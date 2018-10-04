2018-10-04T15:01:09+03:00
Звезды

"Нас повеселил и отправился веселить Бога": эмоциональная речь Аллы Пугачевой на похоронах Романа Карцева растрогала зал до слез

Артистка призвала говорить живым артистам об их таланте - «может быть, тогда какой-нибудь сосуд не лопнет» [видео]
Елена ЛАПТЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Михаил Жванецкий, Максим Галкин и Алла ПугачеваМихаил Жванецкий, Максим Галкин и Алла ПугачеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В четверг в ЦДЛ провожали легендарного одессита, Романа Карцева. Пришло много старых друзей артиста - слово брал и Марк Розовский, и Клара Новикова, и Александр Калягин, и Михаил Гусман... Был, конечно же, и Михаил Жванецкий, старый и ближайший друг, многолетний партнёр по сцене. Но то ли в силу своего не очень хорошего состояния, то ли оглушенный горем, слова так и не взял.

В четверг в ЦДЛ провожали легендарного одессита, Романа Карцева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг в ЦДЛ провожали легендарного одессита, Романа КарцеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В середине церемонии в зале появилась Алла Пугачева и Максим Галкин, редкие гости на подобных мероприятиях. Примадонна подошла, перекрестилась, сказала последнее «прости» и произнесла эмоциональную речь, делая длинные паузы, во время которых у гостей в зале буквально появились слезы на глазах.

Прощание с Романом Карцевым. Гражданская панихида проходит в Центральном доме литераторов. Народный артист России Роман Карцев умер во вторник утром в Москве

Эмоциональная речь Аллы Пугачевой на похоронах Романа Карцева растрогала зал до слез Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эмоциональная речь Аллы Пугачевой на похоронах Романа Карцева растрогала зал до слезФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Да, мы знали, что он болеет, что у него сердце. Но не были готовы потерять его человеческий, актерский талант. Как будто нас повеселил, а потом отправился веселить Бога. Понадобился там. Утраты таких людей - это не просто потеря. Это кусок жизни, земли, атмосферы. Они покидают нас.

Примадонна подошла, перекрестилась, сказала последнее «прости» и произнесла эмоциональную речь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Примадонна подошла, перекрестилась, сказала последнее «прости» и произнесла эмоциональную речьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы становимся бедными, беднее. Что-то оскудевает в нас. Самое страшное, что не появляются больше такой величины артисты. Может быть, это так надо? Может быть, время диктует, какой у нас должен быть юмор, как надо себя подавать - скромно, не скромно.

Алла Борисовна не сдерживала эмоции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла Борисовна не сдерживала эмоцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Талант и величие Романа диктовали данную ему воспитанием величайшую скромность. Никаких понтов. Того, что сейчас очень-очень модно. С ним уходит то общение радостное, зрителя и артиста, которое не подкупно, не фальшиво. Оно обогащало человека, делая его счастливым.

Клара Новикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Клара НовиковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть артисты, дай Бог им здоровья. А есть великие, которые давали счастье зрителю. Это невероятная потеря. И как бы он ни болел, все равно неожиданно. Ну, 79 лет... Очень жаль. И надо говорить и ценить, и любить человека, пока он жив, и говорить ему самые лучшие слова о его таланте, даже несмотря на его скромность, когда он отмахивается и говорит - «Ну все, все, все»... Надо говорить. Может быть тогда какой-то лишний сосуд не лопнет. Огромное спасибо ему. Я не буду вспоминать, что он для меня сделал. Но это был мой первый выход на сцену, когда мне разрешили в его концерте в Ждановском парке выступить. А меня даже не пускали туда, так как не знали, кто я такая. А они - поверили. Помогли мне выдержать этот экзамен.

Артиста, по традиции, проводили аплодисментами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артиста, по традиции, проводили аплодисментамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И за всю жизнь и Виктор Ильченко, и Рома Карцев - были мне как братья. Творческие братья. Одно воспоминание о том первом концерте придавало мне силы. Ощущение, что я чего-то добилась. И Виктор, и Рома, ушедшие от нас. И Миша Жванецкий, слава Богу живой, но нездоровый. Я его сейчас видела - он не может ничего говорить. Ушёл великий человек. Мы ещё будем его провожать аплодисментами, но лишний раз не помешает».

