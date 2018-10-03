После ухода Андрея Державина «Машина Времени» превратилась в трио

СЕГОДНЯ 19:10 2018-10-03T20:49:49+03:00

Андрей Макаревич довольно резко отвечал на слухи о том, что «Машина времени» якобы распалась из-за Украины Фото: Михаил ДЕНИСОВ

На место клавишника пришел Александр Левочкин, но в состав не вошел

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В 2019 году культовая рок-группа отметит 50-летие. И юбилей «Машина времени» встретит как трио. Шумиха вокруг изменений в составе легендарной команды началась больше года назад. Андрей Макаревич довольно резко отвечал на слухи о том, что «Машина времени» якобы распалась из-за Украины, называя все это «вонью». В прессе не раз подозревали, что музыкантов могло рассорить письмо в поддержку позиции Владимира Путина по Крыму, которое подписали директор группы Владимир Сапунов и клавишник Андрей Державин. Но ничего не находило подтверждения.

Когда же ноябре 2017 года на гастроли «Машины времени» по Украине не поехал Андрей Державин, некогда российский, а теперь украинский журналист Айдер Муждабаев заявил, что Макаревич со скандалом уволил исполнителя «Не плачь, Алиса!» из-за его политической позиции.

Представители «Машины времени» информацию об увольнении Державина вновь не подтверждали, мол, никакие решения не приняты, а в незалежную он не поехал из-за «черных списков» СБУ.

Однако директор «МВ» Владимир Сапунов после 23 лет работы в группе все-таки был уволен в середине ноября 2017 года, сразу после волны слухов о Державине. В мае 2018 года Владимир Сапунов ушел из жизни после тяжелой болезни. Имя Андрея Державина же все это время продолжало «висеть» на сайте группы, как одного из четверки. С недавнего времени имя артиста в списке экс-музыкантов. В составе же значатся Андрей Макаревич, Александр Кутиков и Валерий Ефремов.

- Андрей с декабря, даже с ноября не играет в «Машине», - объяснил «КП» пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин.

Андрей Державин больше не играет в «Машине»Фото: Наталия НЕЧАЕВА

- Но официальный сайт «МВ» же все это время не сообщал о смене состава. Изменения появились недавно.

- Сайт долго ремонтировали. Дело было в технике. Летом уже Державина в составе не было точно. Теперь он в составе бывших музыкантов.

- А замена есть?

- Есть. Александр Левочкин, который все это времея играет. А «Машина Времени» втроем.

- Пока?

- Просто втроем. Три человека. Макаревич, Кутиков и Ефремов. И гостевой музыкант Александр Левочкин. Он не член группы, как гостевой гитарист Игорь Хомич, трубач Александр Дитковский, и перкуссионист Сергей Остроумов. Три музыканта постоянно и четыре гостевых. Как и в «Rolling Stones» Дэррил Джонс, который играет с ними 25 лет, но не в составе. В «Машине времени» тоже самое.

- А как сейчас живет Андрей Державин?

- У него своя сольная карьера, он возродил группу «Сталкер» и все у него идет неплохо.

- Правдива ли история с Украиной, якобы Макаревич выгнал Державина из-за политической позиции?

- Нет, никто никого не выгонял. Просто все расстались абсолютно мирным образом. Более того, единственная песня авторства Державина «Эти реки никуда не текут» в концертной программе «Машины времени» осталась. Ее теперь поет Макаревич, а Державин получает отчисления. Просто она всем нравится, ее как пели, так и поют. Точно также поют песни, авторами которых были Маргулис, Подгородецкий. «Машина» не лишилась никаких песен с уходом участников.