Внутри Госдумы предлагают построить церковь и нанять священника для исповеди депутатов

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-05T17:15:58+03:00

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Оказывается, депутатам Госдумы не хватает духовной поддержки. Они слишком много времени проводят за работой — не остается времени сходить в церковь. Да и в принятии важных законопроектов не помещает поддержка и совет священника. И вот депутат Виталий Милонов подготовил письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина (текст есть в распоряжении «КП»). Милонов предлагает построить внутри парламента православную часовню и ввести должность «священника-духовника».

- В Госдуме должна быть часовня, - поделился с «КП» депутат. - То, что ее нет — это не правильно. Говорят, если открыть часовню, то нужно открывать и все остальные храмы. Не надо. Россия — это православная страна. У нас большинство православные люди. Поэтому часовня должна быть. Внутри Госдумы должна быть домовая церковь. Уверен, другие верующие не будут возражать против этого.

Милонов намерен добиться, чтобы в Думу вернули традицию молитвенных завтраков.

Милонов предлагает построить внутри парламента православную часовню и ввести должность «священника-духовника»Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это время, когда к депутатам приходит духовник и беседует с ними, - объяснил Милонов. - Можно будет получить советы, узнать точку зрения церкви. Это будет духовник для парламента, как капеллан у военных. Вот есть какой-то законопроект, а ты думаешь, как голосовать. Думаешь, что принимаешь правильное решение, а поговоришь со священником — он тебе объяснит, почему ты ошибаешься.

Милонов просит выделить под часовню одно из помещений в Госдуме. Службы там будут проходить один раз в неделю, как и встречи депутатов со священником.