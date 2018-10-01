Олег Зайцев, доктор медицинских наук: Алкоголь в любых дозах - одурачивание! Вот когда это поймем, тогда и не будем гадать, с какого возраста можно выпивать...

СЕГОДНЯ 19:48 2018-10-01T21:05:51+03:00

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Минздрав РФ поддержал предложения о повышении минимального возраста продажи алкоголя - с 18 лет до 21 года, как в некоторых западных странах. Такой шаг связан «с пагубным воздействием спиртного на молодой организм».

Мы решили обсудить эту - до сих пор «спорную тему» - с руководителем группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени Бурденко, психиатром, хорошо известным не только в России...

- Олег Семенович, вот - на взгляд доктора психиатрии, - с какого все же возраста можно разрешать вредные привычки?

- Я бы их, - вредные привычки, вообще не разрешал бы. Алкоголь - если говорить пока только о нем - может быть, скажем так, - лишь пищевой добавкой, как для подростков, так и для взрослых.

- Как-то очень уж непривычно звучит...

- Так вы же вопрос мне так и задаете - что надо сделать, чтобы употребление спиртных напитков не стало привычкой?

- Ну, да...

- Вот - его употребление, как спиртного напитка, не должно входить в привычку. Ни у кого. Ни у молодых, ни у тех, кто в годах..

- А как же тогда без вредных привычек-то жить на этом белом свете? Тем более - в нашей стране... С чего начать?

- Думаю, просто на сей счет должны быть разработаны образовательные программы...

- Типа - учебных, что ли?

- Не совсем... Надо просто людям постоянно объяснять, что выпивка - она уже не модна. Вот смотрите! Ведь мы же - и медицинские работники, и общественность, - сколько убеждали наше население: «Курить и вредно, и не модно».

- И что? Неужели подействовало?

- Конечно... У меня сейчас нет под рукой точных цифр. Но сейчас гораздо меньше молодых людей курят. (По разным данным, число курильщиков в России за первое полугодие 2018-го сократилось на 10-15 % . - А.Г.) Правда, они там другими вещами пытаются заниматься, но курят табак меньше, это заметно.

Вообще - сейчас все больше молодых людей от этой привычки отказываются. По крайней мере, я по Москве сужу. То есть, курение табака - не модно, неинтересно, некрасиво.

Вот и про алкоголь также надо говорить чаще, в смысле - о его вреде: чуть-чуть переберешь, и вот уже - нарушение сознания.

- И все же, если можно - поконкретнее. Вот вы сказали - учебные программы… А что нужно, какие-то… методики специальные? Где все это брать?

- Это не учебные программы, а именно - образовательные, речь о том, чтобы были везде, в том числе и в школах, - и наглядные какие-то пособия, как говорили раньше, и, конечно же, и в СМИ, и в интернете, и по ТВ: что выпивка - это некрасиво.

- У нас пока - наоборот: вон какую красивую рекламу пива снимают и показывают!

- Вот это - зря. Надо отказываться...

- Ну, не всегда же и не везде все так плохо «с этим делом»! А если - хороший ресторан, да приличное вино, да вкусная закуска?.. Плюс - своя компания!

- Вы меня не слышите, Александр? Повторяю! Это - не только вредно, а это и некрасиво, это способствует одурачиванию… Это - одурачивание 100-процентное, в общем-то!

Человек же на фоне алкоголя превращается в… Я не буду сейчас употреблять обидные слова. Ему - выпившему - кажется, что он там такой умный и остроумный. А если при этом присутствует трезвый человек и если он посмотрит на пьяного, - то увидит, что тот вовсе не стал умнее.

- А с точки зрения психиатрии могут возникнуть заболевания - из-за того, что человек «перебирает»?

- Конечно. Понимаете, даже кружка пива или там сто грамм водки – уже эти дозы практически у всех людей вызывают нарушение сознания. Не то, что он - человек этот - там сразу в кому впадает, а у него ослабляется чувство времени, реальности, чувство пространства… Мера критики к самому себе.

- Получается, это уже такое психиатрическое заболевание, да?

- Это - пока состояние. Алкогольное опьянение – всегда измененное сознание.

