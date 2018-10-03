Тото Кутуньо придет на спектакль Ильи Авербуха в Вероне

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-03T19:08:51+03:00

6 октября в знаменитом амфитеатре Arena di Verona в Италии пройдет европейская премьера ледового спектакля российского постановщика Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта»

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На премьеру придут многие итальянские знаменитости, числе которых министр культуры Италии Дарио Франческини, а также любимец российской публики Тото Кутуньо.

Певец сообщил, что зрителей и Илью Авербуха ждет сюрприз. После представления он споет несколько песен на русском языке.

Верона неспроста выбрана для премьеры. Во-первых, это престижная площадка, во-вторых, именно в этом городе происходило действие трагедии Шекспира. Ежегодно к "дому Джульетты" с балкончиком направляются сотни тысяч поклонников самой печальной повести на свете. А стены возле этого культового места сплошь исписаны пожеланиями и признаниями в любви.

На Арене ди Верона ежегодно показывают десятки известнейших постановок — оперы, мюзиклы, драматические спектакли. «Ромео и Джульетта» будет первым российским ледовым спектаклем, который увидят зрители самой знаменитой открытой европейской площадки.

6 октября в знаменитом амфитеатре Arena di Verona в Италии пройдет европейская премьера ледового спектакля российского постановщика Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта»Фото: Предоставлено организаторами

Именно этой постановкой завершится театральный сезон. Кроме того, премьера станет одним из главных событий фестиваля «Русские сезоны в Италии».

Напомним, премьера ледового мюзикла «Ромео и Джульетта» Ильи Авербуха прошла в России в июле 2017 года. Спектакль успели поставить своеобразный рекорд: за год его увидели более 1 млн. человек.

В постановке заняты известнейшие российские фигуристы. Тут тоже рекорд: на сцену выходят шесть (!) олимпийских чемпионов: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин ( Ромео и Джульетта), Алексей Ягудин (Меркуццио) и Роман Костомаров (Тибальд), а также Татьяна Волосожар и Максим Траньков (князь и княгиня Вероны).