«Спектаклем не закрыть вопросы»: Ольгу Бузову призывают разобраться с людьми, вложившими деньги в розыгрыш авто

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-03T16:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, казалось, в истории «Ольга Бузова и мошенничество с розыгрышем авто» была поставлена точка. Артистка и ее адвокат Сергей Жорин выступили перед прессой, где рассказали о том, что она честно выполнила условия договора (разместить информацию о розыгрыше, провести сам розыгрыш и вручить приз). А всю волну на неё погнал некий Серафим, так же заплативший за участие в «гиве». Который, по словам Ольги и Сергея, даже предлагал скинуться тем, кто считал себя обиженным для покупки прессы.

Жорин объяснил, что панику этот мужчина сеял ради хайпа на имени Бузовой. По окончании пресс-конференции Ольга встретилась с победительницей конкурса, подарила «Мерседес». А на вопрос о возмущённых блогерах, которые как раз скидывались на авто, ожидая в обмен сотни тысяч новых подписчиков (в Инстаграме Ольга разыгрывала машину среди тех, кто подписывался на несколько эккаунтов, но их число количество разочаровало владельцев коммерческих страничек), сказала, что это уже вопрос к организаторам «гива».

Ольга Бузова и адвокат Сергей ЖоринФото: Михаил ФРОЛОВ

Так вот, оказалось, что это не конец истории. На следующий день в офис к юристу Екатерине Гордон приехал тот самый Серафим. Правозащитница рассказала нам историю другой стороны:

«Мне очень жаль, что Оля и ее команда сделали вид, что проблем у спонсоров конкурса нет, а виноват во всем некий Серафим. Больше того, Оля и ее адвокат демонстрируют на всю страну лицо Серафима и обвиняют в накрутках, мошенничестве. Адвокат оскорбляет его, называя «феерическим идиотом». И, к слову, Оля и ее адвокат наговорили на несколько статей. Серафим был у меня в компании и я прочла все переписки, увидела переводы и выяснила все об этой ситуации изнутри. Жертв гива очень много, и они до сих пор не вернули деньги.

Ольга разыгрывала машину среди тех, кто подписывался на несколько эккаунтовФото: Михаил ФРОЛОВ

Подготовлено заявление в полицию и мы с моим партнёром, адвокатом Князевым его подаём вместе с конкретными людьми ставшими жертвами этой истории. Кстати их даже не пустили на конференцию - они мокли под дождём. И Оле и ее адвокату, по моему мнению было важно сделать кого то крайним и разыграть спектакль где оля традиционно пустила слезу. Ни одного документа на машину не было показано, не договора дарения к примеру. До сих пор не ясно почему именно эта девушка, напомню что возникли сложности с эфиром при трансляции на которой выбирали победителя. Но даже если все чисто в этом вопросе, почему они лгут о том что разобрались со спонсорами? Почему не пускают их на пресс-конференцию?

Ольгу Бузову призывают разобраться с людьми, вложившими деньги в розыгрыш автоФото: Михаил ФРОЛОВ

У Серафима беременна жена и он бизнесмен. Ему звонят со всей России родня и компаньоны не понимая, как такое возможно. Человек просто в шоке. Мне в свою очередь жаль наблюдать откровенно непрофессиональное поведение стороны Бузовой и с точки зрения юриспруденции и с точки зрения медиа. Спектаклем не закрыть вопросы, а слезами и разговорами на тему что все хотят Олю, а Серафим якобы ее фанат, не успокоить тех, кто поверил ее словам и вложил деньги в конкурс.

Я скажу больше: есть мнение, что конкурс был провален именно потому, что после рекламы Оли не возникло той активности с подписками, на которую рассчитывали и организаторы. Есть мнение, что ее аккаунт раздут и накручен. Самое честное было бы разобраться с теми людьми, которые вложили деньги в конкурс и разобраться с организаторами, а не валить все на Серафима, который просто активно стал объединять людей, стараться привлечь прессу и сделал все чтобы десятки обманутых людей в очередной раз (а таких странных гивов проводится много) не остались ни с чем. Самому Серафиму деньги в итоге вернули, сейчас он думает про свои иски. Те же, кому деньги не вернули, сейчас пишут заявления в полицию».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Бузова после обвинений в мошенничестве вручила подписчице "Мерседес"

И вместе с адвокатом Сергеем Жориным подает в суд на обиженных блогеров (подробности)

Ольге Бузовой за мошенничество с розыгрышем "Мерседеса" грозит шесть лет тюрьмы

Десятки блогеров-спонсоров, которые внесли на счет по сто тысяч рублей, обещанных подписчиков на свои "Инстаграмы" так и не получили (подробности)