Замглавы Минстроя Андрей Чибис: «Срок отключения горячей воды можно сократить до трех дней»

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-08T01:48:21+03:00

Можно ли все-таки сократить тарифы "коммуналки"? Каковы первые результаты системы капремонта? На эти и другие вопросы нашего обозревателя Евгения Белякова в студии радио «КП» ответил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис

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«ЕСЛИ МЫ РАЗЕЛЯЕМ МУСОР, ТО ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ»

- Андрей Владимирович, в этом году особенно обострилась проблема мусора. Ощущение, что еще немного и крупные города будут по уши в отходах.

- За тему отходов и реформу этой сферы отвечают наши коллеги из Минприроды. Мы им активно помогаем в своей части. Первая задача, которую нужно решать, - сделать так, чтобы мусор, собираемый в нашем дворе, ехал на сортировку. Там бы извлекались ценные компоненты и шли в переработку, а остальное - на безопасное захоронение.

- А нынешние полигоны разве не безопасные?

- У нас какая проблема. Мусор собирается во дворе, управляющая компания заключает договор с перевозчиком, который должен отвезти отходы на легальный полигон. На эти цели идет тот тариф, который мы платим. Но недобросовестные перевозчики не хотят платить полигону за захоронение, поэтому везут его либо на нелегальную свалку, где это в несколько раз дешевле, либо в овраг, где это вообще бесплатно, если не поймают. И важна задача - решить именно эту проблему. С января 2019 года в обязательном порядке начнет действовать наша инициатива. Во всех регионах появятся специально отобранные региональные операторы, задача которых - обеспечить вывоз мусора из точки А и его доставка в точку Б. Выбора у перевозчика не останется. Все его передвижения будут отслеживаться.

- А как быть с переработкой мусора? Раздельный сбор появится?

- Задача, которая стоит и перед нашей страной, и перед всем миром, - это максимальная переработка мусора, а не его захоронение. Есть страны, которые добились хороших результатов. Например, в Германии более 80% мусора уходит на вторичную переработку. Там с 2000 года запрещены полигоны, а решение об этом было принято еще в начале 90-х. Нам тоже нужно стремиться к максимальной переработке и постепенно вводить раздельный сбор мусора. Все реалистично, нужно создавать систему мотивации для потребителей.

- Какой она должна быть?

- Здесь каждый дом будет решать сам. Если мусор разделяется на сортировочной станции, это должно быть учтено в тарифе. А если мы разделяем, значит, мы должны получить скидку. В середине сентября было подписано постановление Правительства, разработанное Минстроем России, которое как раз устанавливает такие правила. Но тут важно понять – либо это работает во всем доме, либо нет, для отдельной квартиры раздельный сбор не введешь. Если мы с вами будем разделять отходы, а наш сосед будет выбрасывать в общем пакете или бачки путать, ничего не получится. Процесс настройки и изменения нашей с вами философии – он непростой. Но, как заявляют наши коллеги из Минприроды, нужно, безусловно, двигаться по этому пути. Мы их поддерживаем.

«МЫ СНИМЕМ С ПОТРЕБИТЕЛЯ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ ПО ПОВЕРКЕ СЧЕТЧИКОВ»

- Каждые несколько лет владельцам квартир нужно делать поверку счетчиков воды - искать организацию, которая это сделает, платить Можно ли сделать так, эти данные снимались автоматически?

- Мы сейчас запускаем проект «Умный город». Там будут мероприятия, связанные с городской инфраструктурой. Основная цель проекта - сделать город комфортным, удобным, безопасным. И одна из задач - перейти на систему интеллектуального учета ресурсов на горизонте 5-10 лет. Она должна решаться не за счет потребителей, а с помощью тех компаний, которые поставляют нам воду и электричество. Соответствующий законопроект, разработанный Минстроем России, сейчас проходит процедуру согласования.

- А есть примеры подобных систем?

- Во всех регионах, где я был за последний год, я видел какой-то пример, где отдельный дом или целый микрорайон оснащен такими интеллектуальными системами учета. Больше скажу – есть целый набор российских технологий по передаче данных даже без сотовой связи. И они вполне прогрессивные. Мы точно снимем с потребителя головную боль по поверке. И уберем такую практику, когда к нам раз в три месяца стучится представитель управляющей компании и говорит – дайте, я проверю счетчики.

