Брачные игры: почему мужья и жены обвиняют друг друга в похищениях собственных детей

СЕГОДНЯ 01:01 2018-09-29T01:02:54+03:00

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- Мы живем, как в дешевом российском сериале про ментов и бандитов, - передо мной в редакции «КП» сидят 6 мам. Все, как на подбор, будто из модельных агентств. Только глаза на мокром месте. Все они испытали в своей жизни такое, что ни одной из нас не приведи господь – расставание с ребенком. Детей у этих женщин похитили собственные мужья.

14 ЧАСОВ В ЗАСАДЕ

Марина Воронцова познакомилась со своим будущим мужем Владленом Абдуллиным, когда ей было 17. Он на 9 лет старше ее. Поженились, родился сын Глеб.

- Прожили в браке 9 лет, потом я ушла от мужа из-за побоев. Он часто бывал агрессивным. Угрожал, толкал меня так, что я пролетала через всю комнату. Как-то потребовал показать ему свой телефон, а я отказалась. Тогда он ударил меня, повалил на пол, душил и обещал отрезать мне пальцы, если я телефон не разблокирую, - рассказывает Марина.

Слушаю Марину и вспоминаю историю Маргариты Грачевой – мамы двоих детей - из подмосковного Серпухова, которой муж в порыве ревности отрубил кисти рук. Но Марина в отличие от Риты испытывать судьбу не стала, забрала ребенка и переехала к родителям. Владлен навещал сына, пытался вернуть жену, но не смог. Тогда решил отомстить: как-то раз забрал к себе сына на выходные на съемную квартиру и отказался возвращать его Марине.

- А потом он уехал на заработки в Европу, вызвав свою маму из Башкортостана. От меня сына прятали, - рассказывает Марина.

Через три месяца Марина все же смогла через адвокатов договориться увидеться с ребенком. На встречу (на детской площадке в центре Москвы) приехала с братом. А Владлен… с ножом.

- Когда я попыталась забрать сына, Владлен схватил меня за волосы, но подбежали прохожие и отбили меня. Потом он сказал, что мы ему с братом руку сломали. Вот он, в «сломанной руке» нож держит, - показывает мне Марина видео.

- Накачанный какой у вас бывший муж, - замечаю я.

- Да он – боксер…

Сына в тот день Марина все-таки смогла забрать. Трехлетний Глеб снова стал жить с мамой и бабушкой, а отец прислал на подпись мировое соглашение. Казалось, жизнь налаживается.

- 31 августа 2017-го моя мама вышла на улицу погулять с Глебом, до этого мы с ней всегда вместе ходили – было страшно. И вдруг на нее со спины напали бывший муж с его братом. Они запихнули ребенка в машину и увезли, - говорит Марина.

После этого она не видела ребенка 7 месяцев. Стала искать по соцсетям - вдруг кто-то увидит мальчика на улице. И познакомилась с участницами движения STOPкиднеппинг – такими же мамами, от которых мужья скрывают детей. Глеба нашли в глухой деревне Тверской области. Бывший муж прятал ребенка в доме своей новой подружки. Суд тогда уже вынес решение, что сын должен жить с матерью. Но Владлен и не думал его исполнять.

- Мы вместе с полицией и с другими мамами из STOPкиднеппинга 14 часов просидели в засаде, муж не открывал дверь! Но в итоге понял, что деваться некуда, - вспоминает Марина.

Уже полгода Глеб живет с ней. Марина старается не отпускать сына ни на шаг, даже в «КП» пришла с ним. «Шифруется» - не принимает прямые звонки на мобильный, чтобы бывший муж не смог ее найти.

До сих пор Марине помогает частный детектив и бывший сотрудник милиции Екатерина Шумякина, один из основателей STOPкиднеппинга.

Екатерина представляет интересы мам в судах и дает инструкции, как себя вести, чтобы ребенка снова не украли.

МАМЕНЬКИН СЫНОК

Истории мам, разлученных с детьми по прихоти мужей, написаны будто под копирку. Чаще всего за этим скрывается банальная месть. Стоит женщине сказать: «я от тебя ухожу» - и понеслось. А ребенок - лишь инструмент.

У Дины Юськив бывший муж Артур отнял 5-летнюю дочь на улице. Он долго вовсе не вспоминал про дочь, а Дина наоборот настаивала, чтобы он виделся с ней чаще. Но потом родители бывшего мужа уговорили его забрать девочку себе. Дина к тому времени уже вновь вышла замуж и была на 7-м месяце беременности.

- Подъехала машина, из нее вышли крепкие ребята, меня побили, ребенка забрали. Один человек стоял в стороне и снимал это все видео. Так всегда делают, чтобы показать полиции, что это не чужие люди забрали ребенка, а его отец, иначе заведут уголовное дело о похищении, - объясняет Дина.

