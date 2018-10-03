Макс Барских: Чтобы мама не думала, как прокормить семью, я ушёл из дома и начал работать, ещё не получив паспорт

СЕГОДНЯ 20:25 2018-10-03T21:12:40+03:00

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Макс - настоящий герой нашего времени. Сейчас он находится на вершине музыкального Олимпа. Он круто выглядит, поёт понятные, но при этом неглупые песни, трудолюбив, поэтому прошлый год завершил в качестве самого востребованного на корпоративах артиста мужского пола, успев к тому же собрать главные музыкальные премии. Его клип «Туманы», который снял известный клипмейкер и продюсер Барских, Алан Бадоев, набрал более 87 миллионов просмотров. На первом крупном московском сольнике в ДС «Мегаспорт» был аншлаг, что конечно, не удивило. Дальше было интересно: таки он будет эксплуатировать старый материал или пойдёт дальше? И вот, выходит новый летний хит «Полураздета», затем «Вспоминать». Безусловно, важное достижение - получение премии «Человек года GQ» в номинации «Музыкант года», где Барских обошёл Монатика, «Би-2» и Фараона. За ним последовал контракт с Sony music, которые сейчас не очень охотно подписывают артистов из постсоветского пространства. На данный момент на втором по величине лейбле всего 10 наших, из условной молодежи - только Арбенина и Лазарев, остальные - классические музыканты. Но, как мы знаем, у всех успешных людей есть свои тревоги и горести. Мы наконец встретились с Максом в одной из гостиниц, чтобы задать ему все накопившиеся за долгое время вопросы, поймать его в столице не так уж просто. Пока артист ел суши, я потихонечку его разглядывала. Скромный, не из тех, что балагурит без остановки, внимательно слушает. Из-под ворота футболки выглядывает часть татуировки - голова орла. Чувствуешь себя странно - как будто он за тобой наблюдает.

Когда я читала ваши интервью, мне показалось, что вы не большой любитель поговорить...

Может, я интроверт. Предпочитаю закрываться в своей творческой лаборатории, создавать что-то новое и в песнях говорить все, что хочу сказать. Еще, конечно, каждый раз, когда я даю интервью, звучат одни и те же вопросы, которые раздражают.

Макс - настоящий герой нашего времени

А какие не раздражают?

Вопросы, связанные с творчеством. Но я понимаю журналистов, когда они говорят о том, что большинству читателей это неинтересно.

Многие артисты панически боятся сцены, а некоторые только ей и живут. А как у вас?

Раньше и у меня был некий страх перед каждым выходом к зрителю. В то время я не был счастливым человеком, жил без гармонии. И каждый раз, выходя на сцену, был будто настроен против мира, против людей. Тогда без какой-либо охоты впускал в свой мир каждого человека, пришедшего на мой концерт. Потом в моей жизни произошли некие изменения, и я понял, что и для чего делаю. Так я и обрел гармонию внутри себя. И теперь именно там, на сцене, у меня отключаются все страхи и я становлюсь самим собой.

У вас такое интересное идет расщепление, скажем так, на Николая Бортника (настоящее имя артиста) и Макса Барских. Что может позволить себе Макс, чего не может Николай? И помог ли вам псевдоним сильнее раскрыться?

Когда я только придумал творческий псевдоним, то вместе с ним создал своего рода Alter ego, того уверенного человека, к которому стремился внутренне, и тем, кем я становился, выходя на сцену. Николай Бортник мог в чем-то сомневаться или быть неуверенным в себе, в своих силах, в своем таланте. Макс - нет. Но со временем эти два человека подружились между собой.

Макс, продюсер Алан Бадоев и певица Tayanna

ПРО РОЖДЕНИЕ «ТУМАНОВ» И ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

- Вы - редкий артист, который пишет себе сам. Много изменений претерпевает песня с момента своего рождения?

Очень много. Некоторые рождаются за 15 минут, когда я нахожусь под воздействием сильных эмоций. Зачастую это весьма болезненное состояние, вроде «эмоциональной ямы». Но есть композиции, которые я очень долго делаю: у меня 300 тысяч версий, и я не могу подобрать, какая из них та самая, которая подчеркивает смысл песни, коснётся сердца при прослушивании. Например, «Туманы»: «демка» получилась достаточно быстро, но остальной процесс шел невероятно долго. Я дошел до момента, когда уже не понимал, что происходит, у меня буквально «взорвался» мозг. В этот момент я немного абстрагировался от работы и решение пришло легко.

Банальный, но важный вопрос. Почему у вас все получилось? Рынок сейчас перенасыщен, артистам тяжело конкурировать.

