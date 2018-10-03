Пляжный отдых осенью и зимой 2018: едем в Оман, Катар, Бахрейн и Занзибар

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-03T17:25:00+03:00

Вместо всё ещё недоступных египетских курортов туроператоры отправляют прямыми рейсами загорать в Оман, Катар, Бахрейн и даже на Занзибар. Рассказываем, чего там ожидать российскому туристу

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КРАСНОЕ МОРЕ В ТУМАНЕ

Ну что, осень-осень. В Чёрном море, не будучи моржом, уже не искупаешься. Да и на Средиземке бархатный сезон на излёте.

Многие любители зимнего загара сейчас со вздохом вспомнят Египет - чартеры на Красное море не летают уже почти три года. Да, в январе 2018-го возобновили регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Но отпускникам от них толку мало: из Каира до красноморских курортов часов шесть пылить на автобусе через пустыню, и по цене выходит не дешевле Мальдив.

Надежда на открытие чартеров замаячила буквально на днях - в Египте сообщили, что президент Страны пирамид Ас-Сиси готовится к визиту в Москву. Регулярные рейсы возобновили как раз после визита на высшем уровне - тогда, в декабре 2017-го, Владимир Путин летал в Каир. Так что есть все шансы на следующий шаг.

Впрочем, ясности с датами пока нет. Так что туроператоры решили на ждать у моря погоды (то есть к морю рейсов), а отправлять отпускников на другие курорты. Собственно, альтернативу Египту искали и две прошлых зимы.

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ ЭМИРАТЫ

Полноценной замены - чтобы и лететь не дальше, и без виз, и по деньгам сравнимо, и всю зиму море тёплое - не нашли. Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии, как и Куба с Доминиканой, всё-таки вдвое дальше - во всяком случае, от Европейской части России.

В этом зимнем сезоне многие туроператоры и авиакомпании решили сделать ставку как раз на те курорты, куда из Москвы добираться не дольше 5 часов. Практически как в Египет.

Да, это давно любимые нашими отпускниками Эмираты. Не только сверкающий небоскрёбами-рекордсменами Дубай, но и более бюджетные Шарджа, Рас-аль-Хайма и Абу-Даби. Туда тоже есть прямые рейсы из Москвы и многих регионов. В Шарджу летает лоукостер Air Arabia, в Абу-Даби - авиакомпания Etihad. А в Дубай - около десятка перевозчиков. С октября 2018-го у “Аэрофлота” будет уже четыре ежедневных рейса из Москвы в Дубай (не в каждый российский город столько самолетов летает!), у Emirates - три рейса в день. А почему бы и нет, если спрос растёт? В прошлом году в Дубае отдохнули 503 тысячи россиян, а в этом только за первое полугодие - 430 тысяч. Расстояния между эмиратами совсем небольшие, так что прилетать можно в любой из аэропортов. Из той же Шарджи до Дубая - 20 минут на машине.

ВАРИАНТ ДЛЯ ТРЕЗВЕННИКОВ

Глядя только на цену, выбирать себе место под солнцем Персидского залива не стоит. А то прилетите в Шарджу на Новый год - а праздновать придётся с минералкой! Это эмират с самыми строгими правилами, алкоголь под запретом даже в отелях. Впрочем, тоже ведь дело вкуса: если летом в Анталье вам досаждали шумные соседи, не знающие меры “всё-включённым” коктейлям, может, безалкогольный отпуск - самое то? В Шардже гордятся также атмосферой старого города и самым большим в Эмиратах колесом обозрения. В Рас-аль-Хайме делают ставку на семейный отдых и отели All inclusive.

Виза: в аэропорту по прилёту бесплатно.

Цена вопроса: неделя отдыха на двоих в 4-звёздочном отеле в Рас-аль-Хайме с завтраками - от 60 тысяч рублей, включая перелёт из Москвы. В Шардже чуть дороже, от 65 тысяч. Если лететь на 10 дней, порядка 70 и 82 тысяч соответственно. Это всё цены на конец октября - ноябрь.

ОМАН: УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНО

В Оман, соседнюю с Объединенными арабскими эмиратами страну на берегу Аравийского моря, у россиян теперь сразу два прямых маршрута. Регулярные рейсы Oman Air в столичный Маскат открываются с 30 октября. Ежедневно из “Домодедово” будут летать “Боинги-737”.

Другой вариант - чартеры в курортный город Салала на юге султаната, их организует туроператор “Пегас Туристик”. Что лучше - зависит от того, что вы предпочитаете: пакетный отдых или самостоятельный, лежать на пляже или погружаться в экзотику. Чартерный вариант дешевле. Отели в Омане очень приличные, и на пляже, и у бассейна все в купальниках, в барах - отличный выбор вин и коктейлей. В городе по-другому: как минимум плечи и колени надо прикрыть одеждой. А в меню кафе - безалкогольные “моктейли”.

Прилетев в Оман, я бы хотя бы одну ночь провела в пустыне под яркими звёздами. Кемпинги в дюнах комфортные, с душем, электричеством и коврами. А с дюн можно кататься на сноуборде. Зашла бы в роскошную мечеть Султана Кабуса в Маскате и на рыбный рынок. Ещё послушала бы истории про Синдбада-морехода на исторической верфи в Суре, где уже 700 лет строят суда. А закупиться специями, сладостями, шёлковыми платками и прочим счастьем с восточного базара вы и сами догадаетесь.

Пустыни в Омане восхитительныФото: GLOBAL LOOK PRESS

За первое полугодие 2018 года в Омане побывали всего 6 тысяч российских туристов. С прямым рейсом явно будет больше.

Виза: оформляется в посольстве либо по прибытии в аэропорту, сбор за 10-дневную визу 15$.