Каждый день уже 9 месяцев Дина долбит бывшего мужа смс с просьбами увидеться с дочерью. Пишет жалобы в полицию и опеку. После этого раз в месяц ей позволяют навестить ребенка.

- Перед тем, как впустить в квартиру бывший муж всегда меня обыскивает в подъезде, рядом стоит охранник. У него очень обеспеченные родители. Наедине с дочерью мне побыть не дают, настраивают ее против меня. Перевели ребенка в частный детсад и запретили охране пускать меня на порог. На суде адвокаты бывшего мужа говорят, что я проститутка и бросила ребенка, - говорит Дина.

По ее словам, именно STOPкиднеппинг не дал ей сойти с ума.

- Там можно черпать поддержку и получать советы. Мы с моим вторым мужем отдали все деньги, чтобы найти мою дочь. Заплатили 250 тысяч рублей адвокату, а она нас «кинула». Теперь мои интересы в суде представляет Екатерина Шумякина – помогает бесплатно, - говорит Дина.

Детей у этих женщин похитили собственные мужьяФото: Иван МАКЕЕВ

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ НА ДЕТЕКТИВОВ

Еще одна приехавшая в «КП» мама - Елена Гершман не видела свою дочь Еву 2 года. Несмотря на решение суда оставить дочь с матерью, отец ребенка – Олег Гершман увез ее. Сейчас Ева в федеральном розыске, никто даже не знает, жива ли она.

- Бывший муж проконсультировался с группой Георгия Алпатова – бывшего милиционера. Они помогают отцам забирать детей у матерей, а потом убеждают в суде, что мать ребенка - психованная алкоголичка. Чтобы найти ребенка, я сменила 6 детективов, потратила на них миллион рублей. Пришлось продать машину. Но ребенка найти не удалось, - рассказывает Елена.

Сидящая передо мной Олеся Аносова родила мужу Дмитрию 3 детей. Прожили в браке 12 лет.

- Потом у мужа появилась любовница. И он предложил пожить нам всем вместе. Сказал, что будет приводить в дом, кого захочет. Я так жить отказалась. Тогда он забрал нашего среднего сына Никиту – ему 4 года. Ему пытался помешать наш старший сын – Иван, ему 11 лет, но отец его избил, ребенок упал с лестницы. Я в это время была на работе, - рассказывает Олеся.

Правда, сына Олеся смогла найти уже через два дня: в Подмосковье в доме любовницы супруга. Олеся выследила пару в торговом центре.

- Когда я пыталась забрать ребенка, муж набросился и начал меня душить. Человек 50 посетителей торгового центра его от меня оттаскивали, на нем порвали даже тапочки. Приехало 5 полицейских расчетов.

- То есть сына вы у него отобрали?

- Не отобрали, а возвратили! Это важный момент. Кто первый забрал ребенка – тот отбирает, а второй – возвращает! - поправляет меня Екатерина Шумякина. - К нам обращалось много родителей, желавших первыми забрать ребенка. Мы этим не занимаемся. Мы считаем, нужно ужесточать закон в отношении родителей, которые исчезают с детьми или не исполняют решения суда по передаче детей.

«РЕБЕНКА ВОСПИТЫВАЮТ НЯНЯ И ВОДИТЕЛЬ»

В самом безвыходном положении - мамы, бывшие мужья которых забрали детей по суду. Екатерине Кормич не дают видеться с 9-летней дочерью Дианой.

- Бывший муж - Денис – очень состоятельный. Он мне сразу сказал: «деньги я приготовил, можешь не бегать по судам и в полицию». И суд отдал Диану отцу. Денис постоянно меняет место жительства. И только я их найду – он перевозит дочь в другое место. При этом сам он постоянно на работе. Ребенка воспитывают няня и его водитель, - говорит Катя.

Основательница движения STOPкиднеппинга Алина Брагина не видела свою дочь Ариану 7 лет. Муж отобрал девочку, когда ей было 11 месяцев. Завел любовницу, Алина об этом узнала и ушла от него. Муж решил ее проучить. Женился на другой, Алину на порог не пускает, аих дочь называет мамой чужую женщину, а родную уже и не помнит.

- Бывший муж - богатый человек, рейдер. Чего он только не делал ради мести. Мне пришел по почте конверт с 3 граммами каких-то наркотиков. Я только открыла посылку, меня тут же арестовали – полицейские меня уже поджидали. Закрыли в камере, угрожали, что сяду на 20 лет. Но я была юридически подкована. Мы для мам проводим инструктаж, что делать, если тебя задерживают, - рассказывает Алина.