Мне повезло, что это случилось как раз в тот момент, когда я обрел внутреннюю гармонию с собой. Три года назад наверное, в мои 25. В моей жизни произошли некие изменения, и много чего происходило вокруг. Это как рубеж, когда ты уже начинаешь взрослеть, мудреть, набираться опыта. Я тоже наблюдаю за тем, как меняется мир, как люди уходят в онлайн, а чувств становится все меньше и меньше. Через свою музыку мне хотелось говорить об этом, на своем примере делиться настоящей эмоцией. Наверное, многие примерили на себя мои песни и истории, которые происходили со мной. Мы хоть все и разные, но зачастую испытываем одни и те же чувства.

В своих интервью вы говорили, что боитесь больше всего предательства и змей. Был плохой опыт?

Если ты публичный человек, то понимаешь, что вокруг тебя всегда будут люди, которым от тебя что-то нужно, или которые не всегда искренне к тебе относятся. У меня есть ребята, с которыми мы учились в школе, и после шли по жизни вместе. Я чувствую себя защищенным, зная, что они есть. Но если тебя предает близкий друг, или тот, кому ты доверял, это все равно больно ранит.

Я переживал в своей жизни предательство, но, к счастью, сейчас все хорошо. Я понял простую истину. На самом деле плохих людей не бывает. Ведь мы все действуем исходя только из любви или страха. Если ты посмотришь глубже на любую ситуацию, то поймешь, что даже самый плохой поступок человек совершает, руководствуясь одним из этих двух чувств.

Обида же разрушает тебя прежде всего, поэтому необходимо максимально мудро смотреть на вещи и прощать. Именно поэтому сейчас я понимаю, что готов простить даже предательство.

Макс с сестрой ОксанойФото: предоставлено пресс-службой

ПРО ПЕРВУЮ РАБОТУ И МУЧЕНИЯ НА «ФАБРИКЕ»

Многих артистов обвиняют в том, что они попали в шоу-бизнес через постель или взятки, в соцсетях не стесняются писать им гадкие комментарии на эту тему. У вас, я знаю, был не самый легкий жизненный путь. Перед тем, как вы начали серьезно заниматься музыкой, через что вам пришлось пройти?

Детство у меня действительно не было простым, так как родители развелись. Было очень тяжело, так как не было денег. В то время я понимал, что мне нужна независимость от родителей, хотел чтобы мама как можно меньше думала о том, как прокормить семью. Я начал работать еще до того, как получил паспорт. Так как официально нигде не мог зарабатывать из-за возраста, то был распространителем косметики по каталогам. Когда же у меня появился паспорт, устроился работать барменом. Работал недолго, так как был достаточно неуклюжим. После этого в свои 17 лет переехал в Киев. Это был первый взрослый шаг в самостоятельную жизнь. Мы жили на минимальные деньги в неделю, пытались где-то подзаработать: в каких-то караоке-клубах, на капустниках. Работа была вроде «принеси-подай». Так и проходила моя жизнь до того, как я попал на проект «Фабрика звезд».

А было такое, чтобы вам говорили «Нет»?

Да, часто. Очень часто.

Так грустно прозвучало...

Особенно часто на «Фабрике». Вообще меня не должны были туда брать. Там же идет большой отбор. Ближе к финалу у многих были нервные срывы. Но я как раз был в категории с одним парнем и между нами двумя в последний момент выбрали меня.

Почему вы вообще решили туда пойти?

Мы с ребятами, с которыми учились на курсе в Академии эстрадно-циркового искусства, как-то договорились не спать ночью и пойти утром на кастинг. По приколу. И в итоге все решили не вставать утром, а я после долгих сомнений все же пошёл. И это было судьбоносное решение. На этом проекте я впервые познакомился со всеми интригами и закулисными играми, которые только могут быть в подобных шоу, и ушел перед самым финалом, сделав это в эфире. Это вызвало большую бурю негодования у продюсеров и создателей шоу. Они после концерта позвали меня в гримерку и сказали:- «Ты сделал этот шаг. Надеемся, что о тебе кто-то вспомнит через месяц». Потом мне сказали, что меня нигде не будет. Но, как мы сейчас видим, их слова не сбылись.

Боитесь ли, что муза вас оставит?

