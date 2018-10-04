"Нас повеселил и отправился веселить Бога": эмоциональная речь Аллы Пугачевой на похоронах Романа Карцева растрогала зал до слез

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-04T15:01:09+03:00

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В четверг в ЦДЛ провожали легендарного одессита, Романа Карцева. Пришло много старых друзей артиста - слово брал и Марк Розовский, и Клара Новикова, и Александр Калягин, и Михаил Гусман... Был, конечно же, и Михаил Жванецкий, старый и ближайший друг, многолетний партнёр по сцене. Но то ли в силу своего не очень хорошего состояния, то ли оглушенный горем, слова так и не взял.

В четверг в ЦДЛ провожали легендарного одессита, Романа КарцеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В середине церемонии в зале появилась Алла Пугачева и Максим Галкин, редкие гости на подобных мероприятиях. Примадонна подошла, перекрестилась, сказала последнее «прости» и произнесла эмоциональную речь, делая длинные паузы, во время которых у гостей в зале буквально появились слезы на глазах.

Прощание с Романом Карцевым. Гражданская панихида проходит в Центральном доме литераторов. Народный артист России Роман Карцев умер во вторник утром в Москве

Эмоциональная речь Аллы Пугачевой на похоронах Романа Карцева растрогала зал до слезФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Да, мы знали, что он болеет, что у него сердце. Но не были готовы потерять его человеческий, актерский талант. Как будто нас повеселил, а потом отправился веселить Бога. Понадобился там. Утраты таких людей - это не просто потеря. Это кусок жизни, земли, атмосферы. Они покидают нас.

Примадонна подошла, перекрестилась, сказала последнее «прости» и произнесла эмоциональную речьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы становимся бедными, беднее. Что-то оскудевает в нас. Самое страшное, что не появляются больше такой величины артисты. Может быть, это так надо? Может быть, время диктует, какой у нас должен быть юмор, как надо себя подавать - скромно, не скромно.

Алла Борисовна не сдерживала эмоцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Талант и величие Романа диктовали данную ему воспитанием величайшую скромность. Никаких понтов. Того, что сейчас очень-очень модно. С ним уходит то общение радостное, зрителя и артиста, которое не подкупно, не фальшиво. Оно обогащало человека, делая его счастливым.

Клара НовиковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть артисты, дай Бог им здоровья. А есть великие, которые давали счастье зрителю. Это невероятная потеря. И как бы он ни болел, все равно неожиданно. Ну, 79 лет... Очень жаль. И надо говорить и ценить, и любить человека, пока он жив, и говорить ему самые лучшие слова о его таланте, даже несмотря на его скромность, когда он отмахивается и говорит - «Ну все, все, все»... Надо говорить. Может быть тогда какой-то лишний сосуд не лопнет. Огромное спасибо ему. Я не буду вспоминать, что он для меня сделал. Но это был мой первый выход на сцену, когда мне разрешили в его концерте в Ждановском парке выступить. А меня даже не пускали туда, так как не знали, кто я такая. А они - поверили. Помогли мне выдержать этот экзамен.

Артиста, по традиции, проводили аплодисментамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И за всю жизнь и Виктор Ильченко, и Рома Карцев - были мне как братья. Творческие братья. Одно воспоминание о том первом концерте придавало мне силы. Ощущение, что я чего-то добилась. И Виктор, и Рома, ушедшие от нас. И Миша Жванецкий, слава Богу живой, но нездоровый. Я его сейчас видела - он не может ничего говорить. Ушёл великий человек. Мы ещё будем его провожать аплодисментами, но лишний раз не помешает».

Ушёл великий человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этом Алла Борисовна закончила свою речь, начав аплодировать Роману Андреевичу Карцеву. К ней присоединился весь зал. Через 10 минут Пугачева с супругом вышли, лишь ненадолго остановившись поговорить с Михаилом Жванецким.

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