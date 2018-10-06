Лучшим учителем России 2018 стал преподаватель из Грозного

СЕГОДНЯ 01:33 2018-10-06T02:08:44+03:00

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Никаких подтасовок не было. Это был честный и справедливый результат.

Алихана я для себя выделил еще за день до подведения окончательных итогов конкурса «Учитель года» во время последнего испытания. По правилам, определению единственного победителя предшествует разговор с министром об образовательной политике. На этот раз пятерка финалистов должна была обсудить с министром просвещения Ольгой Васильевой непростой вопрос – как нашей школе в условиях глобальной конкуренции войти в десятку лучших в мире.

Все пятеро финалистов – а ими оказались молодые стильные мужчины, в хорошо сидящих на них деловых костюмах – держались достойно и рассуждали вполне здраво. Но Алихан обратил внимание тем, что четко формулировал ответ, был уверен в себе, со знанием дела оперировал результатами международных исследований. Он на самом деле был в курсе мировых тенденций в образовании. Видно было, что парень задавал себе этот вопрос и раньше, а потому и предложил вполне разумный вариант решения проблемы:

- В начальных классах – один учитель, который ориентируется на своих учеников, видит системно как работает каждый ученик. Начиная с пятого класса преобладает предметная парадигма, когда учителей становится значительно больше и они работают разрозненно. Каждый считает, что его главная задача – научить ребенка своему предмету. Мне кажется, выход тут – создавать методические советы, но не предметные, а по параллелям. Когда учителя собираются вместе и системно обсуждают какие проблемы есть у их детей, как в комплексе развивать их способности.

Сфотографироваться с Алиханом выстроилась целая очередь.Фото: Александр МИЛКУС

Стены помогли?

Я, к сожалению, не был в Питере, где проходили основные испытания для 85 учителей, съехавшихся на конкурс. Но коллеги, члены большого жюри рассказывали, что и на мастер-классах Алихан Мавладиевич выглядел достойно. Хотя, думаю, ему в какой-то степени и питерские стены помогали – Динаев окончил Санкт-Петербурге в Северо-Западную академию госслужбы. А затем вернулся в Грозный и работал преподавателем в Грозненском нефтяном техническом университете им. Миллионщикова.

Это строчка в его биографии меня удивила – редко когда вузовский преподаватель переходит в школу. Не почасовиком, а вот так – на полный день. Сам Алихан о необычном повороте судьбы говорит скупо:

- Я пришел в школу и мне понравилось работать с детьми.

А вот Хулимат Султанова, начальник отдела Минобрнауки Чеченской Республики, которая была в группе поддержки харизматичного финалиста, призналась:

- Мы его долго уговаривали, убеждали. А потом, когда он попробовал провести урок со школьниками, когда почувствовал отдачу, согласился – да, это мое. Мы не только с Алиханом так работали. У нас за последние 4-5 лет на 46 процентов обновился педагогический состав школ. Пришли молодые учителя.

- Подождите, но в школе же платят меньше, чем в вузе...

- Да, средняя зарплата учителя в Чечне невысокая, около 23 тысяч рублей. Но у нас есть много профессиональных конкурсов, разработана региональная система учительского роста, если свой центр оценки качества образования. И учителям, которые развиваются, у которых дети показывают хорошие результаты, и школа, и город, и республика находят способы доплачивать. Такой яркий учитель, как Алихан, – а преподает он обществознание и право в математической школе № 1 – на нынешнем месте работы получает не меньше, чем в университете.

То есть – и это на сегодня очень важно – власти вкладывают деньги не просто в систему образования, а в развитие и поддержку лучших. Подтверждая таким образом вполне очевидный тезис: для того, чтобы получить результат, в школу нужно вкладывать деньги. Нагружать учителей сверх меры и при этом платить им скромные зарплаты – это не тут путь, который приведет к выполнению задачи – попаданию через пять лет в десятку лучших систем образования в мире.

Чечня действует грамотно. Халимат напомнила мне, что за последние годы четыре чеченских учителя становились лауреатами главного профессионального конкурса педагогов.

Победа Алихана очень важна для нашей системы образования.Фото: СОЦСЕТИ

Педагог в четвертом поколении

Ну а в том, что Алихан победил, конечно, заслуга и его самого. Длинный, худющий, нескладный, он на самом деле обладает очень важными для учителя качествами – он открытый, обаятельный и очень добрый. А еще невероятно активный. Динаев вел на грозненском телевидении уникальную «Искусство говорить», где обучал парней и девчонок ораторскому мастерству. Понятно, что сам он им очень неплохо владеет.

При этом успевает писать статьи по педагогике и образованию на сайты и в профессиональные издания.

- У меня на днях должно выйти пособие по подготовке к ЕГЭ по обществознанию, - добавил он, рассказывая о себе.

Алихан Мавладиевич – учитель в четвертом поколении:

- Моя мама около 15 лет была учительницей математики. Мой отец тоже имел, хотя и очень небольшой, опыт преподавания. А мой дед - герой Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда - был в числе первых учителей тогда еще совсем небольшого горного села Дышне-Ведено. У него было высшее педагогическое образование, а это для сельского жителя Чечено-Ингушетии тех времен было огромной редкостью. А прадедушка мой был директором сельской школы.

Алихан, можно сказать, классический молодой педагог, который пришел в школу по призванию. Потому что ему интересно. Потому что он владеет теми, невероятными еще десять лет назад, цифровыми навыками, которые делают урок интересным и современным. У него есть свой канал на YouTube .

Он активен в соцсетях. Легко цитирует Сухомлинского. И лучшей литературой считает книги Льва Толстого.

Алихан Динаев - Ролик в поддержку Учителя года Чеченской Республики 2018.Потрясающая песочная анимация в поддержку учителя обществознания Математической школы им. Х.И. Ибрагимова Алихана Динаева. Настоящее и восхитительное современное искусство, которое никого не оставит равнодушным. Смотрите также на сайте dinaev.com

Победа Алихана очень важна для нашей системы образования. Но не менее важно, что таких учителей в стране становится больше. Вместе с Алиханом в финал «Учителя года России» вышли москвич Игнат Игнатов (30 лет), Илья Казанцев из Пскова (27 лет), Юрий Клюев из Брянска (33 года), Григорий Назаров из Подмосковья (26 лет). Каждый из этих ребят – талант, причем в разных областях. Они и актеры, и музыканты, и певцы, и ученые. А главное – педагоги.

Впрочем, как и все 85 учителей, приехавших на конкурс со всей страны.

Но конкурс – есть конкурс и жюри должно определить победителя. Но, как подчеркивал и сам Алихан, и другие педагоги – «Учитель года России» принципиально отличается от спортивных соревнований. Здесь, конечно же, есть соперничество. Но есть и поддержка друг друга, и желание поучиться один у другого. Я бы так сформулировал - есть победитель, а лучшие учителя – все.

И вот теперь следующий конкурс «Учитель года России 2019» пройдет в Грозном.

ДОСЬЕ «КП»

Динаев Алихан Мавладиевич.

Родился 11.05.1989.

Хобби: чтение, пешие прогулки, волонтерство.

Личная ценность: как можно чаще улыбаться.

Кратко о себе: "Если бы мне сказали, что до конца жизни я могу слушать только одну песню, я бы без раздумий выбрал «Someone Like You» Adele. Если бы всю оставшуюся жизнь я мог заниматься только одним делом, я бы без раздумий выбрал возможность учить детей и учиться у них".

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