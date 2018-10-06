Олег Кожемяко предложил наделить Владивосток статусом столицы

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-06T17:57:55+03:00

Новый глава Приморья намерен кардинально решить давний спор: какой город на Дальнем Востоке более важный

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- Приморье должно стать столицей Дальнего Востока. Для нас это статус, дополнительные возможности и внимание, - такое заявление сделал сегодня во Владивостоке временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко на встрече с руководителями региональных СМИ.

Ожесточённые споры, какой город самый важный на тихоокеанском побережье - Хабаровск или Владивосток - длятся с того самого дня, как в России появился институт федеральных округов. Штаб-квартирой Дальневосточного федерального округа в своё время неожиданно выбрали Хабаровск; хабаровчане с тех пор называют себя не иначе как «столицей Дальнего Востока». Такая формулировка откровенно раздражает политически бурлящий Владивосток - и чиновников, и, что самое интересное, - рядовых жителей. Кстати, и федеральное министерство по развитию Дальнего Востока делит одно здание с полпредством именно на берегах Амура.

Новый врио губернатора Приморья, фанат мотоциклов с детства, для начала намерен превратить Владивосток в столицу байкерского движенияФото: Татьяна МЕЕЛЬ

По мнению Олега Кожемяко, именно Владивосток должен стать главным городом не только де-факто, но и де-юре. По его словам, первым шагом в этом направлении стал переезд в Приморье исполнительной дирекции Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье». Вполне вероятно, что следующим шагом Кожемяко видит переезд из Хабаровска во Владивосток полпредства и Минвостокразвития.

- Именно во Владивостоке проходят крупнейшие международные мероприятия (саммит АТЭС, Восточный экономический форум и другие), сюда ежегодно приезжают главы государств, - привёл весомый аргумент Кожемяко.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», уроженец Приморского края Олег Кожемяко 26 сентября указом президента Российской Федерации освобождён от должности губернатора Сахалинской области и одновременно назначен врио губернатора Приморья.

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