Андрей Луговой: «Дело Скрипалей» - это часть глобальной спецоперации Запада против России, она длится уже 15 лет

СЕГОДНЯ 01:36 2018-10-08T01:48:21+03:00

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Российский офицер и парламентарий от ЛДПР сравнил оба громких дела в эфире Радио «КП» (97,2 FM).

- 6 марта, спустя два дня после отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вы заявили следующее: «Исключать, что СМИ попытаются раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб, нельзя». Так и оказалось. Что вы думали об этой истории тогда и что сегодня? Поменялось ли за полгода ваше мнение?

- Не поменялось. Но тогда я не мог представить, что события в Солсбери будут настолько похожими на те, которые пришлось пережить мне 12 лет назад. Другое дело, что британцы в этот раз оказались более подготовленными. Они дозированно подкидывают информацию, чтобы держать накал. Они сделали паузу летом, когда все были в отпусках. А в сентябре появились фото якобы двух офицеров ГРУ, что лишний раз говорит о том, что англичане хотели придержать «российских шпионов» до момента, когда народ уже не будет отвлекаться на пляжи и продолжит следить за новостями. Там нет расчета на то, чтобы люди вдумчиво пытались в этом разобраться. И в «деле Литвиненко», и в «деле Скрипалей» несколько одинаковых тезисов. Речь о российских перебежчиках, имевших отношение к спецслужбам. Их отравление происходит в общественных местах. А значит, подвергается опасности и жизнь других граждан. Используются вещества, которые вызывают у обывателя шок. Кто-нибудь слышал до этого, что такое полоний, «Новичок»? Доказательств не предъявлено ни по тому ни по другому делу. Мы только наблюдаем какое-то странное появление людей, которые, на мой взгляд, вообще никакого отношения к ГРУ не имели.

- А на кого же они похожи?

- Я сам кадровый военный. Меня до сих пор окружают люди, которые со мной учились. Любой военный человек, глядя на этих «офицеров ГРУ», скажет, что в них нет даже отпечатка какого-то офицерства или отношения к военным делам. Начиная с того, как и что они говорили, и заканчивая внешним видом. Просто люди, чем-то мутным занимающиеся, оказались перед камерами и растерялись. Невозможно поверить в то, что они имеют хоть какое-то отношение к ГРУ.

- Расследователи Bellingcat и The Insider утверждают обратное, выкладывают анкеты, паспортные данные, находят некоего гэрэушника Анатолия Чепигу, который якобы и есть Руслан Боширов.

- Это часть информационной войны. Это какой-то слив и придумка. Ход для контор, которым британские спецслужбы сливают информацию. И не только спецслужбы. Когда раскручивалось «дело Литвиненко», Березовский нанял одну из крупнейших пиар-компаний Великобритании, которая сделала известный кадр умирающего Литвиненко и поместила везде эти снимки. А я задавался вопросом: если вы его сфотографировали, то почему не сняли на видеокамеру? Вы говорите, что Литвиненко прямо меня обвинял в покушении. Покажите видеозапись! Ее никогда не показывали. И ее не существует.

- Что еще общего в обеих историях?

- Оба дела засекречены. Информация изначально подается жутким конспирологическим образом. Доказательств никаких не предъявлено. Ну «Новичок». А почему именно он? Почему именно мы? Непонятно, как районная больница в Солсбери, не подготовленная к работе с боевым отравляющим веществом, вдруг способна в короткий период времени реанимировать Скрипалей. Любой военный, который изучал защиту от оружия массового поражения, знает, что такое нервно-паралитический газ. Это боевое отравляющее вещество, которое действует практически мгновенно.

- Его можно нанести на ручку двери?

- Так глубоко я уже не знаю. Потом нам показывают двоих граждан России в аэропорту, на вокзале и на улице. А какие-то еще фотографии предъявлены, где они что-то делают? Ничего. Вот они два раза ездили в Солсбери. И на этом основывается все обвинение. А вот он похож на Чепигу, а вот в анкете якобы телефон Мин­обороны. Все валится в кучу. И нас толкают на то, чтобы мы играли по правилам, которые нам навязывают.

