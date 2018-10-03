Пересадив чиновников на такси, страна может сэкономить десятки миллиардов

СЕГОДНЯ 01:26 2018-10-03T01:58:21+03:00

Изменить размер текста: A A

150 млрд. рублей - во столько примерно обходится содержание служебного парка машин для передвижения госслужащих по всей стране.

А ведь эти траты можно легко сократить наполовину. Достаточно пересадить чиновников на… такси.

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Служебный автомобиль с водителем, да еще и при «правильных» номерах - это же атрибут власти. Немыслимо, чтобы госслужащие добровольно отказались от этой привилегии. Удивительно, что они таки решились на это.

Год назад замминистра финансов Татьяна Нестеренко на заседании Госдумы рассказала, как ее ведомство экономит на транспорте.

- Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами, переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и «Яндекс.Такси». У нас высвобождаются ресурсы, например, 11 млн. руб. - в том числе на обеспечение Московского финансового форума, - рассказала чиновница.

Тут самое интересное и начинается. В Минфине уверяют, что Нестеренко все поняли неправильно. Ведомство не пересадило сотрудников на такси. Да, министерство урезает траты на транспорт, но исключительно за счет сокращения автопарка.

Видимо, Нестеренко стоило почетче формулировать мысль.

Остальные решили, что Минфин подает пример, как уменьшить расходы.

ЦЕНТРОБАНК ПОДАЕТ ПРИМЕР

Первым на призыв откликнулся Центробанк.

- В конце 2017 года мы начали использовать такси для служебных поездок по Москве. Это дешевле содержания собственного транспорта, - рассказали «КП» в пресс-службе Банка России.

Финансисты сильно удивились, когда подвели первые результаты. Оказалось, что на такси можно сэкономить 50 - 80% по сравнению с тратами на служебное авто! Если годовое содержание Toyota Camry обходится ЦБ в 2,5 млн. рублей (бензин, страховка, зарплата водителя и так далее), то целый год езды на такси стоит заметно меньше - 1 млн. руб.

По плану Банка России к концу 2019 года нынешний автопарк сократится в два раза - выбывшие авто заменят такси. Но совсем от собственных служебных машин ЦБ отказываться не собирается.

Дело даже не в том, что Эльвиру Набиуллину и ее замов зазорно возить на такси, просто транспортные компании пока не готовы оказывать нужное качество услуг. От «Яндекс.Такси» и прочих агрегаторов в Центробанке отказались сразу - измученным после 12-часовой смены шоферам-га­стар­байте­рам ве­дом­ство жизнь своих сотрудников не доверит. Но и VIP-сервис аренды машин с водителем тоже не подошел - слишком дорого, нет выгоды по сравнению с собственным гаражом.

Партнеров искали по столичным таксопаркам. Оказалась та еще задачка - из-за агрегаторов почти все настоящие таксопарки разорились. Их заменили конторы, посуточно сдающие мигрантам авто с шашечками.

Но эксперимент ЦБ идет. Договор заключен с одним таксопарком.

Главный недостаток такси по сравнению с штатной машиной из собственного гаража - такси нужно ждать. В Центробанке максимальное время подачи ограничили до 30 минут, но все равно это не то же самое, что своя машина у офиса. И водители такси не всегда такие же вежливые и аккуратные, как штатные шоферы ведомства.

Каким бы роскошным ни был автомобиль из коммерческого сервиса, а мигалку на него не повесить.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ДЕШЕВО, НО НЕ СЕРДИТО

Промежуточный итог эксперимента Банка России таков: при сотрудничестве с такси уровень сервиса снижается, но зато экономится уйма денег.

Второе пока важнее, поэтому от услуг частных перевозчиков ведомство отказываться не планирует - просто добивается от подрядчиков повышения качества сервиса.

Известно, что свои служебные автопарки в пользу такси сокращает «Росатом» и Сбербанк. Минэкономразвития заключило контракт на 1,5 млн. руб. с такси на трансферы в московские аэропорты. В министерстве посчитали, что так выйдет дешевле, чем на служебных машинах. В контракте указаны поездки на авто классов эконом и комфорт.

С конца 2017 года на такси начали пересаживать сотрудников транспортного комплекса Москвы. По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, отказ от служебных авто сэкономит 20% транспортных расходов.

На площадках электронных торгов есть сведения о заключенных подразделениями Дептранса контрактах. При этом единой методики расчета цены нет - каждое учреждение само решает, сколько оно готово заплатить. Стоимость перевозок может отличаться в разы!

Например, в контракте Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) написано, что некий таксопарк суммарно будет возить сотрудников 176 тысяч минут. За 3 млн. рублей. По 17 руб. в минуту - нормальная рыночная цена, у «Яндекс.Такси» минута стоит около 18 рублей.

А вот Администратор московского парковочного пространства (АМПП) хочет выторговать себе гораздо лучшие условия. За 684 тысячи минут езды ведомство готово заплатить 2,9 млн. руб., то есть минута будет стоить 4,2 рубля. Сомнительно, что организация найдет себе такси на таких условиях. Хотя больше похоже на то, что АМПП нужно не такси, а то же служебное авто - транспорт нанимается не на конкретные поездки (как у Минэкономразвития), а на обслуживание: 12 часов, 5 дней в неделю.

