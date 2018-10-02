СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-02T10:56:45+03:00

При этом молодую партию АдГ называть «нацистами» могут разве что те, кто считает «фашизмом» борьбу с нелегальной миграцией Фото: REUTERS

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Страшные неонацисты. Они крушат всё налево-направо, режут, аки скот, невинных мигрантов и атакуют офисы своих политических противников. По крайней мере, такую картинку рисуют главные немецкие СМИ. Но вот реальность от медиа-фантазий несколько отличается.

Утром во вторник автор этих строк пришёл брать интервью у замглавы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Беатрисы фон Шторх. И… на фасаде её офиса в центре Берлина было совсем свежее граффити «Наци, геть!» (Nazis raus). Стена и мостовая залиты ещё не застывшей синей краской, одно окно разбито, одно повреждено. Похоже, атака произошла ночью, пару часов назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671314" frameborder="0"></iframe> В центре Берлина радикалы напали на офис замглавы партии «Альтернатива для Германии».Эдвард ЧЕСНОКОВ

При этом молодую партию АдГ называть «нацистами» могут разве что те, кто считает «фашизмом» борьбу с нелегальной миграцией, защиту традиционных ценностей и нормальные отношения с Россией (всё это — лозунги официальной программы «Альтернативы для Германии», если что).

Реальность от медиа-фантазий несколько отличаетсяФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Мы знаем, [за нападением стоят] радикальные левые, которые не терпят иного мнения. Они поджигают машины и нападают на наши офисы, поскольку других аргументов в серьёзной дискуссии у них нет, — прокомментировала госпожа фон Шторх этот инцидент корреспонденту «КП».

Подытог: атак лево-либеральных молодчиков на правоконсерваторов за последнюю ночь: 1; атак консерваторов на леволибералов: 0. Но угадайте, кого же официозная пресса всё равно будет называть «радикалами» или «неонациками».

И последний штрих — приёмная фрау фон Шторх находится на улице Сионской кирхи (Zionskirchstrasse, 3). В двух шагах — магазин кошерной еды. Так кто же тогда здесь нацисты: люди, размещающие офис в еврейском районе, или те, кто его забрасывают камнями, — можете судить сами.

Полную версию интервью с замглавы третьей по численности партии Бундестага (и единственной, последовательно призывающей нормализовать немецко-российские отношения) читайте в «КП» в ближайшее время.