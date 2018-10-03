Рэпер Pharaoh – о романе с моделью Алесей Кафельниковой: «Я очень любил этого человека. Что она себе вены резала – не наше дело»

СЕГОДНЯ 02:15 2018-10-03T02:33:12+03:00

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Популярный рэпер Pharaoh (он же – Глеб Голубин) дал интервью Юрию Дудю: 22-летний исполнитель рассказал о романе с дочерью теннисиста Евгения Кафельникова – моделью Алесей Кафельниковой. Молодые люди встречались несколько месяцев, Алеся тяжело переживала их разрыв, который случился летом прошлого года. Вскоре после окончания романа девушка попала в больницу с передозировкой и призналась в соцсетях, что она употребляла наркотики. Кафельникова не хотела признавать, что они с Глебом расстались, и говорила, что они с Pharaoh просто взяли «паузу в отношениях». Однако вскоре стало известно, что именно запрещенные препараты стали причиной их разрыва.

В интервью Дудю рэпер рассказал, что отец Алеси, прославленный спортсмен Евгений Кафельников, его не слишком жаловал.

- Первое время он считал, что я отвратительная угроза в виде главного притона этой страны, который кого угодно подсадит на наркотики, и именно поэтому она со мной сошлась, потому что я наркоман, как он считал, - рассказал артист. – Но у меня никаких конфликтов с ним не было, я всегда спокойно к нему относился – что он есть, что его нет. Я же не с ним встречаюсь.

Pharaoh в эфире шоу "вДудь". Фото: кадр видео.

На вопрос: правда ли, что он расстался с Алесей из-за ее пристрастия к наркотикам, Pharaoh ответил уклончиво. Но при этом дал понять, что именно так все и было:

- Я передал ее папе, и там уже у ее папы надо спрашивать, какие состояния она проходила. Не мой ребенок, не мне за него отвечать, - сообщил рэпер.

- Так случилось, что ты встречаешься с девушкой, и у нее подвижная психика. Как себя вести? – поинтересовался Дудь.

- Ты что, психотерапевт, говорить, что у нее подвижная психика? – возмутился экс-бойфренд Кафельниковой. – Что у нее в голове – это не наши с тобой дела. И что она резала вены – тоже. Разные проблемы у разных людей бывают, и люди по-разному выходят из трудных ситуаций. Что, никто никогда до нее вены не резал? Со мной она была абсолютно адекватным человеком.

Расставание с Алесей вдохновило рэпера на написание двух грустных композиций. В тот момент Глеб, по его словам, переживал не самый лучший период в жизни.

- Я очень любил этого человека. Мне он был очень дорог, и мы расходились на очень тяжелых ситуациях и условиях, не совсем справедливых и честных, но так вышло, - говорит парень. - Тяжело переживал эту …, которая случилась со мной в этот момент.

kafelnikova_a i will never leave you in the dark, gave you the center of my heart

Хотя инициатором разрыва был он, Pharaoh дал понять, что это случилось по вине девушки. Ходили слухи, что Алеся отправила смс бывшему возлюбленному – и этим спровоцировала расставание. Правда прямо на вопрос Дудя об смс-ке рэпер отвечать отказался, и только дал понять, что ситуация была еще тяжелее.

- Такая ситуация была, она была жестче, чем ты описывал. Но я не считаю нужным об этом говорить. Все ситуации, которые были, они были тяжелыми и пограничными, - признался парень.

По словам Pharaoh, сейчас он живет один и ни с кем не встречается. С Алесей у него сохранились теплые и дружеские отношения. Молодые люди периодически общаются.

О том, что его дочь употребляет наркотики, Евгений Кафельников узнал случайно. В тот же день он написал в соцсетях, что потерпел поражение как отец. Алеся прошла курс лечения и избавилась от пагубной привычки.