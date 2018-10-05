Михаил Расходников: Главная задача «Временных трудностей» - приоткрыть черный занавес. Рассказать, с чем приходилось сталкиваться детям с ДЦП и их родителям

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-05T19:21:12+03:00

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- Михаил, после просмотра «Временных трудностей» многие зрители забывают, что это художественное произведение, и начинают воспринимать фильм как часть реальности. Чем вы можете это объяснить?

- Не знаю. Когда снимаешь фильм, главное – верить в то, что ты хочешь сказать. Правдивое высказывание цепляет тебя, твою команду, людей, с которыми ты делаешь кино. Наверное, у нас получился неплохой фильм, если многих людей эта история так цепляет.

Михаил Расходников на встрече с родителями детей с ДЦПФото: из архива героя публикации

- Еще до выхода в прокат фильм критиковали некоторые врачи, представители благотворительных сообществ, родителей детей с ограниченными возможностями и журналисты. Отразилось ли это на сборах по итогам первых недель проката?

- Опыт последних лет российского кино показал, что лучше всего продаются развлекательные фильмы и комедии. Фильмы со сложной, драматической историей героя находятся на грани очень большого прокатного риска. В начале кинопроката пределом наших мечтаний был замечательный фильм «Аритмия», который собрал 88 миллионов рублей в прокате. «Временные трудности» за три недели проката уже собрал больше 90 миллионов рублей, и получил два главных приза за лучший фильм на международных фестивалях в Германии и Италии. Это не означает что мы все стали миллионерами. Специфика кинорынка такая, что половину доходов с проката получают кинотеатры, часть денег забирает дистрибьютер. Еще нужно погасить затраты на рекламу и продвижение фильма. Лишь после этого доходы получают продюсеры и партнеры проекта, которые стараются вернуть средства, вложенные в его создание, и, может быть, заработать для создания следующих фильмов.

Для меня это большая радость, это означает, что жанр драмы востребован зрителем. Я надеюсь, что фильм окупится, возможно, будет прибыльным, и это позволит создавать новые картины, которые способны не только развлекать и смешить.

Временные трудности Трейлер (2018).

- Драма на экране легко может превратиться в реальную. Ваш фильм «защищает инвалидов», «оскорбляет инвалидов» или он вообще о чем-то ином?

- Художественный фильм – это метафора. Каждый человек сталкивается с самыми разными проблемами: конфликт отцов и детей, развод, неудачная любовь, потеря, поиски работы, болезнь, потеря близкого человека. «Временные трудности» - история про преодоление. Каждый из нас имеет ограниченные возможности. В этом смысле, это фильм не про инвалидов, если употребить ваши слова.

Многие зрители видят в героях себя потому, что у них был опыт потери и опыт преодоления сложных ситуаций.

Я бы хотел, чтобы этот фильм посмотрели и люди, которые борются с болезнью, и люди, которые еще не сталкивались с этим.

Мы снимали фильм в Кирове, и там же устроили премьерный показ. Встал зритель и сказал: «У вас в фильме завод спасают, а у нас по-прежнему все очень плохо. Разве это справедливо?». Я еще не начал отвечать, как вдруг из зала выходит человек и говорит: «Ребята, это неправда. Я губернатор Кировской области. После съемок фильма произошло чудо, и завод восстановился, восемьсот рабочих вышли на работу. Мы справились с этими трудностями. Приезжайте снимать к нам еще, у нас еще много проблем».

Мне кажется, это хорошая история о том, как кино может изменить реальность. Судя по зрительским отзывам, драма героев «Временных трудностей» помогает найти выход из самых разных сложных ситуаций. Мне очень понравился отзыв одиннадцатилетнего мальчика, который сказал маме: «Мам, вчера я понял, что, если что-то очень сильно захотеть, то все обязательно сбудется».

Сцена с медведем в фильме - это метафора ужаса, отчаяния, всех страхов герояФото: кадр из фильма

- К сожалению, чудеса возможны далеко не всегда. Наверное, все помнят эпизод с медведем из фильма, после которого у героя Риналя Мухаметова появляются силы встать на ноги. В реальности человек с ДЦП и после инсульта от медведя не убежит, а скорее будет съеден. Одной силы воли может не хватить. Вам не кажется, что в фильме этот момент не очень отражен?