Это очень странный момент. Я стараюсь хранить в себе как можно меньше страхов, но внутри есть легкое переживание каждый раз вот о том периоде, который наступает от каждого открытия «портала» и «волны вдохновения». Как у меня это происходит: я живу, я испытываю какие-то эмоции, я влюбляюсь, я расстаюсь, я в отношениях, я занимаюсь сексом. Все, что бы ни чувствовал, я накапливаю. Затем, в какой-то момент, я уединяюсь. Это может быть какое-то красивое место. Последние пару лет, например, это были Мальдивы, Греция, Италия. И тогда открывается вот этот портал вдохновения, и я начинаю писать песни одну за одной. Грубо говоря, я создаю. Когда ты заканчиваешь творить, ты становишься полностью опустошен. И это для меня один из самых тревожных моментов. Так как ты становишься старше, эмоций становится чуть-чуть меньше из-за опыта. Тебя удивляет и радует все и меньше вещей. И, например, если раньше я увидел кого-то, влюбился, занялся сексом, написал песню, написал еще, то сейчас с каждой песней стараюсь вкладывать в нее как можно больше смысла меньшее количество строк. В чартах есть треки, в которые люди вкладывают очень мало смысла, они очень простые. Но может юные слушатели воспринимают песни по-другому. Когда я был маленький, никогда не слушал смысл, никогда его не искал, потому что в своей жизни еще этого не испытывал, не переживал. Только спустя время я узнавал, что вообще в песне происходит. С взрослением текст приобретает не меньшее значение, чем мелодия.

ПРО БОРЬБУ С НЕГАТИВОМ

Максим, у вас на груди очень красивая татуировка - орёл, но когда мы с вами разговариваем, я не могу отделаться от мысли, что на меня смотрит еще и он.

Да, во всех моих татуировках есть характер и смысл. Наверно, эту я сделал для того, чтобы напоминать себе о большей солнечной энергии, о том, чтобы всегда оставаться светлым, чтобы хранить в себе только правильные, позитивные эмоции.

А как же без негатива? Мы же все состоим из двух частей.

Да, я знаю, что как бы ты ни истреблял из своей жизни негатив, он все равно накопится, и в один прекрасный момент взорвется в тебе, и может причинить еще больше ущерба, чем когда ты испытываешь негативную эмоцию. Раньше я любил негатив. Но проблема была в том, что ты становишься зависимым от него, и начинаешь больше переживать, жить депрессией, пишешь в ней музыку.

Мне кажется, что человеку свойственны какие-то пороки. Я знаю, что вы пытались бросить курить, с алкоголем не особо дружите, но неужели у вас не бывает такого момента, чтобы вы, например, позволили себе напиться так, чтобы перестать вообще что-либо понимать? Это же как раз и есть та самая перезагрузка, которая может помочь негативу куда-то уйти?

Иногда, если собирается компания друзей, и на столе стоит бутылка какого-нибудь алкоголя, я обязательно присоединюсь и за хорошей беседой что-нибудь выпью, и хорошо проведу вечер. У меня, к счастью, нет «замыкания» от алкоголя - я всегда веселый, без негатива. Что касается курения - я понимаю, что это плохо, но иногда бывают моменты, особенно когда ты создаешь и пишешь, что тебе хочется между пальцев держать сигарету. Я могу иногда так побаловаться, но потом вспоминаю, что все-таки курение разрушает иммунитет, и я уже стал свидетелем этого в прошлом году, когда за один месяц заболел два раза.

ПРО СЕМЬЮ И «ЕВРОВИДЕНИЕ»

Вы - идеальный кандидат для участия в «Евровидении». Не хотите попробовать там свои силы?

Мне кажется, что этот конкурс уже не для меня. Раньше было интересно смотреть и слушать - в плейлисте постоянно были участники каждого евросмотра, 5- 10 песен. Сейчас к этому конкурсу уже не такое отношение, как раньше, как мне кажется, то есть это уже однодневное заполнение вечернего телеэфира в каждой стране. Плюс там, как правило, принимают участие более молодые артисты, которые используют «Евровидение» как трамплин для того, чтобы заявить о себе. И мне это не совсем интересно, потому что шлейф евровизионного артиста иметь не хочется. И скорее всего о тебе завтра забудут. Я в этом году все же смотрел, у меня глаза на лоб вылезали. Я понимал, что там ни одной песни… У израильтянки Нетты, которая выиграла было концептуально необычное. Это не моя музыка, но я понимаю, что она постаралась, она отличается от остальных. У остальных - нет.

Как ни крути, все равно надо думать каким-то образом о будущем. Вам сейчас 28 лет и сейчас вы можете позволить себе подумать о бизнесе.

Я счастливый человек - мой образ жизни приносит мне достойный доход. Очень легко отношусь к деньгам и легко с ними расстаюсь. Они у меня никогда не задерживаются. И поэтому да, в этом плане, я, наверное, не совсем серьезный. Я приобрел квартиру для сестры, так как у неё была непростая ситуация, она, грубо говоря, осталась на улице. А себе куплю тогда, когда определюсь где я хочу жить. Мне гораздо важнее помочь своей семье, своему окружению. Когда я пойму, что у всех все спокойно, все счастливы, все в достатке, тогда я могу подумать о себе. Я не могу быть счастлив, когда у моих близких не все хорошо.