Александр Литвиненко после полония скончался, но якобы успел обвинить в покушении Андрея Лугового. Фото: PA Images/ТАСС

БОШИРОВ И ЧЕПИГА - РАЗНЫЕ ЛЮДИ

Пранкер Лексус (Алексей Столяров), которого часто обвиняют в работе на внешнюю разведку России:

- Мое мнение, происходящее - глобальная провокация против наших спецслужб. Каким-то образом эти люди попали в Солсбери, а потом их во всем обвинили. Вопрос к Андрею Луговому. Вам известно, кто конкретно хотел обвинить вас в отравлении Литвиненко?

- За организацией стоял Борис Березовский, и именно он первый, еще до того как Литвиненко умер, заявил о том, что я имею к этому отношение. Впоследствии все развивалось по сценарию Березовского. Целая группа полицейских Скотленд-Ярда прилетела в Москву, часами допрашивала, а в это время все британские СМИ писали о том, что нас не могут найти, мы находимся под охраной ФСБ.

- Руслан Боширов и Анатолий Чепига - один и тот же человек?

- Думаю, это разные люди. Мне понравилось сравнение Дмитрия Пескова, что у нас по Красной площади бегают десять Лениных и Сталиных и все чем-то друг на друга похожи. Кстати, у нас был депутат Госдумы от ЛДПР (сейчас он аудитор Счетной палаты) Максим Рохмистров. Мы с ним для людей, которые мало нас видели, очень сильно похожи. Мне иногда говорят: «Здравствуйте, Максим». А ему - «Андрей».

«БЕЛУГА» - ЗАГОВОР ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ ПРОТИВ РОССИИ

- У вас есть ощущение, что в вашей истории поставлена точка?

- Нет ощущения никакой точки. Для себя я точку давно поставил, когда мы вышли из судебного процесса в 2013 году. Я в свое время проводил теорию, что где-то каждые 3 - 4 года американцы или англичане начинают громкую историю вокруг России. Литвиненко, «список Магнитского», сбитый «Боинг», где никто ничего не доказал, но виноватыми считают нас. Такая игра англосаксов.

- Французский эксперт по безопасности Поль Баррил рассказал о некой операции «Белуга» - тайном плане западных спецслужб по дискредитации России. В ее рамках якобы и был убит Литвиненко...

- Я не знаю, как это называется, но однозначно похоже на правду. С начала 2000-х, когда Россия стала заявлять о себе как о державе с самостоятельной политикой, стали появляться разного рода провокации глобального геополитического характера. Поэтому я не исключаю, что такая операция существует. Она не может не существовать, если проанализировать то, что происходило за последние 15 лет.

А Сергей Скрипаль вроде как выжил. Но только его дочь Юлия (слева) предстала перед камерами. Фото: globallookpress.com , Dylan Martinez/REUTERS

ПРЕДАТЕЛИ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНЫ

- Был ли у российских спецслужб хоть какой-то мотив убивать Скрипаля?

- То, что он отсидел и был помилован, говорит о том, что он совершенно не интересен спецслужбам. Известный предатель Олег Гордиевский, который бежал в 1985 году в багажнике автомобиля на Запад, живет в пригороде Лондона, раздает интервью. Он нанес колоссальный ущерб, и не только Советскому Союзу, но и современной России. Если бы у наших спецслужб возникло желание его убрать, это можно было сделать давно и спокойно.

Я участвовал в создании документального сериала «Предатели» на телеканале «Звезда». Мы рассмотрели судьбы 24 предателей Советского Союза и России 90-х годов. Те, которым удалось бежать, как правило, плохо закончили. Они не были востребованы. Если рассмотреть всех предателей, то никаких идейных соображений не было. Все сводилось к одному - пьянство, деньги, женщины. Но прежде чем к этому прийти, они в силу склонности к авантюрам пытаются чем-то себя занять. Литвиненко пытался торговать британским подданством, навязывался испанским спецслужбам. В 2005 году дважды прилетал в Грузию по чужому паспорту, в сопровождении неизвестных людей переходил через Панкисское ущелье в Чечню. За две недели до теракта в Нальчике он находился в его пригороде. На каком основании, в связи с чем? Я не исключаю, что и Скрипаль чем-то занимался. Ситуацией могли воспользоваться британские спецслужбы и подставить Литвиненко, а сейчас и Скрипаля под провокацию против России.

- Вопрос от слушателя: «Кто из предателей нанес наибольший вред Родине?»

