2018-10-05T02:05:52+03:00
Звезды

Друзья рассказали, почему Том Круз бросил свою дочь и не видится с ней годами

Актер может проводить с Сури десять дней в месяц – но не пользуется своим отцовским правом
Ирина СУХАНОВА
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Том Круз не видел свою дочь Сури уже несколько лет.Том Круз не видел свою дочь Сури уже несколько лет.Фото: EAST NEWS
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Друзья Тома Круза рассказали шокирующие подробности его отношений с дочкой Сури. После развода девочка живет в Нью-Йорке с матерью, актрисой Кэти Холимс. В апреле этого года Сури отметила 12-летие, но знаменитый отец не появился на дне рождения дочки. Впрочем, как и на предыдущих ее именинах: Том Круз вообще не виделся с Сури уже несколько лет. После развода Том имеет право проводить со своей наследницей десять дней в месяц – но он не пользуется своими отцовскими правами. Голливудский артист сознательно дистанцировался от своей дочери, и его окружение рассказало почему.

- Каждому человеку разрешено видеть своего ребенка, если он этого действительно хочет. Том сделал свой выбор: он не встречается с дочкой, потому что она не сайентолог , - объяснили друзья Круза изданию US Magazine.

56-летний Том – самый известный сайентолог планеты, он самый богатый и влиятельный приверженец сайентологической церкви. Его приемные дети, которых он усыновил в браке с Николь Кидман, так же следуют этой вере. В отличие от его жен, которые предпочли остаться добрыми католичками. Именно поэтому, по словам знакомых, и распались браки Круза с Николь Кидман и Кэти Холмс – они стали отдаляться от мужа, когда поняли, насколько он фанатично предан сайентологии. Актрисы не захотели жить по правилам церкви, которым следует Том – и поэтому их отношения закончились разводами.

12-летняя Сури растет настоящей красавицей. Фото: EAST NEWS

12-летняя Сури растет настоящей красавицей.Фото: EAST NEWS

Как выяснилось недавно, после развода Кэти Холмс подписала специальное соглашение, по которому она не имеет право высказываться о сайентологической церкви – иначе она потеряет опеку на дочкой. Об этом журналистам поведала бывшая последовательница сайентологической церкви, 48-летняя актриса Леа Ремини, которая утверждает, что Кэти запретили общаться с ней.

- Поверьте мне, Кэти Холмс запрещено ужинать со мной, хотя раньше мы были близкими подругами. Она может потерять опеку над Сури. Это довольно болезненно и серьезно, - уверяет Леа.

39-летняя Кэти Холмс уже несколько лет счастлива в отношениях с темнокожим актером, звездой фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фоксом. К слову, Фокс в свое время был лучшим другом Тома Круза, и, видимо, положил глаз на его жену еще в то время, когда супруги были вместе. Кэти и Джейми долгое время скрывали свои отношения – говорят, актрису связывал брачный контракт, по которому она в течение пяти лет после развода с Крузом не должна была выносить на публику свою личную жизнь.

Расставшись с Кэти Холмс в 2012 году, Том внезапно охладел к дочери. В 2015 году Круз переехал в Великобританию, чтобы быть поближе к своим английским друзьям-сайентологам. А в 2017-м вернулся обратно в США, однако по-прежнему не виделся с Сури.

После развода Кэти Холмс с дочкой живут в Нью-Йорке. Возле их дома постоянно дежурят папарацци. Фото: EAST NEWS

После развода Кэти Холмс с дочкой живут в Нью-Йорке. Возле их дома постоянно дежурят папарацци.Фото: EAST NEWS

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс учится в частной гимназии Avenues в Нью-Йорке, годовое обучение в которой обходится звездным родителям в 40 тысяч долларов. Зато в престижной школе обязуются дать девочке хорошее образование и воспитание. Помимо этого, дочь Тома Круза занимается большим теннисом и спортивной гимнастикой, а также берет уроки классического балета. Кэти Холмс избегает светской жизни и никогда не приводит Сури на премьеры своих фильмов и прочие мероприятия. Но девочка все равно постоянно на виду: у ее дома на Манхэттене все время дежурят папарацци, которые то и дело снимают звездную наследницу и ее маму.

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