Цена вопроса: билет на регулярный рейс Oman Air - от 29 тысяч рублей туда и обратно на человека. Тур на 12 дней с перелётом чартером и проживанием в отеле 4* с завтраками в Салале - от 150 тысяч рублей на двоих.

КАТАР: С АЛКОГОЛЕМ, НО БЕЗ МИНИ

Тут новость не в рейсах, Qatar Airways давно уже летает из Дохи, столицы Катара, в Москву. Наши путешественники обычно используют эти рейсы как стыковочные - чтобы добраться на Шри-Ланку, Сейшелы… А теперь туроператор “Интурист” начал продавать туры и в сам Катар - с перелётом этими рейсами. Катар - это тоже рядом с Эмиратами, к западу от них, на побережье Персидского залива. “Интурист” объясняет появление нового направления тем, что в Эмиратах практически все летающие зимой на тёплые моря туристы уже побывали, многие не по одному разу. Нужно что-то новое в том же регионе.

И ещё: Катар принимает следующий чемпионат мира по футболу в 2022 году. И уже сейчас там открывают новые отели и вообще всячески развивают туризм, готовятся принимать гостей со всего мира. Уровень сервиса в Катаре очень достойный, обещают в “Интуристе”.

Как со строгостями по части дресс-когда и сухого закона? Пляжи общие для мужчин и женщин, купальник никого не шокирует, в том числе и открытый, уверяют в Ассоциации туроператоров России. Сухого закона нет, в отелях и многих ресторанах подают алкоголь. На улице женщинам вряд ли стоит появляться в мини-юбке и обтягивающем топике, мужчинам - в шортах, хотя формального запрета и нет.

Виза: по прибытии в аэропорту на 30 дней, бесплатно.

Цена вопроса: 10-дневный тур с перелётом и проживание в отеле 4* с завтраками обойдётся в 110 - 120 тысяч рублей.

Уровень сервиса в Катаре очень достойныйФото: GLOBAL LOOK PRESS

БАХРЕЙН: НЕПРИВЫЧНЫЙ ОЛ-ИНКЛЮЗИВ

И снова Персидский залив - да, пляжей там больше, чем вы думали! Бахрейн соседствует с Катаром, Эмираты тоже совсем близко. С 29 октября в столицу страны Манаму дважды в неделю будут летать прямые чартеры “Уральских авиалиний”, организованные туроператором Coral Travel. Отели в Бахрейне как пляжные, так и городские, в том числе роскошные пятизвёздочные. И даже All inclusive имеется, однако в Ассоциации туроператоров России советуют не обольщаться - “Всё включено” тут не как в Турции, по сути просто трёхразовое питание с напитками.

В Бахрейне также нет каких-то запредельных ограничений для туристов - алкоголь разрешён, купальники тоже. Да, нужно уважать местные обычаи и традиции, но это в любой стране не помешает. За первое полугодие 2018-го в Бахрейн слетали 11 тысяч российских туристов.

Виза: в аэропорту по прилёту на 14 дней.

Цена вопроса: тур на 10 дней на двоих с перелётом чартерным рейсом стоит от 100 тысяч рублей - если жить в отеле 4* с завтраками и ужинами.

ДРУГИМ ПУТЁМ

Загорим на Занзибаре!

Слово “Занзибар” - из сказки про Айболита, историй о мореплавателях, первооткрывателях и жёлтой жаркой Африке. А теперь еще и из прайсов турфирм! На Занзибар летают прямые чартерные рейсы из Москвы. Так что он уже не экзотическая сказка, а реальность пляжного отдыха.

Где это? В Индийском океане, у берегов Африки. Занзибар - не остров, а принадлежащий Танзании архипелаг из 75 островов, в основном необитаемых. И он уже не относится к “ближним” курортам - перелёт займёт 8,5 часов.

Занзибар действительно экзотическое и необычное направление. Самый большой остров архипелага называется Угунджа, и именно туда отправляются туристы, когда говорят о Занзибаре, - делятся с “КП” подробностями в туркомпании ANEX Tour. Туроператор открывает собственную полётную программу на Занзибар на самолётах авиакомпании AZUR air. Летать будут раз в 10-11 дней весь зимний сезон, с января до конца марта. И это будет уже второй чартер на танзанийский курорт - первым запустил рейсы “Пегас Туристик”.

Зачем лететь на Занзибар? Главное - пляжный отдых: тёплый Индийский океан и красивые пляжи. Правда, тут есть ощутимые приливы и отливы. Если хочется дайвинга и снорклинга - ищите отели поближе к коралловому рифу в восточной части острова и рифу Бориби у западного побережья.

Кстати, а что с отелями?

- Отели на Занзибаре качественные, но довольно простые. В большинстве из них не стоит ждать европейского сервиса в полном смысле этого слова, - честно предупреждают в ANEX Tour. - А если такой нужен, лучше остановится в отелях международных сетей, таких как как Meliá или Hilton.

Стоит ли отправляться на Занзибар с детьми - вопрос. Во-первых, перелёт долгий и утомительный. Во-вторых, не все отели приспособлены для детского отдыха, а местная кухня непривычна для малышей. Европейские блюда, как правило, есть в меню отелей 4-5*.

Кстати, с Занзибара можно слетать на сафари в национальные парки в материковой части Танзании.

Виза: оформляется по прилету, сбор 50$.

Цена вопроса: 11-дневный отдых на двоих с перелётом из Москвы в отеле 3* с завтраками стоит порядка 125 - 129 тысяч рублей, в отеле 4* - около 150 тысяч, в 5-звездочной гостинице с завтраками и ужинами - от 182 тысяч рублей. На Новый год всё дороже.