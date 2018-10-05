Путин привез в Индию пять полков С-400

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-05T17:52:36+03:00

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Любая встреча Владимира Путина и Нарендры Моди теперь начинается с объятий. Индийский премьер лично вышел встречать подъезжающий к его резиденции кортеж президента России. Спросил, как долетел до Нью-Дели, обнял и повел внутрь — на неофициальный ужин.

На следующий день эти кадры были на обложках всех индийских газет, а визит Путин в Индию обрел официальный статус. Но тут уже инициатива принадлежала гостю: президент России на церемонии приветствия сам обнял Моди. Впрочем, наверное, люди, которые готовятся подписать контракты на 10 миллиардов долларов, так и должны друг к другу относиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671815" frameborder="0"></iframe> В Индии снова обнимаются: Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели.

В холле отеля, ставшего временной резиденцией Путина, под статуей серебристого павлина Дмитрий Рогозин рассказывал, как будет развиваться российский космос («Восточный» продолжим строить, переговоры с американцами по доставке их астронавтов на МКС продолжим, еще один модуль к российскому сегменту скоро доставим). Сменивший его на посту курирующего ВПК вице-премьера Юрий Борисов изо всех сил избегал вопросов про С-400, предлагая рассказать об этом самому президенту. Глава ВТБ Андрей Костин, напугавший народ дедолларизацией валютных вкладов, теперь, наоборот, успокаивал:

- Никогда нельзя пугать народ. Когда извращают ради броского заголовка и говорят "уйдем от доллара" - конечно, нет. Это невозможно сделать. Это утопически. Конечно, никто доллар в России не будет запрещать, ограничивать. Это абсолютно четкая позиция нашего руководства.

Вокруг сновали индусы и в деловых костюмах, и чалмах, и в деловых костюмах и чалмах одновременно — тут же шел российско-индийский бизнес-форум, где тоже ждали Путина и Моди.

Пока лидеры общались, журналисты изучали меню рабочего обеда Путина и Моди, в котором было два варианта — обычный и для вегетарианцев. В первом случае можно было попробовать баранину и курицу, во втором — рис с чечевицей и стебли лотоса. Музыкальное сопровождение обещало «Калинку» и «Течет река Волга» с одной стороны и «песни из х/ф Радж Капура» с другой.

После трех часов переговоров лидеры вышли к прессе и рассказали про дружбу двух стран, взаимопонимание по текущему моменту в мировой политике, товарооборот и культурные связи. Но про самое интересное — ожидавшиеся военные поставки, не произнесли не слова.

- Детально обсудили перспективы военно-технического сотрудничества. Между нашими странами сложились по-настоящему тесные, взаимовыгодные отношения, которые являются неотъемлемой частью российско-индийского стратегического партнерства, - сказал Путин, но конкретизировать не стал.

Программа концертаФото: Дмитрий СМИРНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671805" frameborder="0"></iframe> Путин поехал на переговоры к Моди.Дмитрий СМИРНОВ

О том, что контракт о поставке Индии пяти полков С-400 общей суммой более 5 миллиардов долларов подписан, рассказал журналистам Дмитрий Песков.

Во время своего визита в Сочи Моди пригласил детей из образовательного центра «Сириус» погостить в Индии. За неделю пребывания в Дели они успели не только пообщаться с одаренными индийскими сверстниками, но и занялись конкретными проблемами Индии.

- Мы скашиваем траву под корень, а индусы — только верхушки, а остальное сжигают, - рассказывала директор «Сириуса» Елена Шмелева. - Отсюда и смог у них, особенно в Дели. Вот поставили ребятам такую прикладную задачу, они спроектировали комбайн, который на выходе перерабатывает траву в целлюлозу.

Эти проекты дети и показывали Путин и Моди. Например, мотоциклетный шлем, который не даст завести двигатель, пока не окажется на голове, или ограничитель скорости в зависимости от ключа.

- В Индии это очень большая проблема — родители дают мотороллеры детям, а те гоняют, - пояснил один из авторов. - Теперь можно просто дать ему «детский ключ», и быстрее 40 км/ч он уже не поедет.

Школьники устроили пресс-конференцию и спросили Путина и Моди в честь Дня учителя, какую роль в их жизни сыграли учителя.

- У нас в России День Учителя 5 октября, а в Индии — 5 сентября, - ответил Путин. - И в Индии, и в России образованию уделяют очень много внимания. Важнейшее воздействие на нас оказывают еще и родители, семья, закладывающие базовые основы.

- Сейчас для получения информации вы пользуетесь «гуглом», но вас все равно кто-то должен держать за руку и учить основополагающим ценностям, - поддержал его Моди. - Когда я приехал в «Сириус», я понял, что это, возможно, лучшая инвестиция в будущее, которую мог сделать Путин.

Индийский школьник поинтересовался — какого ученого лидеры ценят больше всего?

- Это все равно что назвать лучшее произведение искусства, - развел руками президент России. - Нет смысла перечислять всех ученых, начиная с Платона. Каждый внес свой вклад в развитие человечества. Но отдавая дань гениям предыдущих поколений, я надеюсь, что и среди вас есть те, что продвинут нашу цивилизацию вперед.

А вот с «наукой будущего» у президента России сложностей не возникло.

- Как говорили, ХХ век был веком физики, в XXI век будет веком биологии, - сказал Путин. - Сейчас получает огромное значение генетика. Полная расшифровка генома человека недавно стоила миллион долларов, сейчас стоит несколько десятков тысяч, а скоро будет стоить сто долларов. Изучение этих отдаленных материй имеет прикладное значение и открывает невиданные рубежи перед человечеством.