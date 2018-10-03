Рэпер Pharaoh – о романе с моделью Алесей Кафельниковой: «Я очень любил этого человека. Что она себе вены резала – не наше дело»
Популярный рэпер Pharaoh (он же – Глеб Голубин) дал интервью Юрию Дудю: 22-летний исполнитель рассказал о романе с дочерью теннисиста Евгения Кафельникова – моделью Алесей Кафельниковой. Молодые люди встречались несколько месяцев, Алеся тяжело переживала их разрыв, который случился летом прошлого года. Вскоре после окончания романа девушка попала в больницу с передозировкой и призналась в соцсетях, что она употребляла наркотики. Кафельникова не хотела признавать, что они с Глебом расстались, и говорила, что они с Pharaoh просто взяли «паузу в отношениях». Однако вскоре стало известно, что именно запрещенные препараты стали причиной их разрыва.
В интервью Дудю рэпер рассказал, что отец Алеси, прославленный спортсмен Евгений Кафельников, его не слишком жаловал.
- Первое время он считал, что я отвратительная угроза в виде главного притона этой страны, который кого угодно подсадит на наркотики, и именно поэтому она со мной сошлась, потому что я наркоман, как он считал, - рассказал артист. – Но у меня никаких конфликтов с ним не было, я всегда спокойно к нему относился – что он есть, что его нет. Я же не с ним встречаюсь.
Pharaoh в эфире шоу "вДудь". Фото: кадр видео.
На вопрос: правда ли, что он расстался с Алесей из-за ее пристрастия к наркотикам, Pharaoh ответил уклончиво. Но при этом дал понять, что именно так все и было:
- Я передал ее папе, и там уже у ее папы надо спрашивать, какие состояния она проходила. Не мой ребенок, не мне за него отвечать, - сообщил рэпер.
- Так случилось, что ты встречаешься с девушкой, и у нее подвижная психика. Как себя вести? – поинтересовался Дудь.
- Ты что, психотерапевт, говорить, что у нее подвижная психика? – возмутился экс-бойфренд Кафельниковой. – Что у нее в голове – это не наши с тобой дела. И что она резала вены – тоже. Разные проблемы у разных людей бывают, и люди по-разному выходят из трудных ситуаций. Что, никто никогда до нее вены не резал? Со мной она была абсолютно адекватным человеком.
Расставание с Алесей вдохновило рэпера на написание двух грустных композиций. В тот момент Глеб, по его словам, переживал не самый лучший период в жизни.
- Я очень любил этого человека. Мне он был очень дорог, и мы расходились на очень тяжелых ситуациях и условиях, не совсем справедливых и честных, но так вышло, - говорит парень. - Тяжело переживал эту …, которая случилась со мной в этот момент.
Хотя инициатором разрыва был он, Pharaoh дал понять, что это случилось по вине девушки. Ходили слухи, что Алеся отправила смс бывшему возлюбленному – и этим спровоцировала расставание. Правда прямо на вопрос Дудя об смс-ке рэпер отвечать отказался, и только дал понять, что ситуация была еще тяжелее.
- Такая ситуация была, она была жестче, чем ты описывал. Но я не считаю нужным об этом говорить. Все ситуации, которые были, они были тяжелыми и пограничными, - признался парень.
По словам Pharaoh, сейчас он живет один и ни с кем не встречается. С Алесей у него сохранились теплые и дружеские отношения. Молодые люди периодически общаются.
О том, что его дочь употребляет наркотики, Евгений Кафельников узнал случайно. В тот же день он написал в соцсетях, что потерпел поражение как отец. Алеся прошла курс лечения и избавилась от пагубной привычки.