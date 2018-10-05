Инна Чурикова - «не прынцесса, а каралевна»!

СЕГОДНЯ 01:21 2018-10-05T01:25:44+03:00

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Инна Чурикова - актриса универсальная: может сыграть любую роль, от Бабы-яги до английской королевы Елизаветы. Она будто вживается в своих героинь, и ни одна ее роль не похожа на предыдущую. И в то же время так много сыграла близких и понятных нам «женщин из народа», что каждый раз в ней узнаешь то лучшую подругу, то соседку по дому, то первую учительницу или маму. Ее героини могут своей внутренней трагедией довести до слез и тут же до слез рассмешить. Как сказал о ней режиссер Марк Захаров, в Чуриковой высокая трагедия парадоксальным образом соседствует с комедийной стихией.

Когда Чурикова училась в Щепкинском училище, педагог Вениамин Иванович Цыганков сказал о ней: «Или она дура, или она гений». Эта дилемма давно решена в пользу гения, хотя Инна Михайловна не любит, когда о ней говорят «великая русская актриса». Но на сцене и на экране она, конечно, гениальна - «не прынцесса, а каралевна», как было сказано о ее Марфушке в фильме «Морозко». Скромно умалчивая о своем таланте исключительного перевоплощения, она кивает в сторону режиссеров. Мол, это они - Глеб Панфилов, Марк Захаров, Петр Тодоровский - создавали такую атмосферу на съемках (или на сцене), что она порой и сама забывала, кто же она - актриса Чурикова, или невеста Тиля Уленшпигеля Неле, или француженка Жанна д’Арк.

Инна Чурикова так хотела сниматься в роли Марфушеньки в фильме-сказке «Морозко» Александра Роу, что не щадила зубов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как признавалась в одном интервью Инна Михайловна, у нее была бы совсем другая творческая биография, если бы не встреча с Глебом Панфиловым. Не всякий режиссер сумел бы открыть ее, разглядеть и услышать. Она по характеру застенчивая, хотя ее и разрывало желание работать. Панфилов искал актрису на главную роль для своего первого художественного фильма «В огне брода нет». Увидел молодую Чурикову на сцене Московского ТЮЗа в роли Бабы-яги. В этой роли она его покорила. Кстати, потом он снял ее в этом образе в фильме «Начало».

До встречи с Панфиловым актриса играла в эпизодах, на большие роли ее не утверждали. Пробовалась, например, в фильм Бориса Барнета «Полустанок» на роль героини, которую в итоге сыграла Надежда Румянцева. И только Панфилов решился снимать ее в главных ролях во всех своих фильмах. А теперь и в спектаклях. Сейчас Инна Михайловна играет в двух постановках «Ленкома» - «Ложь во спасение» и «Аквитанская львица» и в спектакле «Аудиенция» в Театре Наций. Все три постановки - ее мужа. «Аудиенцию» продюсировал сын Иван Панфилов. У них получился семейный проект, в центре которого блистает Инна Михайловна. Сама она объясняет это тем, что в лице Панфилова встретила близкого, очень преданного человека. И до сих пор ей с мужем очень интересно. А ему, соответственно, интересно с ней. И никто, кроме него и сына, ей не нужен.

Неудивительно, что свой юбилей актриса встречает в кругу двух самых близких ей людей. Не в Москве, правда, а в Лондоне, где живет и работает сын.

Инна Чурикова и ее муж, режиссер Глеб Панфилов, больше полувека вместе идут по жизни.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

СЛОВО КОЛЛЕГАМ

«Наблюдать за ней - счастье и большая школа»

Мы попросили актеров, которые были ее мужьями и детьми на экране, поздравить Инну Михайловну.

В киноальманахе «Без границ» Чурикова сыграла с Олегом Басилашвили влюбленную немолодую пару, а еще раньше в телевизионном фильме Владимира Бортко «Идиот» они играли мужа и жену, генерала и генеральшу Епанчиных.

- Я поздравляю Инночку с днем рождения и желаю всего-всего самого доброго, - говорит Олег Валерианович. - В первую очередь - здоровья и ролей, которые еще раз продемонстрируют ее незаурядный талант. Я восхищен ею как актрисой. Видел почти все ее работы. Всегда поражает ее глубина. На съемках актер должен быть абсолютно органичен, ни слова фальши, ни мгновения натуги, все должно быть продиктовано тем образом, который исполняет артист. Наблюдая за Инночкой, мне казалось, что она чрезмерно выразительна. Эта чрезмерность на экране может выглядеть некоей театральностью. Но, когда я смотрел то, что мне казалось чрезмерным во время съемки, на экране получалось органичным и наполненным внутренней жизнью. Эта ее чрезмерность уходила в абсолютную суть. Артист не должен бояться самых крайних выразительных средств, если эти средства рождены его внутренней жизнью. И примером тому является Инна Чурикова, которая меня всегда восхищает. Откуда у нее силы берутся, я понять не могу. И никакой в ней нет звездности - ведет себя дисциплинированно, без капризов, без излишней экстравагантности, без анекдотов в перерывах.

После выхода фильма «Начало» многие зрители поженили Инну Чурикову и Леонида Куравлева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То, что Инна Чурикова - очень комфортная партнерша, лучшей и не пожелаешь, подтвердил и Михаил Боярский, тоже ее муж по фильму «Самый лучший день».

Актриса Мария Голубкина называет Инну Михайловну своей крестной мамой в профессии. Чурикова сыграла ее мать в фильме «Ребро Адама» (для Марии это был кинодебют). «Наблюдать за ней счастье и большая школа, - призналась нам Голубкина. - Я была влюблена в Инну Михайловну как в актрису».

Ну и мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Инне Михайловне восхищать нас своим талантом еще много-много лет.