- Ученый Толкачев, который продал систему «свой-чужой» в конце 70-х годов. По тем деньгам ущерб оценивался в районе 20 миллиардов долларов.

- Ветеран внешней разведки Михаил Любимов, который работал в Англии, считает, что в Солсбери была самоволка. Скрипалю отомстили люди, которым тот поломал судьбы.

- Такая версия имеет право на жизнь. Был такой предатель - генерал Поляков (расстрелян в 1988 году за измену Родине. - Ред.). Единственный в звании генерала. Он 25 лет проработал на ФБР. Последние годы он работал в Академии Советской армии. Там готовили разведчиков для Главного разведуправления. Он нанес колоссальный ущерб, потому что пофамильно и по фотографиям выдавал сотрудников. Представьте человека, который строит карьеру: сначала служит в войсках, затем учится в академии, учит язык, с утра до вечера трудится, готовится к сложным командировкам. И вдруг ему говорят: парень, давай-ка ты обратно возвращайся куда-то. Но я все-таки склонен считать, что это исключительно спецслужбы Британии.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

Березовский может быть жив?

- Наш политобозреватель Галина Сапожникова побывала на могиле Березовского, говорит, что она не то что запущена, а изначально такая убогая и примитивная, что подозрительно. Да и родственники на похоронах улыбались. Может, жив-здоров и сидит на острове?

- Вполне возможно. Вероятность того, что он жив-здоров и находится где-то под программой защиты свидетелей, весьма и весьма высока. Проиграв суд Роману Абрамовичу и находясь в депрессии, он, с одной стороны, был склонен к самоубийству. Но главное, к чему он был склонен, это вернуться в Россию. Я ссылаюсь на окружение Березовского, с которым до сих пор поддерживаю отношения. Они говорили: да, были письма со стороны Березовского в адрес Президента России с просьбой его вернуть. БАБ финансировал Чечню, «оранжевую» революцию в Киеве. Он знал, кто какие решения принимал, кто какие давал деньги, кто с кем договаривался. Но если бы он начал говорить, мне кажется, за последние лет 200 сложно было бы найти человека, который сообщил бы такие сенсационные вещи. Этого нельзя было допустить. Было два варианта - либо он должен был покончить жизнь самоубийством, либо его надо было как-то убедить и куда-то вывезти. Тут у американцев все очень четко отработано. Думаю, здесь тот самый случай, когда американцы и англичане могли договориться.

Андрей Луговой поначалу даже не думал, что обнаружит в двух покушениях столько общего.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА «КП»

Андрей Константинович ЛУГОВОЙ родился 19.09.1966 г. в Баку. Окончил Московское высшее общевойсковое училище им. Верховного Совета РСФСР. Служил в Кремлевском полку 9-го управления КГБ СССР, затем в подразделении личной охраны ФСО РФ. Занимался предпринимательской деятельностью в сфере частной охраны. В 2006 г. Лондон обвинил его и бизнесмена Дмитрия Ковтуна в отравлении

Литвиненко полонием. В экстрадиции их в Британию было отказано. С 2007 г. - депутат ГД от ЛДПР.

Александр Вальтерович ЛИТВИНЕНКО (4.12.1962 - 23.11.2006) служил в 1988 - 1999 гг. подполковником советской и российской госбезопасности. В 1998 г. на пресс-конференции с группой сотрудников заявил, что начальство приказало им убить Березовского. В 2000 г. после возбуждения уголовных дел бежал с семьей в Британию. Сотрудничал с разведкой МИ6. Умер 23 ноября 2006 г. от отравления полонием в лондонском ресторане.

Борис Абрамович БЕРЕЗОВСКИЙ (23.01.1946 - 23.03.2013). Начинал как ученый-математик, с 1989 г. занялся бизнесом. Основал «ЛогоВАЗ», контролировал телекомпанию ОРТ и другие СМИ. В 1999 г. против него было возбуждено первое уголовное дело по обвинениям в мошенничестве, попытке насильственного захвата власти. В 2003 г. получил политубежище в Англии. В 2004 г. финансировал «оранжевую» революцию на Украине. В 2006 г. заявлял о работе над «силовым перехватом власти в России». В 2012 г. проиграл в Лондоне иск к Роману Абрамовичу. 23 марта 2013 г. найден мертвым в запертой ванной в своем доме. Официальная версия английского следствия - самоубийство.