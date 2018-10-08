Захваченный инопланетянами зонд Вояджер-2 выходит в межзвездное пространство

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-08T19:38:17+03:00

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На границе двух миров

В НАСА сообщили о резком изменении среды, окружающей зонд Вояджер-2 (Voyager 2), что, по их мнению, свидетельствует о том, что он покидает Солнечную систему.

- Можно не сомневаться: вокруг зонда и в самом деле что-то происходит, - заверяет Эд Стоун (Ed Stone,) главный научный специалист миссии из Калифорнийского технологического института (Caltech in Pasadena).

Приборы, работающие на Вояджере-2, фиксирую следующее: с каждой неделей нарастает мощность потока энергетических частиц, приходящих со стороны открытого космоса. И наоборот, затихает солнечный ветер — поток частиц, порожденных нашим светилом. Все это и свидетельствует о том, что аппарат вот-вот пересечет границу нашего мира — покинет внешние области так называемой гелиосферы и окажется в межзвездном пространстве.

Зонд приближается к границе Солнечной системы.

Гелиосфера это своего рода пузырь, образованный частицами солнечного вещества. Пузырь противостоит космическому излучению, сдерживая его потоки. Там где внешний поток частиц встречается с внутренним, проходит граница гелиосферы. Ее сейчас и пересекает Вояджер-2, отлетевший от Земли на 17,7 миллиардов километров — это в 118 раз дальше, чем от нас до Солнца.

Немцы почуяли атаку инопланетных хакеров

Вояджер-2 в пути уже 41 год. Запустили его не только в надежде «пощупать» загадочное межзвездное пространство, но и в расчете на встречу с братьями по разуму. Именно им адресована информация, записанная на золотых пластинках, имеющихся на борту.

И вот в 2010 году сложилось впечатление, что инопланетяне получили наше послание, ознакомились с ним и взяли под контроль Вояджер-2. Зонд стал передавать какие-то закодированные послания, которые в НАСА никак не могли понять. Специалисты американского аэрокосмического агентства сами сообщили о загадочных неполадках, которые начались 22 апреля 2010 года.

- Правду никто не скажет, но похоже, будто кто-то перепрограммировал или захватил зонд, - с таким предположением выступил тогда некто Хартвиг Хаусдорф (Hartwig Hausdorf), которого газета «Бильд» представила «немецким академиком». Не удивительно, что его заявление понравилось мировой прессе и было активно размножено.

Вояджер-2 покидает Солнечную систему.

Больше месяца предложение «академика» - попробовать расшифровать ту абракадабру, которую слал зонд, и тем самым откликнуться на послание инопланетян - выглядело вполне разумно. Но 24 мая 2010 года НАСА сняло подозрение с братьев по разуму, сообщив, что разобралось в причине аномалии и без них. Сбой, якобы, вызвали космические лучи, которые чуть-чуть повредили бортовой компьютер — конкретно одну из ячеек памяти и систему форматирования данных. Они-то и «шифровали» передаваемую научную информацию.

Компьютер удалось перезагрузить. Поток абракадабры прекратился. Данные стали приходить в нормальном виде.

Однако авторитетное «опровержение» и его результат удовлетворили далеко не всех - в первую очередь, самого «академика», который оказался уфологом - весьма, правда, известным - автором многочисленных книг.

Аномалию не забыли. И спустя 10 лет хватает энтузиастов, которые полагают, что в работу зонда вмешались инопланетные хакеры. А уфологи не исключают, что «Вояджер-2» до сих пор находится под контролем.

Вояджер-2 перед отправкой в космическую бездну.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

В дальние дали и еще дальше

У Вояджера-2 есть брат-близнец — Вояджер-1, запущенный в том же 1977 году, но чуть позднее и в другую сторону.

Вояджер-1 покинул Солнечную систему в 2012 году. По крайней мере так считается. В любом случае этот зонд — самый удаленный от нас объект, сделанный людьми.

Послания внеземным цивилизациям несут на борту оба аппарата. Они одинаковые. Представляет собой медные позолоченные диски. На одном — надписи, рисунки и схемы, из которых можно понять, что их авторы — существа разумные.

Имеется указание, где нас искать. Чему не все рады.

Другой диск - граммофонная пластинка с человеческой речью — короткими приветствиями на 55 языках, звуками земной природы и фрагментами музыкальных произведений.

К Пластинке прилагается граммофон с иголкой и инструкцией, понятной братьям по разуму.

Послание инопланетянам на борту Вояджеров.

До Вояджера-1 примерно 21 миллиард километров. Свет проходит это расстояние за 19 часов.

Ученые полагают, что Вояджеры будут путешествовать вечно. Стало быть, шансы на то, что их когда-нибудь кто-нибудь найдет отнюдь не нулевые.

О том, где и как далеко находятся оба зонда можно узнать на специальном сайте НАСА

КСТАТИ

У человечества — свой пузырь

«Пузырем человечества» астрономы предложили считать сферу, граница которой - первая радио передача.

Радио было изобретено в 1895 году. Вот с тех пор искусственные электромагнитные сигналы и летят в пространство - во все его стороны со скоростью света. С такой же скоростью расширяется и сфера, наполненная этими сигналами. Занимает области, где их - сигналы - может кто-то услышать. И понять, что улавливают нечто искусственное. Если, конечно, там - в мирах внутри сферы — слушают радио. И обзавелись мощными радиотелескопами.

Пузырь человечества.

«Пузырь человечества» раздулся уже на 246 световых лет, захватив более 6 тысяч звездных систем. И продолжает раздуваться – каждый день первые радиосигналы человеческой цивилизации долетают еще до какой-нибдь звездной системы.

А сигналы радио “Комсомольская правда”, вещающего с 2009 года,

разлетелись уже в радиусе 9 световых лет. Омыли, как минимум 5 звездных систем. , то в мирах, расположенные дальше, вряд ли знают о нашем разумном существовании.