Конечно, нельзя рассматривать медведя, как чудесный способ исцеления, это метафора ужаса, отчаяния, всех страхов героя, того, что человек дошел до крайней точки, заглянул в глаза смерти, и в этот момент нашел в себе силы жить.

В реальности, человек, чья история легла в основу фильма, тоже встретил медведя в лесу, и он (Подросток шел домой через лес и заблудился), увидев хищника, юноша остался неподвижен, а медведь его обнюхал и ушел. Это жизнь, а это кино, и сцена с медведем - художественный способ рассказать историю, а ни в коем случае не способ лечения или пример для подражания.

- В одном из интервью вы говорили, что так или иначе в фильме использовано несколько историй о том, как люди с ограниченными возможностями преодолевали болезнь. Мне этот опыт очень близок. У меня ДЦП, и после травмы позвоночника в 26 лет я заново учусь ходить. А насколько актеры, которые играли Сашу Ковалева в детстве и в юности могут поставить себя на место человека с ДЦП?

- У Илюши Рязанова есть инвалидность, не связанная с ДЦП. Часть его жизни и опыта борьбы с болезнью перешла в роль Саши Ковалева. Илюша очень хорошо попал в образ, он проживал жизнь героя, это отражалось в его глазах, и было оценено зрителями. Когда я вижу правду в глазах, я как режиссер на площадке говорю «Стоп. Снято. Было все хорошо».

Риналь Мухамметов тоже многое преодолел для того, чтобы сыграть подросшего Сашу Ковалева, с детства у Риналя серьезная форма заикания, и несмотря на это он стал одним из лучших актеров страны. Каждый день Риналь преодолевает свои трудности, и только те люди, которые с ним работают, знают, чего ему стоит каждая сцена и легкость жизни в кадре. Риналь вообще самоотверженный человек. В сцене, где надо было проползти по осеннему болоту, он делал это без дублеров, без защитной одежды, не обращая внимания на содранную кожу.

Когда мы снимали фильм, мы много общались с детьми из реабилитационного центра Валентина Дикуля. Там был мальчик с серьезной спастикой. После двух лет занятий он делает такие упражнения, которые может повторить далеко не всякий здоровый человек. Так что за время съемок фильма мы многому научились у тех, чьи истории легли в основу сценария и помогли создать образ Саши Ковалева.

"Главная задача этого фильма - приоткрыть черный занавес. Рассказать, с чем приходилось сталкиваться ребенку с ДЦП и их родителям" - говорит Михаил РасходниковФото: кадр из фильма

- А как быть с образом отца героя, которого сыграл Иван Охлобыстин? Одни считают его домашним тираном и боятся, что люди станут реабилитировать своих детей по «методу Охлобыстина». Другие, напротив, говорят, что он все делал правильно и рассказывают, что сами стали «Охлобыстиным», пока учили своих детей с ДЦП ходить. Как вы сами оцениваете этого персонажа драмы?

- Мы отталкивались от правды жизни. История Саши Ковалева – началась двадцать лет назад. Вы лучше меня знаете, что тогда отношение к детям с ДЦП было иным. Мы пытались это показать. Олег Ковалев - заводской рабочий, начальник цеха, решительный человек. Он пытался решить проблему теми способами, которые были ему доступны.

Сцена в тайге – острая, но необходимая история отца и сына. Согласитесь, если бы отец отнес сына в тайгу, и тут сын вскочил, побежал и сказал: «Спасибо, папа», то возможно это могли бы интерпретировать как метод лечения ДЦП или инсульта. Но сцена не об этом.

Когда сыну уже ничто не может помочь, герой Охлобыстина совершает отчаянный поступок, бросает сына в тайге и говорит, что теперь тот все должен делать сам, как договаривались. Вы помните, к чему приводит этот поступок? Сын чуть не убивает отца топором и ночью уползает в неизвестном направлении. Олег Ковалев теряет ребенка, теряет все, он остался один в болоте. Разве это метод?

Напротив, пройдет десять лет, прежде чем Саша сможет простить отца. И многое, чего Саша за это время добился, было сделано и благодаря отцу и вопреки. Так часто бывает в жизни. Люди добиваются успехов «назло» обстоятельствам, людям, собственной боли.

