Ратной улице (район Северное Бутово).

В Следственном комитете эту информацию пока не комментируют, однако смерть мужчины «КП» подтвердил источник в окружении самой певицы. По предварительной информации, музыкант Антон Логинов оставил предсмертную записку. Предполагают, что мужчина покончил с собой. Подробности уточняются.

Напомним, Марина Хлебникова прорвалась в топ российской эстрады в 1997 году - ее песня «Чашка кофию» стала лауреатом «Песни года», а одноименный альбом занял четвертое место в списке самых продаваемых CD. В течение следующих лет певица выпустила еще несколько хитов - «Дожди», «Мой генерал», «Солнышко мое, вставай». Известно, что выпускница Гнесинского училища делала первые шаги на эстраде в группе Бари Алибасова «Интеграл», а также входила в самый первый состав группы «На-На».

По предварительной информации, музыкант Антон Логинов оставил предсмертную запискуФото: скриншот видео

- В этот же период она и познакомилась со своим будущим гражданским мужем Антоном Логиновым, - рассказал источник, знакомый с ситуацией. - Марина вскоре решила заняться сольным творчеством, а Антон ее поддержал, помог собрать собственную группу и играл в ней на бас-гитаре.

В 1999 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Майданича, владельца звукозаписывающей фирмы «Граммофон Рекордз». У пары родилась дочь - девушке сейчас 18 лет. Спустя несколько лет пара развелась, а Хлебникова стала жить в гражданском браке с Антоном Логиновым.

На сайте певицы Антон Логинов фигурирует как концертный директор певицы.

На сайте певицы Антон Логинов фигурирует как концертный директор певицыФото: Скриншот сайта

«Антон - главный член экипажа, - пишет Хлебникова на сайте. - Мало кто знает, что подавляющее большинство моих песен проговорено, проплачено, затем проспорено, а потом спродюсировано и записано Антоном. Без Антона не было бы бренда «Марина Хлебникова».