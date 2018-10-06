Ирина Безрукова: «В нашей жизни с Сергеем Безруковым были обстоятельства, которые мне трудно давались как женщине»

СЕГОДНЯ 21:30 2018-10-06T22:52:08+03:00

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Ирина Безрукова стала героиней нового выпуска программы Дмитрия Борисова «Эксклюзив». В эфире Первого канала 53-летняя актриса прокомментировала слухи о беременности, рассказала о своих бывших мужьях – актерах Игоре Ливанове и Сергее Безрукове, и вспомнила подробности трагической гибели сына Андрея.

Ирина с детства привыкла к трудностям. Они с сестрой очень рано остались сиротами – их мама умерла, когда будущей звезде было всего 11 лет. Отец забрать дочерей не мог – он жил отдельно и сильно пил. Девочек могли отдать в детский дом, но приехала бабушка и забрала их к себе. Жить было тяжело, чтобы прокормить внучек, бабушка подрабатывала дворником. Профессии актрисы Ирина училась в Ростове-на-Дону, откуда уехала в Москву вместе с мужем, актером Игорем Ливановым. Будущего мужа она, тогда еще студентка, впервые увидела на сцене – он играл Дон-Жуана. Один из московских театров предложил Игорю работу, и Ирина, не колеблясь, поехала вслед за ним.

Столица встретила супругов неласково: на дворе 90-е, жить было не на что, в театре платили копейки. Ирина подрабатывала моделью. Десять лет супруги Ливановы прожили в комнате в коммуналке на улице Кожуховской, здесь вырос их сын Андрей. В конце концов актрисе улыбнулась удача – она попала в Театр Олега Табакова, начали появляться роли в кино. Во время съемок она познакомилась с молодым актером Сергеем Безруковым, с которым у нее закрутился роман. Безруков был на 9 лет моложе Ирины, но она совсем не чувствовала разницы в возрасте.

Ирина рассказала ведущему Игорю Борисову о своих мужьях и гибели сына. Фото: кадр программы.

- Сергей был огонь, не заметить его было невозможно, - вспоминает Ирина. – Это был очень улыбчивый, очень солнечный и очень талантливый актер. Дело, наверное не в каких-то определениях. Либо что-то у вас происходит с душой, либо нет. Я не из тех женщин, которые пристают к мужчинам. Сначала я смеялась его шуткам. То, что у меня есть муж и ребенок, было всем известно, и я думала, что это мой «спасательный круг». Но Сергей был очень настойчив. Я просто поняла, что я теряю голову. Я не могла с собой справиться.

Вскоре Ирина осознала, что не может жить без Сергея. Ливанов тяжело переживал уход жены.

- Я поняла, что двойная жизнь для меня неприемлема, - признается актриса. - Моя голова и мысли с одним мужчиной, а возвращаюсь я к другому. Я так не смогла. Я рассказала. Так было честнее. Я поняла, что моя любовь достойна того, чтобы ее не убивать.

С Безруковым Ирина прожила вместе 15 лет. К Сергею она ушла от мужа вместе с сыном.

- У них была тесная связь с отцом. Мы так договорились, что один Новый год Андрей был со мной, а один Новый год - с папой, - говорит Ирина. - Когда ему было 16 лет, он встал перед выбором, с кем ему жить – со мной или с папой, и он выбрал меня. С Сергеем у него были дружеские отношения, хотя Сергей отсутствовал дома 20 часов в сутки, его график был перенасыщенным. Сергей не претендовал на роль отца, говорил – у мальчика есть отец, и я не хочу влиять на их отношения. И Андрей не воспринимал его как отца.

Наследник актерской четы с детства снимался в кино, поэтому выбор профессии для него был однозначным: он тоже стал актером. Сын Ирины категорически отказывался пользоваться деньгами родителей и отчима Сергея Безрукова, когда был студентом – он хотел всего добиться сам.

Сын Ирины Андрей трагически погиб в 25 лет. Фото: кадр программы.

- В 20 лет Андрей пошел работать билетером в концертный зал в Барвихе, - вспоминает Безрукова. – Он ездил на работу на маршрутке с гастарбайтерами, говорил, что не может позволить себе машину, потому что еще на нее не зарабатывает. Часть заработанных денег он всегда отдавал мне на коммунальные расходы – он хотел вносить свою долю в семейный бюджет.

Сын Ирины ушел из жизни трагично и внезапно в 25 лет. Тело Андрея нашли в его квартире, дверь которой пришлось вскрывать после того, как он перестал отвечать на звонки. У молодого человека был диабет, ему стало плохо, и в этом состоянии он пошел в ванну, поскользнулся на плитке и ударился головой – удар оказался роковым. Во время эфира Ирина вспомнила свой разговор с сыном накануне его гибели.

- Мы с ним поехали во Вьетнам, у меня был день рождения, мы сидели вместе в ресторане, отмечали. И я начала ему жаловаться на возраст, что я не хочу стареть. Он начал смеяться. Я ему говорю: «Хорошо тебе смеяться, тебе всего 25 лет». И тут он мне сказал такую фразу: «Мама, никому не удавалось оставаться вечно молодым. Мы здесь временно, и всегда уходим отсюда. А иногда даже внезапно».

Сейчас слова сына о внезапном уходе Безрукова считает пророческими.

- Уже два раза он продлевал свое пребывание на этой земле. Один раз в детстве Андрей чуть не утонул, его спас отец – Андрей уже практически захлебнулся, было непонятно, выживет он или нет, я сама делала ему уколы. Потом был «Норд-Ост», а мальчик пел в «Норд-Осте».

Потеря сына совпала у Ирины с расставанием со вторым мужем. Всех тогда потрясло то, что Сергей Безруков не приехал на похороны пасынка. Актер тогда снимался на Байкале в фильме режиссера Анны Матисон (на которой он впоследствии женился), и сказал, что не смог прервать съемки.

- Мой сын знал много о том, о чем я бы не хотела, чтобы он знал. Были некоторые обстоятельства в нашей жизни с Сергеем, которые мне трудно давались как женщине, очень трудно, - говорит Ирина. - И Андрей знал, что есть какие-то вещи, которые причинили мне много боли. Он разговаривал с Сергеем об этом, я знаю. И он сказал: «Если вы решите с мамой расстаться, я поддержу тебя в этом решении». Понимая, что ситуация непростая, он пытался поддержать и меня, и Сергея.

В свои 53 года актриса выглядит потрясающе молодо. Фото: кадр программы.

Сейчас сердце Ирины свободно – она слишком обожглась на разводе с Безруковым, и пока не может встретить новую любовь.

- Один раз сын сказал мне такую фразу: «Мама, верни любовь и радость в свою жизнь». Андрей хотел, чтобы я была счастливой. Пока мне это еще не очень удается, - говорит Ирина. – Меня спасает работа, друзья, роли. Я просто убегаю в работу, а если у меня возникают какие-то паузы, я заполняю их живым общением с друзьями.

Ирина утверждает, что она не держит обиды на бывшего мужа – она отпустила прошлое.

- Я думаю, мне Андрюша помог. Потому что я, если честно, планировала прожить с Сергеем всю свою жизнь до самой смерти. Но так не получилось. И, наверное, высшее проявление любви – отпустить человека, который хочет уйти, - считает актриса.

Ирина прокомментировала и слухи о беременности, которые внезапно появились в СМИ в последнее время:

- Просто некоторые фотографии в некоторых ракурсах получаются не совсем удачными. Я сейчас набираю вес для роли казачки, потому что очень субтильная актриса не может играть казачку. Я уже поменяла платья на два размера больше. И ем все, что хочу в любое время суток – это такое счастье!