- Многих в этот момент часто просто нет дома.

- Да, и все это в итоге вызывает раздражение. Показания путаются, в квитанции они не отображаются. Мы эту практику уберем. Не надо будет ничего поверять, появятся приборы с автоматической передачей данных. И самое главное здесь другое. Мы сможем открыть возможность для двух вещей. Во-первых, когда у нас будет онлайн-считывание, мы сможем предложить потребителю тарифные планы – как в сотовой связи, в зависимости от времени и объемов потребления. Ресурсная организация может дать вам скидку. И это будет очень удобно. Во-вторых, досконально зная особенности потребления в каждом доме и районе, можно будет эффективнее загружать инфраструктуру. Это позволит экономить деньги, вкладывать их в модернизацию трубопроводов и энергосетей.

«СРОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ МОЖНО СОКРАТИТЬ ДО ТРЕХ ДНЕЙ»

- Почему на дворе XXI век, а горячую воду до сих пор отключают на две недели? В той же Европе такой проблемы нет.

- Когда мы сравниваем себя с Европой, то нужно понимать, что там почти не используется централизованное горячее водоснабжение (вода подогревается, как правило, электроколонками. - Ред.). Разве что в отдельных скандинавских странах, где относительно прохладно. А у нас все-таки холодно. Поэтому отключать горячую воду приходится, чтобы заменить сети, вывести из эксплуатации котлы, чтобы потом спокойно пройти зиму. А трубу поменять - это долго. Тем не менее, вы правы в том, что надо срок профилактических работ сокращать. В нескольких наших городах мы в этом году проводили эксперимент и сократили этот срок - в отдельных случаях до трех дней.

- О, то есть все-таки можем! За счет чего?

- Прежде всего, за счет более гибкого управления, например, отключения только тех участков, которые нужно отключить. За счет временных гибких трубопроводов, которые положили там, где нужно заменить трубу. За счет переключения мощности с одного котла на другой в рамках одной и той же котельной, а не просто отключения всей котельной. Клиентский сервис попробовали внедрить. Получилось. Мы еще год посмотрим, предложим большему количеству коллег поэкспериментировать. Конечно, невозможно быстро сделать этот срок трехдневным, но в ближайшие несколько лет вполне реально сократить его до семи дней.

«ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ОПРЕДЕЛИТ ФАС»

- Будут ли тарифы на ЖКХ подниматься с января вместе с повышением НДС?

- Правительство одобрило двухэтапное повышение тарифов для всех предприятий, оказывающих услуги в жилищно-коммунальном комплексе. Это не коснется только организаций с упрощенной системой налогообложения, которые НДС не уплачивают. Детализацией предельных уровней повышения тарифов по регионам займется ФАС России.

Рост тарифов ЖКХ в сравнении с инфляцией, в среднем по РоссииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС РЕБРОМ

- Деньги на капремонт с россиян собираются уже несколько лет. Какие результаты?

- Система запускалась непросто. Но это одна из важнейших реформ, которой мы гордимся и которая заработала, несмотря на социальную остроту. Мы отдаем себе отчет в том, что любой новый взнос, даже не очень большой, все равно бьет по карману. Но если бы мы программу капремонта не запустили, у нас бы было галопирующее признание домов аварийными. Мы бы в тартарары просто улетели. Текущие крыши, лифты, которые давно нужно остановить, стояки, которые постоянно лопаются, фасады, которые визуально портят наши города и т.д.

За четыре года у нас каждый шестой дом отремонтирован по тем видам работ, которые необходимо в нем делать. Всего это 135 тысяч домов, 42 тысячи лифтов поменяли в рамках проекта. Сейчас мы переходим к новому этапу - к энергоэффективному капитальному ремонту. Например, если фасад утеплили и погодное регулирование поставили, то до 40% тепла экономится в доме. И это отражается на платежках.

КСТАТИ

Ежемесячно 38 млн человек получают социальную поддержку на оплату ЖКХ. Федеральные льготники, которые определены законом, получают скидку в 50%. А все граждане, у которых размер платы превышает 22% от совокупного дохода, вправе получать субсидию, покрывающую эту разницу. Каждый год из бюджетов всех уровней на эти цели уходит в среднем 360 млрд рублей.