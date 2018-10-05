2018-10-05T19:00:45+03:00
История современности

В центре Москвы археологи нашли детское ружье времен 19 века

Редкий артефакт передадут в музей
Анастасия ВАРДАНЯН
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Археологи глазам своим не поверилиАрхеологи глазам своим не поверили
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В пятницу, 5 октября, во время земельных работ в районе Гончарной набережной на берегу Москвы-реки был обнаружен фрагмент игрушечного ружья. Археологи глазам своим не поверили: оно отлично сохранилось несмотря на то, что относится к концу 18-го - началу 19-го века. Выполнена игрушка из свинцово-оловянистого сплава.

- Можно предположить, что это ружье принадлежало ребенку из богатой семьи — обычно дети играли с керамическими и деревянными игрушками. Такие были популярны во времена правления императора Павла I (1796–1801), — рассказал «Комсомолке» Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Как ружье попало на Гончарную набережную, остается только догадываться. Возможно, игрушку выбросили после того, как она сломалась.

- После тщательного изучения артефакт пополнит коллекцию одного из московских музеев, - сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

В центре Москвы археологи нашли детское ружье времен 19 века

В центре Москвы археологи нашли детское ружье времен 19 века

ЭТО ИНТЕРЕСНО

С начала этого года московские археологи обнаружили больше пяти тысяч артефактов. А за последние семь лет — около 30 тысяч.

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