В центре Москвы археологи нашли детское ружье времен 19 века
В пятницу, 5 октября, во время земельных работ в районе Гончарной набережной на берегу Москвы-реки был обнаружен фрагмент игрушечного ружья. Археологи глазам своим не поверили: оно отлично сохранилось несмотря на то, что относится к концу 18-го - началу 19-го века. Выполнена игрушка из свинцово-оловянистого сплава.
- Можно предположить, что это ружье принадлежало ребенку из богатой семьи — обычно дети играли с керамическими и деревянными игрушками. Такие были популярны во времена правления императора Павла I (1796–1801), — рассказал «Комсомолке» Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.
Как ружье попало на Гончарную набережную, остается только догадываться. Возможно, игрушку выбросили после того, как она сломалась.
- После тщательного изучения артефакт пополнит коллекцию одного из московских музеев, - сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.
В центре Москвы археологи нашли детское ружье времен 19 века
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