Роскачество проверило: в картофеле нитраты и тяжелые металлы

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-04T01:11:11+03:00

Самое распространенное уберждение, что корнеплоды, в том числе картофель, активно накапливают пестициды, которые используют для защиты растений от вредителей Фото: Иван МАКЕЕВ

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Эксперты Роскачества закупили на рынках и в сетевых магазинах картофель этого сезона и прошлогодний, выращенный как в России, так и за рубежом. Все корнеплоды исследовали по 181 показателю безопасности и качества.

Пестицидов нет. Почти

Самое распространенное уберждение, что корнеплоды, в том числе картофель, активно накапливают пестициды, которые используют для защиты растений от вредителей и болезней. К счастью, превышений по допустимым значениям пестицидов эксперты не обнаружили (а их использование в нашей стране разрешено, но в небольших количествах).

Следы хлорпрофама (регулятор роста растений, который используется для сдерживания прорастания клубней во время хранения) и тиаметоксама (борец с вредителями, в том числе с колорадским жуком) были найдены специалистами в пакистанской картошке, купленной в сетевом магазине. Значит, производитель превысил дозы препарата при обработке картофеля.

Хлорпрофам используют только в картофеле, предназначенном на переработку, например, предназначенного для чипсов, - поясняет исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников. - Возможно, переработчик отказался закупать картофель по каким-то причинам и он поступил в магазин. Ведь для сетей самое главное – невысокая цена и товарный вид продукта, поэтому они и закупили такой картофель.

Картофель, обработанный хлорпрофамом, разваривается в супе и не дает корочку, если его пожарить.

Молодой картофель опасен нитратами

Нитраты могут содержаться в клубнях также, как и во всех овощах, которые растут в грунте и теплицах (см. таблицу). Главное, чтобы их количество не превышало установленные нормы (не более 250 мг/кг в картофеле). В большинстве исследуемого картофеля превышение нормы нитратов нет.

Но исключения все же нашлись – египетская ранняя картошка из сетевого магазина и ранняя российская картошка, купленная на рынке. Обычно превышением «грешит» именно ранняя картошка, так как она продолжает расти, метаболизм азота внутри тканей клубня очень высокий, поэтому и концентрация нитратов завышена, причем больше всего их – в кожуре.

И чем дольше хранится молодой картофель, тем меньше в нем становится нитратов, - говорит директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова. - Со временем нитраты переходят в белковые и азотистые соединения, которые безопасны для здоровья.

В ранней картошке тоже можно уменьшить содержание нитратов – достаточно соскоблить кожуру, а затем отварить картофель, - советует зав. лабораторией ФГБНУ ВНИИКХ Людмила Федотова. - Если вы с опасением относитесь к нитратам, то перед варкой или жаркой картофеля оставьте очищенные клубни на 30 минут в воде и дважды ее поменяйте. Конечно, это приведет к потере крахмала, но и нитраты значительно снизятся.

Результаты проверки картофеля на нитраты показало: польза молодой картошки преувеличена. И она может быть даже опасна.

Роскачество проверило

Кадмий — в пакистанской и российской картошке

Картофель может впитывать в себя вредные вещества, накапливающиеся в почве. Специалисты Роскачества проверили клубни на наличие радионуклидов и тяжелых металлов (кадмия, мышьяка, свинца, ртути). Радионуклиды обнаружены не были, но впервые за долгое время эксперты выявили превышение по кадмию, который содержался в раннем пакистанском картофеле из сетевого магазина и рыночной ранней российской картошке.

Кадмий мог попасть в картофель, если он рос в экологически неблагоприятном месте, например, недалеко от нефтеперегонных заводов и металлургических предприятий.

Разовое употребление такой картошки не навредит здоровью, но если есть ее каждый день, то последствия будут плачевными, так как кадмий самый канцерогенный элемент, способный накапливаться в организме, - предупреждают эксперты.

Весь в фитофторе и парше

Практически все клубни были поражены фитофторозом, паршой обыкновенной и серебристой, ризоктониозом, фомозом, мокрой и сухой гнилью. Причем картофель с внешними дефектами и механическими повреждениями были и на рынке, и в сетевых магазинах. Для овощей это, безусловно, минус, но для здоровья человека эти болезни не опасны. Хотя выглядят такие клубни неприглядно и при покупке их лучше оставить на прилавке. О картофельных болезнях сигналят черный налет, плотные пятна под кожицей неопределенной формы, темная мякоть.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли отравиться зеленой картошкой?

На всех прошлогодних клубнях были зеленые пятна (соланин). Многие считают, что это яд, которым легко отравиться.

Арсений Мартинчик, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи отмечает, что отравиться соланином практически невозможно: «Отравления соланином – редкое явление, как правило, оно сопровождается типичными симптомами расстройства ЖКТ. Но чтобы так серьезно отравиться, нужно съесть действительно много соланина – из стеблей, листьев и картофеля с зеленой кожурой. Сковорода жареной картошки к такому состоянию привести не может».