Владимир Путин: Покупать газ из США на 30% дороже - для Европы просто глупость

СЕГОДНЯ 00:45 2018-10-04T00:48:52+03:00

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Июньские переговоры в Вене канцлера Австрии Себастьяна Курца и Владимира Путина австрийцы проводили в Хофбурге - резиденции Габсбургов и основном местопребывании императорского двора в Вене. Когда пришел черед Курца посетить Россию, ему встречу организовали не в традиционной резиденции Путина - свежеотстроенном Константиновском дворце, а в самом Эрмитаже. Чтобы знали австрийские задаваки, что и у нас императорские дворцы имеются.

Но перед началом переговоров лидеры открыли совместную выставку Эрмитажа и венского Музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций». Путин передал золотой фельдмаршальский жезл Российской империи, инкрустированный бриллиантами, сапфирами и эмалями, в коллекцию Эрмитажа.

После этого Путин и Курц удалились общаться в исторических интерьерах. А когда вышли к прессе, то возникло ощущение, что президент России и не уезжал из московского Манежа - с пленарного заседания "Российской энергетической недели". Вопросы были все те же - Сирия, нефть, "Северный поток-2", российский трубный газ против американского сжиженного.

Переговоры в Вене канцлера Австрии Себастьяна Курца и Владимира Путина прошли в ЭрмитажеФото: REUTERS

- Ситуация в Идлибе была основной темой наших переговоров с президентом Эрдоганом совсем недавно в Сочи, и прямо в ходе переговоров возникла идея создать демилитаризованную зону глубиной 15–20 километров, чтобы обеспечить большую безопасность и сирийских гражданских объектов, населённых пунктов, и нашей военной базы Хмеймим, - приоткрыл завесу Путин над рождением идеи "демилитаризованной зоны". - Мы работаем солидарно с турецкими партнёрами, видим, что и они относятся к этим договорённостям в высшей степени серьёзно, выполняют свою часть обязательств, способствуют тому, чтобы из этой зоны вышли боевики различных радикальных групп и было выведено тяжёлое вооружение. Мы делаем свою часть работы. У меня есть все основания полагать, что мы добьёмся поставленных перед собой целей. А это значит, что никаких крупномасштабных боевых действий там и не предвидится.

Пользуясь случаем, он обратил внимание европейского сообщества, что помогать нужно всем сирийцам, а не только тем, кто находятся в "правильных" зонах под контролем "правильных" оппозиционных группировок.

Когда спросили про "Северный поток-2" и его перспективы, президент вспомнил про другой "Поток",

- Всем известна печальная судьба другого проекта, «Южный поток», когда наша трубопроводная система должна была войти прямо в Болгарию, - сказал Путин. - Наши болгарские коллеги уверяли нас в том, что за «Южный поток» они будут бороться до конца. Но в конце концов Болгария под давлением извне отказалась от этого проекта. Теперь они сожалеют, говорят уже о том, чтобы получить газ через «Турецкий поток». Очень не хотелось бы, чтобы вся Европа выглядела как Болгария, проявила свою слабость и неспособность защитить свои национальные интересы.

Владимир Путин показал австрийскому канцлеру Эрмитаж и часы-павлинФото: REUTERS

Он напомнил, что потребность ЕС в газе растет, а альтернативы российскому голубому топливу нет.

- Европа будет покупать на 30 процентов дороже газ из других регионов, в том числе из США? - спросил Путин. - Можно, конечно, но это глупость просто, понимаете, и расточительность, и снижение своей глобальной конкурентоспособности. До конечного потребителя, до граждан и до экономики будет доходить более дорогой продукт, поэтому здравый смысл, надеюсь, будет подталкивать нас всех к реализации подобного рода проектов. Будем за него бороться.

КСТАТИ

"Русский фельдмаршальский жезл - самый красивый"

Александр БОЙКО

Пополнение коллекции Эрмитажа фельдмаршальским жезлом прокомментировал "КП" член Российского Военно-исторического общества, коллекционер и эксперт Дмитрий Бушмаков:

- В мире было несколько типов фельдмаршальских жезлов, но русский самый красивый: он украшался бриллиантовыми поясками, изображениями государственного герба, лавровыми и дубовыми ветвями. До сих пор единственно известный русский жезл XVIII века находился в Алмазном фонде Оружейной палаты Московского Кремля.

Русский тип жезла существует со времен фельдмаршала, а в последствии генералиссимуса Александра Суворова. И даже сегодня изображение жезла можно видеть на эмблеме Генерального штаба России. Погоны и эполеты фельдмаршалов всегда включают пару скрещенных жезлов. А фельдмаршальский зал, где теперь экспонируется обретенный жезл является самым красивым в Зимнем дворце.

Всего в Российской империи было 46 фельдмаршалов. Первым генерал-фельдмаршалом России был Яков Брюс, а последним Дмитрий Милютин. Фельдмаршальский жезл стоил порядка 8,5 тысяч рублей, сейчас это будет около 350 тысяч долларов.

Этот жезл - достойное украшение фельдмаршальского зала Зимнего Дворца и необходимый в нем предмет. Очень символично, что именно президент страны его передает. Ведь в случае введении в России звания генерал-фельдмаршал, именно президенту предстоит этот жезл вручать.