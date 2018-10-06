2018-10-06T14:24:37+03:00
Звезды

Умерла Монтсеррат Кабалье - королева бельканто

Сегодня ночью в барселонской клинике Сан-Пау скончалась непревзойденная оперная дива. Ей было 85 лет [видео]
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Она выступала на сценах самых знаменитых оперных театров мираОна выступала на сценах самых знаменитых оперных театров мираФото: REUTERS
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Ее виртуозное бельканто прославило Монтсеррат Кабалье на весь мир. За свою жизнь она исполнила более 120 оперных партий и выпустила сотню дисков.

Три недели назад Монтсеррат попала в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. Впервые тяжелый недуг у нее обнаружили четверть века назад. В 1992 году на концерте в Нью-Йорке ей стало плохо. После обследования врачи сообщили ей, что у нее рак и требуется срочная операция. От операции отговорил ее друг Лучано Паваротти и порекомендовал обратиться к швейцарскому врачу, который лечил его дочь. Кабалье так и сделала. В итоге болезнь отступила. Правда пришлось ограничить сольную деятельностью. Пять лет назад певица перенесла инсульт. В последние годы она передвигалась в инвалидном кресле, тем не менее продолжала выступать.

Всемирная слава пришла к ней в 32 года Фото: EAST NEWS

Всемирная слава пришла к ней в 32 годаФото: EAST NEWS

Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. И получила свое удивительное имя в честь горного хребта Монтсеррат («Разрезанные горы»), что в 50 километрах от столицы Каталонии, где находится знаменитый бенедиктинский монастырь.

Семья Кабалье не имела отношения ни к оперной сцене, ни к искусству вообще. Отец работал на химзаводе, мать мыла полы в богатых домах. И сама Монтсеррат в юности работала на ткацкой фабрике и в швейной мастерской. Параллельно училась в Филармоническом драматическом лицее Барселоны, который окончила с отличием. Ее дебютом на оперной сцене стало исполнение главной партии в опере «Богема» Джакомо Пуччини. В 1956 году она стала солисткой Базельской оперы.

Монтсеррат Кабалье с дочерью Марти Фото: EAST NEWS

Монтсеррат Кабалье с дочерью МартиФото: EAST NEWS

Следующим ее ярким выступлением была главная партия в опере Беллини «Норма. Премьера спектакля прошла в театре «Ла Скала».

Всемирная слава пришла к ней в 32 года, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа во время выступления в нью-йоркском Карнеги-холл. После ее исполнения зал аплодировал стоя в течение 20 минут. В том же 1965 году завершилась сольная карьера другой оперной дивы Марии Каллас. И Кабалье стала «номер один», лучшее сопрано мира.

Она выступала на сценах самых знаменитых оперных театров — миланской "Ла Скала", нью-йоркской Метрополитен-опера, лондонского Ковент-Гардена, парижской Гранд-Опера, Венской государственной оперы. Кабалье — одна из немногих певиц, которая была одинаково великолепна и на оперной сцене, и на эстраде. Её партнерами по сцене были лучшие тенора Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. В 1988 году она записала альбом Barcelona вместе с лидером рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Заглавная песня была написана к Олимпийским играм 1992 года и стала гимном Барселоны и всей Каталонии. В альбоме "Друзья на всю жизнь" Кабалье спела дуэтом с поп-звездами Джонни Холидеем и Лизой Нилссон.

Прощайте, сеньора Кабалье!.Умерла Монсеррат Кабалье, обладательница одного из прекраснейших голосов в мире

Она дружила с российскими оперными певцами. Много лет была дружна с Еленой Образцовой. Была педагогом по вокалу у ее дочери. Тепло отзывалась о Николае Баскове и спела с ним дуэт из мюзикла Уэббера «Призрак оперы» и знаменитую оперу «Аве Мария».

Кабалье с Басковым спела дуэт из мюзикла Уэббера «Призрак оперы» и знаменитую оперу «Аве Мария». Фото: Тимур ХАНОВ

Кабалье с Басковым спела дуэт из мюзикла Уэббера «Призрак оперы» и знаменитую оперу «Аве Мария».Фото: Тимур ХАНОВ

Монтсеррат Кабалье всю жизнь занималась специальной системой дыхания и выполняла упражнения на укрепление диафрагмы, что позволило ей петь в 85 лет. Выступать не мешал даже лишний вес, который стал стремительно увеличиваться не из-за распущенности в питание, а после автокатастрофы, когда она получила травму головы и у нее отключились рецепторы, отвечающие за липидный обмен. Как призналась однажды певица, она набирала вес выпивая стакан воды. При росте в 161 см Монтсеррат весила больше 100 килограммов. Не помогали никакие диеты.

Певица не раз бывала в России Фото: EAST NEWS

Певица не раз бывала в РоссииФото: EAST NEWS

В последний раз певица приезжала с концертом в Москву 5 июня этого года. Вместе с ней на сцену Кремлевского дворца вышли дочь Монтсеррат Марти и внучка Даниэла. Весь концерт оперная дива провела в инвалидном кресле.

Сегодня она ушла навсегда. Но ее великое пение останется в записях, в нашей памяти и в сердцах.

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Николай Басков, Монсеррат Кабалье и Монсеррат Марти - "Barcelona" (из концерта в Лужниках).

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