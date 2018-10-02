Внучка экс-президента Узбекистана сбежала в Лондон

СЕГОДНЯ 07:23 2018-10-02T07:23:29+03:00

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На Востоке всё настолько непросто, что великий халиф может вмиг стать нищим (и наоборот). С 1990 года президентом Узбекистана был «самаркандский лев» Ислам Каримов. Итоги его почти четвертьвекового срока оцениваются по-разному, но в одном критики сходятся: страну Каримов держал железной рукой.

Однако под занавес его правления в Ташкенте стали происходить неожиданные вещи. Между президентом и старшей дочерью Гульнарой (которую одно время даже называли возможным преемником немолодого лидера) начались трения. В 2013 году Каримову-младшую, работавшую постпредом Узбекистана в ООН и на других дипломатических должностях, посадили под домашний арест.

Три годя спустя её отец скончался «на боевом посту», но облегчения дочери это не принесло: недавно женщине дали пять лет тюрьмы «за коррупцию и отмывание денег». Где сейчас Гугуша (под этим сценическим псевдонимом Гульнара выступала на сцене в свои лучшие годы) и жива ли — толком не известно.

Ислам Каримов с внучкойФото: Instagram.com

А вот её дочь (и внучка покойного президента), 19-летняя Иман Каримова, внезапно привлекла внимание журналистов. Девушка выложила в инстаграме фото посадочного талона с авиарейса Ташкент-Лондон. Её «эвакуация» в Британию сопровождалась круто сваренным детективом: как пояснила Иман в своём посте, местные спецслужбы якобы «устроили в зале вылета постановочную драку», чтобы под шумок обыскать её вещи.

Иман Каримова выложила в инстаграме фото посадочного талона с авиарейса Ташкент-ЛондонФото: Instagram.com

Все эти истории Каримова-младшая выкладывала с помощью инструмента в Инстаграме, который так и называется — stories: публикации, живущие всего 24 часа. В любом случае, в описании её профиля в этой соцсети указано: «Место нахождения — Лондон».

Вероятно, там Иман присоединится к своему брату Исламу, недавно попросившему у королевских властей убежище. Что ж, не первые политические беглецы на Британских островах, не последние.

КСТАТИ

О чем молчит «принцесса» Узбекистана

На похоронах президента Узбекистана Ислама Каримова в минувшие выходные журналисты не смогли найти его 44-летнюю дочь Гульнару. Считалось, что с января 2014 года она под "домашним арестом" в Ташкенте, причем «заточил» ее всемогущий отец. Когда Гульнару не нашли среди скорбящих, в Cети появились робкие заявления, что ее, возможно, уже и в живых нет (подробности)