Олег Ковалев сложный противоречивый персонаж. По моему мнению, Иван Охлобыстин смог сыграть его так, что зритель понимает истинные цели отца.

В основе фильма - несколько реальных историй о том, как люди с ограниченными возможностями преодолевали болезнь.Фото: кадр из фильма

- Многие увидели в фильме слишком много жестокости. Не приведет ли история, рассказанная в фильме к тому, что детям с ДЦП просто перестанут помогать, потому что у них всего лишь временные трудности?

- Думаю, что нет. Я был на многих показах фильма в России и за рубежом. В Германии, например, мы показывали фильм на фестивале. На втором этаже смотрят кино. На первом идет тусовка, где молодые люди колясках или с синдромом Дауна отдыхают вместе со всеми. Никто не говорил при этом об ущербности, инвалидности. Конечно, Россия не Германия, и у нас пока такие дискотеки – редкость, но российский зритель понимает, «Временные трудности» - история не о том, как отбирать коляску или отправить подростка ползать по болоту, а о любви, о духовном пути человека.

Мы с женой несколько лет назад помогали интернату, где обучаются дети с задержкой в развитии. Как-то перед Новым годом я написал для них двадцатистраничную сказку в стихах. Мы приехали, предлагаем сделать спектакль и слышим в ответ: «Вы понимаете, что эти дети двух слов связать не могут? Они стихотворение выучить не могут, а Вы хотите с ними пьесу ставить».

Я говорю: «Отлично, не получится спектакль, просто классно пообщаемся и посмеемся». На следующий день мы играли сказку. У главного героя было 15 страниц текста. Он их выучил за ночь. Получилось очень хорошее детское представление. Все дети в зале аплодировали и смеялись, радовались. А вот в глазах преподавателей я видел шок. Они работали с ними не один год, но даже предположить не могли, что дети в их интернате на такое способны.

Вот главная задача этого фильма - приоткрыть черный занавес. Рассказать, с чем приходилось сталкиваться ребенку с ДЦП и его родителям.

Зритель, проживший жизнь Саши Ковалева, испытав все его временные трудности и одержавший победу вместе с героем, лучше поймет людей, которым нужна помощь в преодолении болезни.

filmfestoldenburg Михаил Расходников получил за "Временные трудности" главную награду фестиваля в Ольден

- Чтобы вы сказали людям, чьи дети никогда не смогут ходить или победить болезнь? Мы в благотворительном фонде «Счастливый мир» каждый день получаем заявки на реабилитацию детей с ДЦП, а сборы идут сложно. Родители устают, представители фондов – тоже, а выхода из ситуации пока нет.

- Мы все смотрим фильмы про героев, которые побеждают фантастических существ или пришельцев. Но на самом деле герои среди нас. «Временные трудности» - история лишь об одном из таких людей, который смог пройти этот путь с помощью близких. Он шел от любви к ненависти и назад к любви. И очень хочется, чтобы эта история стала поводом для восхищения людьми, преодолевающими сейчас болезни, чтобы она помогла сказать, что это кино про них. Что они и есть те самые настоящие герои, которые делают невероятные, нереальные вещи, которые многим даже сложно себе представить. Эти битвы и победы гораздо ценнее, чем сражения с космическими пришельцами. Я желаю тем, кто борется с болезнью, и тем, кто им помогает, силы, любви, мудрости, и веры в то, что они делают.

КСТАТИ

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В российский прокат вышел фильм «Временные трудности», картина о проблемах людей с физическими особенностями, которая разделила зрителей и критиков, посмотревших ее на «Кинотавре». Главных героев в ней по сути два - Иван Охлобыстин в роли отца ребенка с ДЦП, и Риналь Мухаметов, сыгравший его «жертву». Критики пришли в ужас от того, что герой Охлобыстина заставляет с трудом передвигающегося ребенка жить так, будто он ничем не отличается от других, и называет его проблемы «временными трудностями». Мальчик вырастает в успешного парня (фильм снят по истории реального бизнес-тренера Аркадия Цукера), но есть ли место подобной морали и жестокости в цивилизованном обществе? Об этом «КП» поговорила с Иваном Охлобыстиным (подробности)