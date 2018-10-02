Брендан Глисон: "От "Мистера Мерседеса" отдает серой"

СЕГОДНЯ 00:11 2018-10-02T00:50:51+03:00

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О ЧЕМ СЕРИАЛ?

Отставной коп Билл Ходжес возвращается к службе, потому что ему не дает покоя нераскрытое дело — жестокое убийство восьми человек. Маньяк Брейди Хартфилд не может забыть пьянящего чувства, когда на угнанном «Мерседесе» он врезался в группу людей. Брэйди не хочет останавливаться — он уже планирует новое преступление, на этот раз намного более масштабное. Биллу Ходжесу и его команде необходимо опередить его и спасти жизнь уже не десяткам, а сотням людей.

Нам удалось пообщаться с Бреданом Глисоном и задать ем унесколько вопросов о втором сезоне "Мистера Мерседеса".

Дуэль продолжается во втором сезонеФото: кадр из фильма

- Вам близок Стивен Кинг? Внутренние монстры?

- Именно это мне в сериале и нравится! Я вообще считаю, что внутри человека существует настолько много монстров, что обращаться к теме сверхъестественного нет необходимости. Мы все время должны думать о том, на что способны. Помню, как в середине 90-х я снимался в фильме «Генерал» у Джона Бурмена, где рассказывалось о дублинском преступнике, прибившем парня гвоздями к полу. Мы тогда долго рассуждали о том, почему человек способен на такое. Неужели это приносит удовольствие? Тогда мы пришли к выводу, что исследование пределов человеческого лежит в основе каждого творческого начала, а я решил, что само понятие бесчеловечности — это неточность формулировки.

На самом деле, если оглянуться вокруг, приходит понимание, что все происходящие ужасы — дело рук нас самих. Это монстры внутри нас, и вступать с ними в конфронтацию или наклеивать ярлыки вроде «зло» или «дьявол», бессмысленно. Надо понимать, что каждый человек способен на дикость.

- Вы вернулись к роли Ходжеса.

- Да, с той же командой.

- Сериал понравился зрителям. Как по-вашему, почему?

- Ясно, что от него реально отдаёт серой. Я думаю, что последствия всего этого кошмара, который устроил "Мерседес", видны насквозь. Мы нашу историю начали начали с того, что "объясняем", что в последнее время все чаще случается людьми, умышленно направляющими автомобиль на людей, чтобы причинить им боль, изувечить и даже убить. Перед нами на экране - последствия для жизни разных людей. Возникает некий баланс. Для меня это баланс между настоящим кошмаром и страхом, но в последствии он укореняется в реальном мире в том смысле, что жизнь Ходжеса не особенно гламурная, но тем не менее в ней имеется своя прелесть и любовь. В конечном итоге это рассказ о жизни, я думаю, и о том, стоит ли прожить такую жизнь.

- Ходжес уложил "Мерседеса" в больницу. Что дальше?

- Ходжес перенёс тяжелый сердечный приступ, как раз, когда собирался схватить свою жертву на месте преступления. Брейди Хартсфилд находится в реанимации. Он находится между жизнью и смертью, что реально не устраивает никого. Это интересно.

У меня дома, в Ирландии, есть место в горах, где находятся "коридорные гробницы". Идея наших предков была в том, что людей там захоранивали в промежутке между их земной и загробной жизнью. Таким образом Брейди находится как бы там, а поскольку его земная жизнь еще окончательно не завершена, Ходжес тоже отчасти как бы находится там. Мы как бы производим ускоренную перемотку вперёд. Мы видим, как он проживает этот год, при этом навещая Брейди, чтобы убедиться, что тот на месте, но не когнитивен. А потом понемногу, в процессе происходящих событий, проходит время, и он начинает возвращаться из помутнённого состояния. Он начинает верить в то, что зациклен на том, на чём не стоит зацикливаться. Его бдительность уже кажется слегка излишней. Он начинает приводить свою жизнь в порядок.

Ходжес не успокоился, отправив "Мерседеса" в больницуФото: кадр из фильма

- У вас теперь много совместных сцен с Гарри Тредэвэем (актером, котроый играет Брэйди).

- Сцены есть, но основное время мы тратим не на них.

Да, Гарри находится между жизнью и смертью, и в сериале действительно происходит много кошмарных сцен, в которых Ходжеса посещают демоны. Я трачу время на объяснение природы этих демонов, а не на взаимодействие с актером.

В этом заслуга Стивена Кинга. Мы никогда не является такими, какими сами себе кажемся.

- У вашего Ходжеса как в этом сезоне с дочкой, с Холли?

- Отношения между Холли и Ходжесом возникли в прошлом году на основе доверия и честности. Теперь Холли обретает самостоятельность, вырвавшись из лап своих излишне любвеобильных по отношению к ребёнку родителей. То есть она пытается обрести себя в этом мире.

Все начинается на очень интересном месте, когда Холли в прошлом году была очень зависимой от матери, а благодаря честности Ходжеса, который отнёсся к ней как к взрослой, она получила некоторую передышку. Маниакальная размеренность образа жизни Холли и её инстинкты в целом идут вразрез с привычками Ходжеса, у которого имеется своя одержимость и образ жизни которого в целом весьма далёк от размеренного. У него весьма острый ум, очень сосредоточенный в момент погони за преступником, но ему трудно общаться с людьми.

Он чувствует свою зацикленность на Брейди, которой, может быть, на протяжении большей части времени не хочет делиться с Холли.

Холли и ХоджесФото: кадр из фильма

- Бывшая жена Ходжеса, Донна, в этом сезоне возвращается в его жизнь.

- Возможно, оба на что-то надеются. Оба боятся, что что-то может случиться, и оба боятся, что чего-то может не случиться. Они оба зависли в этом ожидании неизвестно чего.

Сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ViP Play. На российском телевидении продолжение сериала "Мистер Мерседес" доступно на телеканале ViP Premiere в пакете ViP

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