Ушёл великий человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ушёл великий человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этом Алла Борисовна закончила свою речь, начав аплодировать Роману Андреевичу Карцеву. К ней присоединился весь зал. Через 10 минут Пугачева с супругом вышли, лишь ненадолго остановившись поговорить с Михаилом Жванецким.

Роман Карцев. Лучшие выступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Человек, заставлявший смеяться СССР: Умер Роман Карцев

Когда вспоминаешь юмор и сатиру прошлого века, в голове у представителей моего поколения звучат очень знакомые голоса из передачи «Вокруг смеха». Высокий, сухощавый Александр Иванов, нараспев издевающийся над очередными графоманскими стихами в своих пародиях. Михаил Жванецкий с портфелем, быстро бегущий по запятым, как по горячей гальке, к коронной недоуменной (как бы) паузе. Серьезный, гнусавящий Семен Альтов, максимально отстраняющийся от сюжета собственных текстов. Михаил Задорнов с «Девятыми вагонами». И два человека, которые ничего, вроде бы и не сочиняли. Которые выходили на сцену и разговаривали, длинный и коротышка. Виктор Ильченко и Роман Карцев (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Роман Карцев: досье "КП"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Лукьяненко: Никакая книга жизни не научит
Главный дозорный российской фантастики порадовал читателей очередным захватывающим дух бестселлером. Нашему корреспонденту писатель рассказал, какое открытие сделал в новой книге, читает ли молодежь классику и почему мушкетеры стали вредны для детей
Наталья Катаева (Мордюкова): Нонна, сыграв в "Трясине", сказала Мережко: "Витя, напиши что-нибудь веселенькое". Так родилась "Родня"
В Москве, в Концертном зале имени Чайковского, прошел вечер памяти Нонны Мордюковой. На сцену вышли три сестры великой актрисы [аудио]
Геннадий Хазанов: Я всегда понимал, что «студент кулинарного техникума», который принес мне славу, меня же и задушит
Геннадий Викторович в этом сезоне - театральная звезда. Уже вышла премьера спектакля «Фальшивая нота» в Театре им. Вахтангова, где у него главная роль, и следом, в режиме нон-стоп, была премьера в «Ленкоме» комедии «Американские горки»
Премьера фильма «Непрощенный»: Смог ли Нагиев убить в себе физрука ради трагической роли Виталия Калоева
27 сентября на экраны выходит фильм «Непрощенный» о последствиях авиакатастрофы над Боденским озером, когда из-за ошибки диспетчера погиб 71 человек, в основном дети [фото, видео]
Новости 24
В Новой Зеландии туристов оштрафуют за отказ в предоставления паролей от электронных устройств
МИД РФ назвал шпиономанией обвинение Нидерландов в «кибератаке на ОЗХО»
МИД РФ ответил на обвинения Лондона о причастности ГРУ к кибератакам
МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах РФ
Захарова заявила, что в будущем британские историки со стыдом будут вспоминать термин highly likely
ЕС намерена применить новую стратегию кибербезапасности
Президент Сербии отменил состояние полной боеготовности ВС республики
Порошенко предложил итальянцам представить «российский» референдум на Сардинии
Сон на рабочем месте повышает производительность труда
Дело Серебренникова передано в суд для рассмотрения по существу
В МИД возмущены решением Литвы объявить год памяти лидера националистов
Силуанов: в правительство внесли план по дедолларизации экономики
Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в кибератаке на ОЗХО
Захарова опровергла слухи об обмене Сенцова на арестованных в США россиян
В США мужчина подхватил в бассейне опасную бактерию и умер
Великобритания отказалась предоставить России правовую помощь по "делу Скрипалей"
Правительство выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Superjet
Министр обороны Великобритании прокомментировал информацию о "российских кибератаках"
МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон-грата
Патрушев встретился в Токио с главой Совета нацбезопасности Японии
Опубликовано видео с места крушения вертолета в Костромской области
В МИД ответили на заявления Израиля по С-300 в Сирии
Mercedes-Benz отзывает в России более 1200 автомобилей
Четверо военнослужащих погибли при подрыве БТР на юго-востоке Турции
Генпрокуратура Украины заподозрила экс-премьера Азарова в получении взятки в особо крупном размере
США вернут в Сирию истребители F-22 и F-16 в ответ на поставку С-300
Число жертв землетрясения и цунами превысило 1400 человек
Time: Трамп и Ким Чен Ын являются фаворитами на получение Нобелевской премии мира