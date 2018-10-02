В инклюзивном благотворительном забеге «Патрики Бегут» приняли участие особенные дети

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-02T11:54:55+03:00

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Утро последней субботы сентября выдалось прохладным, однако на Патриарших прудах было действительно жарко. 11-й благотворительный забег «Патрики Бегут» открыл новую страницу в своей истории, ведь в этот раз забег стал инклюзивным.

Уже в девять утра активные жители района, друзья, волонтеры и попечители фонда «Галчонок», партнеры и звездные гости были готовы к разминке. Вместе с учредителем фонда актрисой Юлией Пересильд, попечителями Павлом Акимкиным, Мариной Александровой и друзьями Юлией Хлыниной, Анжеликой Кашириной, Андреем Бурковским участники разогрелись перед забегом.

В ходе забега удалось собрать 700 тысяч рублей на помощь подопечным фонда Фото: Соня Романова

«Это интересный опыт и немного эксперимент, ведь мы сделали наш забег инклюзивным: с нами побегут наши особенные дети. Это счастье, что уже много лет мы собираемся здесь ради хорошего дела, ради наших детей! Мы стараемся своим примером показать важность и нужность мероприятий, которые объединяют всех – взрослых, детей, наших особенных подопечных. Очень важно не только говорить об этом, но и самим погружаться в инклюзию. Наш забег как раз про это!» - говорит Юлия Пересильд.

Первыми на старт вышли дети и подопечные фонда - они преодолели дистанцию в 450 метров вокруг пруда. На финише их встречали родители, друзья и волонтеры, которые вручили каждому диплом и медаль. Степа Кузнецов, подопечный «Галчонка», преодолел дистанцию вместе с братом и мамой. Он очень любит гонять на своей коляске и говорит, что ему очень понравилось участвовать, вместе с братом они с нетерпением ждут весны и нового забега.

Степа Кузнецов уже ждет следующего забега Фото: Соня Романова

Взрослый забег традиционно прошел на дистанции 3 и 5 километров по историческим улочкам Москвы. Пейсерами взрослого забега стали Роман Костомаров и Оксана Домнина. С дочкой Настей они пробежали пять километров вместе с другими участниками: «Мы на забеге с дочкой в первый раз. Стараемся детей с ранних лет подключать к здоровому образу жизни. Сын еще маленький, а Настя уже стремится со взрослыми делать добрые дела». На всей дистанции участникам помогали волонтеры – они показывали маршрут, а на финише встречали с медалями, которые получил каждый, потому что в этом забеге все победители!

В этот день удалось собрать 700 тысяч рублей. Все собранные деньги пойдут в фонд «Галчонок», который помогает детям с органическими поражениями ЦНС. Помочь фонду можно, отправив смс с текстом «Галчонок» и суммой платежа (напр.«Галчонок 100» или «Galchonok 100») на номер 3443. О том, как стать волонтером или помочь другим способом, читайте на сайте bf-galchonok.ru в разделе «Как помочь». Помните, что помогать просто, и каждое зернышко уже помощь!