ИТОГО:

По опыту ведомств, уже пересадивших своих сотрудников со служебных авто на такси, транспортные расходы сокращаются в среднем на 40%. Распространив их опыт на всю страну, можно сэкономить как минимум 60 млрд. руб. в год (40% от нынешних 150 млрд.).

На каких машинах сейчас ездят госслужащие

VIP-автопарк

Колеса по чину

С 1 января 2016 года вступило в силу постановление правительства РФ от 2 сентября 2015 г. № 927, устанавливающее требования к отдельным видам закупаемых для государственных нужд товаров. В частности, автомобили можно приобретать лишь отечественной сборки - мощностью до 200 л. с. и стоимостью до 2,5 млн. руб. Более дорогие авто, числящиеся сейчас за ведомствами, были закуплены до этого постановления. Кроме того, на ряд госслужащих высшего ранга ограничения не распространяются. Президенту, премьеру и вице-премьерам правительства, министрам, спикерам обеих палат парламента, судьям Верховного суда и ряду других предоставляется служебный транспорт из гаража Федеральной службы охраны либо управления делами президента. А эти структуры, согласно постановлению правительства, не ограничены в выборе автомобилей.

Подготовил Роман СУАРДО.

А КАК У НИХ?

Служебные авто - только высшему звену

Финляндия

Персональные автомобили с водителем - только у президента и министров правительства. В канцелярии президента и ряде министерств (в частности МИД) есть небольшие ведомственные гаражи, буквально несколько машин для выполнения представительских функций. В иных случаях для транспортного обслуживания временно арендуются автомобили бизнес-класса (с водителем или без) в частных прокатных компаниях.

Депутаты парламента пользуются для деловых поездок такси и общественным транспортом, никакого ведомственного транспорта для них не предусмотрено. Эти им компенсируются из бюджета парламента.

США

Служебный автомобиль - только чиновникам высшего звена. Некоторым могут предоставить в долгосрочное пользование автомобиль (без водителя) от лизинговой компании. Ведомство оплачивает лизинг и бензин, но вся эта сумма приравнивается к доходу чиновника, который он декларирует и с которого уплачивает подоходный налог. Это удобно, поскольку не надо считать, сколько авто пользовались по служебным, а сколько по личным надобностям. Но львиная доля госслужащих для служебных поездок пользуется такси.

Италия

Тема служебного транспорта здесь всегда была острой. И потому кандидаты на выборах постоянно обещают отказаться от автомобильных привилегий чиновников. В пылу острой борьбы за власть нынешний премьер Паоло Джентилони добирался до президентского дворца на такси за собственные деньги, а спикер палаты депутатов Роберто Дико вообще пользовался городским транспортом.

Но дальше популистских заявлений дело не идет. Непосредственно на госчиновников выделено лишь 215 машин (в основном Audi, Volkswagen, BMW и Lancia). Остальные распределены по местным властям и государственным организациям (судебным органам, медучреждениям, налоговым инспекциям, университетам) - всего около 55 тыс., часть из которых взята в аренду.

Алексей ОСИПОВ (Вашингтон), Алексей ВАРЕНОВ (Хельсинки), Иван СЫСУЕВ (Рим).

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

От чего еще нужно отказаться чиновникам ради экономии?

Валерий РАШКИН, депутат Госдумы:

- Не уверен, что такси будет дешевле. Пусть будут иномарки среднего класса или отечественные машины. Никакой дорогой кожи, отделки или золотой посуды внутри. Надо снять эту накрутку.

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- В приказном порядке запретил бы дурацкие подарки. У них на столе стоят безвкусные, но дорогущие чернильницы. На полках пылятся двуглавые орлы из чистого золота. Надо с комиссией прошерстить их кабинеты и всю эту ерунду забрать в счет бюджета.

Ростислав МУРЗАГУЛОВ, депутат подмосковного Красногорска:

- Не нужно чиновников делать нищими. Должно быть так: плохо работаешь - мало получаешь. Тогда никто не будет себе выдумывать привилегии и лазейки. Ведь у чиновников тоже бывают маленькие зарплаты. Как вице-мэр я получал 75 тысяч рублей. Когда работал в бизнесе, у моего водителя зарплата была 100 тысяч.

Михаил ДЕЛЯГИН, научный руководитель Института проблем глобализации:

- От презрения к людям. Тогда все будет экономно и практично. А когда человек теряет связь с реальностью и начинает считать всех вокруг быдлом, никакие меры не помогут.

Борис НАДЕЖДИН, президент Института региональных проектов и законодательства:

- Это вопрос морали. Если отменить «золотые парашюты» (выходные пособия для чиновников. - «КП»), то пенсию всем повысить не удастся, но моральную компенсацию люди получат. Недавно была история в Воронеже, когда уволился замгубернатора, получил 23 оклада, а через два дня вернулся на работу. Тут чистое мошенничество, с моей точки зрения.

Алена, читательница сайта KP.RU:

- Урезала бы премии. Лучше бы дороги починили на эти деньжищи.

Илья, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Вы посмотрите на число российских чиновников! Их целая рать! Убрать бы половину и отправить работать на заводы.