- А вот запои у людей, которые, допустим, пьют без остановки…

- Запои - уже клинический случай, этого человека уже надо лечить. Профилактировать поздно.

- А вот как быть… У нас же - в России, я повторюсь - традиции! Да и весь кинематограф на этом замешан, вся наша киноклассика…

- Ну, если говорить о фильмах 60-х, 70-х, 80-х и 90-х - тогда - да, были традиции такие, даже после 2000-го... Но теперь это - дела давно минувших дней… Мало ли что было тогда?

- Думаю, не все с вами согласятся. Сегодня тоже этой беды хватает в России...

- Соглашаться со мной или нет - это, как говорится, их личное. Хотя...

Вот одно время - возьмите ХIХ век или век ХVIII - был в моде нюхательный табак. Кто теперь нюхает табак? Сейчас - да, некоторые другие вещи нюхают, но табак уже - нет.

Так и алкоголь должен остаться в прошлом.

- И еще - вопрос. Скажите, вот ваш совет родителям, особенно - тех девушек и парней, которые, и правда, до 21 года не сделали ни глотка спиртного... (Если, конечно, такие есть.) Ваши рекомендации – как в этом случае родители и дети должны вести себя в быту?

- Ну, дело - не только конкретно в этом возрасте, на котором мы сегодня с вами остановились.

Если у родителей нет привычки регулярно употреблять спиртное, - нужно, чтобы первую дозу алкоголя ребенок принял в их окружении, под тосты, под хорошую закуску. Чтобы в этом не было запретного плода, но чтобы было обозначено - как правильно это делать, как к этому относиться, какие дозы должны быть и что там важен – вкус… Да, не вот это состояние дурного опьянения, а чтобы это было и красиво, и вкусно, и хорошо.

- А вообще, правильно ли, что рубеж вот установили, до 21 года - ни-ни!? Может, человеку и после 21 года не захочется выпивать?

- И хорошо, если не захочется!

ВОПРОС ДНЯ

С какого возраста можно разрешать вредные привычки?

Евгений БРЮН, главный нарколог России:

- К 18 человек созревает физически. А вот психически - к 21 году и выше. В разных странах возрастной ценз на продажу алкоголя разный. В некоторых штатах Индии до 26 лет нельзя! 21 год для нас оптимальный вариант.

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач России, депутат Госдумы:

- Только не надо шоу! СМИ уже начинают: мол, Минздрав и Онищенко могут запретить заниматься сексом до 21 года. Нет! Есть на сей счет юридический возраст, когда можно вступать в брак, - 18 лет. И продавать только по паспорту презервативы и контрацептивы мы тоже не собираемся.

Михаил ЕФРЕМОВ, актер:

- Вредные привычки не зависят от того, разрешены они или под запретом. Но вообще вопрос не ко мне, а к врачам.

Иосиф ПРИГОЖИН, отец шестерых детей (включая приемных в браке c Валерией):

- Алкоголь с 21 года - норма многих цивилизованных стран. Не будет ничего плохого, если и у нас такое правило появится.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Марина АЛЕКСАНДРОВА, медсестра, мать четверых детей, Владимир:

- Нормальные родители не скажут - вот, с этого дня можешь курить, напиваться. Если сын в 15 лет придет нетрезвым, с ним такой разговор будет, что надолго охоту выпивать отобьет!

Анастасия НОВОСЕЛОВА, старшеклассница:

- Хоть до 35 лет поднимайте возраст вредных привычек. Школьники найдут лазейку, где купить алкоголь и сигареты.

Олег ЗАЙЦЕВ, доктор медицинских наук, психиатр:

- Употребление спиртного не должно входить в привычку - ни у подростков, ни у взрослых. Даже чуть переберешь, и уже нарушение сознания. Ослабляется чувство времени, реальности, пространства... Привычка легко может перейти в запой. Только одни бумажные постановления не помогут. Вредные привычки должны выйти из моды. И это зависит от каждого из нас. Вот сейчас уже немодно курить - гораздо меньше людей мы видим с сигаретой в Москве, других городах...

Ольга, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Чем позже, тем лучше. Продлим детям детство и оградим от всего негативного - на уровне государственных законов!