ЖЕН ПОМЕЩАЮТ В ПСИХУШКУ И ВЫВОЗЯТ В ЛЕС

По словам Алины, чего только с мамами, пытающимися вернуть детей, не происходит.

- И в «дурку» девочек закрывали, и похищали. Одну из наших мам – Татьяну Колиберду похитили в Красноярске. Вывезли в тайгу. Чудом выжила, - рассказывает Алина.

Отличается странностями и муж Натальи Голубковой – Роберт Голубков (пара не может поделить 4-летнего сына Родиона). Несмотря на решение суда оставить сына с матерью, отец год скрывал ребенка в своем особняке.

- Когда я увидела ребенка, он был истощен. Врачи установили у него дефицит массы тела – 18% и каротиновая желтуха. Оказалось, что все справки о прививках, которые отец предъявлял в полиции и в суде – липовые. А я сама по профессии врач-педиатр, - рассказывает Наталья Голубкова.

По ее словам, муж придерживается особой вегетарианской диеты и подсадил на нее ребенка. Несмотря на это, на днях суд принял решение передать мальчика отцу. Наталья готовит аппеляцию.

«ОБЪЕДИНИЛА ОДНА БЕДА»

- Мамы, которые лишаются детей, психологически в ужасном состоянии, им требуется не только юридическая помощь, но и психологическая. За год к нам поступило больше 500 обращений. В самом движении сейчас человек 80. Мы не феминистки. В STOPкиднеппинге есть и папы, от которых неадекватные жены прячут детей. Мы им тоже стараемся помочь, - говорит Екатерина Шумякина.

STOPкиднеппинг, например, записывает видеообращения родителей к отнятым детям. Все дети сейчас сидят в интернете, и есть шанс, что они сами ищут мам или пап.

- Может, не стоило выходить замуж за богатых? От этого одни беды, - спрашиваю я у сидящих передо мной женщин.

- Мы познакомились с мужьями, когда они еще не были богатыми, - замечают в ответ Алина Брагина и Олеся Аносова. – В STOPкиднеппинге много мам, у которых мужья вовсе не олигархи.

- Правда ли, что STOPкиднеппинг зарабатывает деньги на возвращении детей?

- Не правда! Единственный человек, который у нас получает деньги – адвокат Максимилиан Буров. Но часть мам он ведет бесплатно. Для меня STOPкиднепинг - социальный проект. Зарабатываю деньги я в другом месте – у меня свое детективное агентство, - говорит Шумягина.

- Для возвращения детей вы нанимаете ЧОП?

- Мы никого не нанимаем. Это может сделать сама мама, если хочет. Обычно мы просто ездим толпой мам, как группа поддержки.

- Я ЧОП нанимала, когда после операции приехала на суд с бывшим мужем. Я понимала, если он вдруг полезет на меня с кулаками, у меня все швы разойдутся. Потому взяла с собой двух охранников, - признается Олеся Аносова.

- Некоторые мужья, у которых вы забрали детей, называют вас ОПГ (организованная преступная группировка).

- (смеются). Мы ездим всегда только в сопровождении полиции, приставов, участковых. Все делаем по закону. Мы не бандиты. Мы женщины, которых объединила одна беда.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Родители, остановитесь!

Послушаешь отцов, борющихся за своих детей — слеза наворачивается — страдальцы, герои. Поговоришь с матерями — и снова доставай платок — сколько в них жертвенности и упорства. Но давайте остановимся и подумаем - с кем, собственно, ведут тотальную войну (с применением больших денег, юристов, судов, следователей и «силовых» волонтеров) и те и другие? С такими же родными половинками своих детей!

Да, каждый случай развода и решения — с кем будет жить ребенок — он уникальный. Бывают чуть больше виновны в разбитой семье отцы. А бывает и наоборот.

Поверьте, чаще всего истина посередине. И виноваты обе стороны. Пусть одна чуть больше, другая — чуть меньше.

Но по гамбургскому счету - обе!

Родители, очнитесь. Нельзя допускать, что бы ваша война друг с другом проходила по ребенку, кромсала его заживо.

Дети все видят, все впитывают, все потом повторяют уже в своей собственной жизни.

Вы этого для них хотите? Подумайте об этом. И остановитесь. Ради ваших детей.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Моего ребенка украли!» Как бывшие супруги воруют друг у друга детей

«Комсомолка» в публикации «Богатые мамы заказывают похищение своих детей» уже рассказывала о появлении в России организации, которая предоставляет женщинам услугу - силой отобрать своего ребенка у бывшего мужа. История увезенного в Израиль при помощи таких «волонтеров» из организации STOPкиднеппинг 4-летнего Родиона Голубкова вызвала целую бурю откликов, как со стороны защитников, так и противников «похитителей». Наша газета решила предоставить слово тем и другим. (подробности)