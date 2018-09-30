«Лежу, реву в номере уже час»: Анна Седокова рассказала о страшном унижении на корпоративе

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-30T17:26:49+03:00

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Анна Седокова поделилась с подписчикам своего Инстаграма подробностями последнего концерта: по словам артистки, это было худшее выступление в ее жизни. Исполнительницу пригласили спеть на корпоративе, во время которого она почувствовала себя страшно униженной. Анну расстроило равнодушие зрителей, которые никак не отреагировали на ее вокал.

- Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус, - пожаловалась Седокова. - Корпоратив - это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на неё... А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим.

Анна признается, что окружающие призывают ее не принимать все так близко к сердцу и легче относиться к нюансам своей работы. Но певица считает, что она должна приносить своим зрителями радость – и получать в ответ адекватную реакцию.

annasedokova Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час.

- Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так и эдак и пошутила и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им … на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришёл их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни. Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников. Мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу. Я в эту профессию пришла для того, чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя.

В финале своего эмоционального поста Анна попросила прощения у подписчиков и призналась, что она сорвалась – слишком уж тяжелым выдался у нее день.

- Вы простите меня, что сорвалась. Просто сложно сейчас, но я обещаю собраться и стать лучше и успешнее, чтобы больше никогда не оказаться в этом аду. И знайте, что вы - мой свет.

В комментариях фолловеры призывают исполнительницу не расстраиваться по пустякам и беречь нервы.

- Мне кажется, вы зря так близко к сердцу принимаете все. У любого человека взлёты и падения. Это ситуация не означает что публика вас не любит и не ценит вашего творчества. А всем не угодишь. Улыбайтесь чаще, возможно ваша улыбка кому-то счастье принесёт, - подбадривают Седокову поклонники.

Впрочем, многие считают, что певице не стоит быть такой капризной – ведь формат корпоративов совсем иной, чем у обычных концертов, и он предполагает, что люди будут в первую очередь общаться друг с другом и отмечать свой праздник.

- Это твоя работа. И это твои деньги. Не нравится - на завод! Иногда нужно выбирать. Любой артист с удовольствием едет на корпоратив зная, что там люди в первую очередь отдыхают и общаются, а не как на концерте любуются артистом и слушают. Есть и такие, конечно, гости, но это скорее исключение. Судя по всему нелёгкий хлеб артиста - это совершенно не Ваше, - пишет один из комментаторов.

Анна Седокова часто выводит 13-летнюю дочь Алину в свет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Раздражение артистки легко понять – ведь, чтобы одной содержать троих детей, Анне приходится много работать.

- Маме одной быть сложно. Не финансово. Я давно привыкла содержать за двоих, быть основой. Сложно быть одним в поле воином. Одним родителем, - написала как-то Седокова в своем микроблоге. - А ещё все осуждают. Пишут: посмотрите на неё, она опять с тем-то рассталась. Она проститука. Детей нарожала. Ее же мужики бросают. А ты читаешь все это и думаешь, как же сделать всех счастливыми, но совершаешь и совершаешь эти ошибки.

Напомним, Анна Седокова стала мамой в третий раз в апреле 2017 года – экс-«ВИА Гра» родила сына Гектора. Отцом малыша 35-летней певицы стал 26-летний бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась. Артистка растит сынишку и его сестру Алину в одиночку. Алину певица родила от футболиста Валентина Белькевича (девочке сейчас 13 лет, отец Алины скончался четыре года назад). Еще одна дочь артистки Моника (ей 6) живет в США с отцом, украинским бизнесменом Максимом Чернявским. Седокова родила Монику в Америке, и у девочки есть американское гражданство. Моника ходит в местную школу, с мамой она видится, когда Анна прилетает к ней за океан.