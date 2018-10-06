2018-10-06T17:57:55+03:00
Политика

Олег Кожемяко предложил наделить Владивосток статусом столицы

Новый глава Приморья намерен кардинально решить давний спор: какой город на Дальнем Востоке более важный
Максим КАВАЛЕРОВ
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На Восточном экономическом форуме Олег Кожемяко, возможно, уже вынашивал планы вернуть Владивостоку статус главного города Дальнего ВостокаНа Восточном экономическом форуме Олег Кожемяко, возможно, уже вынашивал планы вернуть Владивостоку статус главного города Дальнего ВостокаФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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- Приморье должно стать столицей Дальнего Востока. Для нас это статус, дополнительные возможности и внимание, - такое заявление сделал сегодня во Владивостоке временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко на встрече с руководителями региональных СМИ.

Ожесточённые споры, какой город самый важный на тихоокеанском побережье - Хабаровск или Владивосток - длятся с того самого дня, как в России появился институт федеральных округов. Штаб-квартирой Дальневосточного федерального округа в своё время неожиданно выбрали Хабаровск; хабаровчане с тех пор называют себя не иначе как «столицей Дальнего Востока». Такая формулировка откровенно раздражает политически бурлящий Владивосток - и чиновников, и, что самое интересное, - рядовых жителей. Кстати, и федеральное министерство по развитию Дальнего Востока делит одно здание с полпредством именно на берегах Амура.

Новый врио губернатора Приморья, фанат мотоциклов с детства, для начала намерен превратить Владивосток в столицу байкерского движения Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Новый врио губернатора Приморья, фанат мотоциклов с детства, для начала намерен превратить Владивосток в столицу байкерского движенияФото: Татьяна МЕЕЛЬ

По мнению Олега Кожемяко, именно Владивосток должен стать главным городом не только де-факто, но и де-юре. По его словам, первым шагом в этом направлении стал переезд в Приморье исполнительной дирекции Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье». Вполне вероятно, что следующим шагом Кожемяко видит переезд из Хабаровска во Владивосток полпредства и Минвостокразвития.

- Именно во Владивостоке проходят крупнейшие международные мероприятия (саммит АТЭС, Восточный экономический форум и другие), сюда ежегодно приезжают главы государств, - привёл весомый аргумент Кожемяко.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», уроженец Приморского края Олег Кожемяко 26 сентября указом президента Российской Федерации освобождён от должности губернатора Сахалинской области и одновременно назначен врио губернатора Приморья.

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