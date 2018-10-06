Великий комбинатор увел у «короля ювелиров» драгоценностей на 11 миллионов

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-06T01:16:25+03:00

На фото слева направо: Сергей Коломийцев (пострадавший ювелир), Екатерина Вяземская (супруга мошенника, в суде выступала на стороне обвинения), Александр Чернозубов (мошенник, «позаимствовавший» раритеты). Когда-то на элитных выставках они были неразлучны. Фото: Московский Английский клуб

Гимнаст-чемпион похитил у партнера коллекционные вещи, получил семь лет, но ценности так и не нашли...

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Украли: сахарницу с серебряными вставками из драгоценных камней – одну штуку, вазы из минералов - две штуки, деревянные трости африканского дерева с вкраплением серебра и горячих эмалей, инкрустированные рубином и сапфиром – две штуки. И, наконец, главное богатство - пасхальное яйцо из горного хрусталя, усыпанное бриллиантами… Все, что нажил непосильным трудом ювелирных дел мастер Сергей Коломийцев, стало добычей мошенника. Этот финт чемпион СССР по гимнастике Александр Чернозубов выполнил с ювелирной точностью. И хотя афериста поймали, похищенные драгоценности так и не нашли…

САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

На днях Дорогомиловский суд столицы поставил точку в громком уголовном деле. На приговор обвиняемый Чернозубов явился при параде. Идеального кроя костюм, начищенные ботинки – даже одной ногой за решеткой чемпион старался держать марку.

- Признать виновным в мошенничестве и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - монотонно огласил судья.

Своей вины аферист и не отрицал: да, ювелирные изделия взял у знакомого на время. Вернуть не смог – возникли финансовые трудности. Куда дел? Да он и сам не знает… В итоге, так ничего и не добившись, следователи вывели в деле казенную формулировку: «распорядился по собственному усмотрению».

- Человек он очень опасный – умеет пустить пыль в глаза, уболтать. Ей богу, даже обладает навыками гипноза, - уверяет пострадавший Сергей Коломийцев, среди коллег – негласный король ювелиров. – Его жена, теперь уже бывшая, состояла в нашем союзе художников. А пару лет назад и Чернозубов стал захаживать на выставки, активно интересовался искусством. Выглядел всегда с иголочки. Туфли за 25 тысяч рублей, костюмы «Бриони»*, машина с водителем, респектабельные знакомые. А главное – человек утонченного вкуса!

Александр Чернозубов – личность, широко известная в узких кругах. Несколько лет назад создал общественную организацию с громким названием «Национальный фонд развития массового спорта», нарисовал себе должность президента. Чем занимался, толком никто не знал, но иногда мелькал в СМИ с разными инициативами – например, отказаться от поддержки «провальных» видов спорта, таких как футбол. Развил бурную деятельность: разрабатывал очки виртуальной реальности, баллотировался в Госдуму в 2016 году. Тогда же и познакомился с Коломийцевым.

- Он организовал мне закрытую выставку, и все прошло на ура, - продолжает ювелир. - В фешенебельном отеле в районе Кремля представили с десяток витрин, набитых сияющими экспонатами. Созерцали их сплошные вип-персоны: политики, бизнесмены, спортсмены, артисты. Полный зал! Поэтому через несколько месяцев, когда партнер предложил выставиться в Италии для русской диаспоры, я согласился без раздумий. Он козырял связями среди тамошних официальных лиц и даже познакомил меня с важными людьми. Какие могли быть сомненья?

Сахарница из родонита редкой породы с драгоценными камнями - 1 млн. 350 тыс. руб. Фото: личный архив Сергея Коломийцева

ЭКСКЛЮЗИВ ПО ЦЕНЕ «ЛОМА»

Чтобы подогреть публику перед мероприятием, новый друг попросил у мастера несколько образцов – мол, прозондирую почву, посверкаю брюликами.

- И я сдуру дал ему самые лучшие! – до сих пор переживает Коломийцев. - Шесть моих собственных уникальных изделий. А потом… ни выставки, ни Чернозубова. Он оправдывался, что на организацию экспозиции не хватило денег, но экспонаты не возвращал, кормил «завтраками». Где-то через полгода мое терпение лопнуло, и я написал заявление.

«Партнера» задержали, завели дело. Но сыщики, недооценив ловкость трюкача, отправили его под домашний арест. А тот взял да и скрылся. Чтобы поймать беглеца (он кантовался здесь же, в Москве) ушло несколько месяцев. И тут ювелира ждало новое разочарование:

Две вазы из родусита - 800 тыс. руб. Фото: личный архив Сергея Коломийцева

- Мои шедевры оценили как обычный «лом»! Денег на профессиональных оценщиков у правоохранителей не было. Вот и нашли какой-то ломбард, где на глазок нарисовали ценник. В материалах дела пасхальное яйцо якобы стоит 4,9 миллиона, а ведь его рыночная стоимость – более 8. Это штучный экспонат!

По словам Коломийцева, на создание того самого шедевра у него ушло несколько лет. Все материалы, привезенные из-за границы, он по крупицам собирал у разных ювелиров, подбирал цвета, тщательно прорисовал эскиз. На рубины и изумруды получал заключение о подлинности. Яйцо к тому же смастерил с секретом: при нажатии кнопочки включалась музыка, и внутри хрустальной скорлупы начинал вращаться цветочный букет…

- Создание таких шедевров – это исключение из правил, такого сейчас никто не делает, - уверяет пострадавший. – Продать их сложно – аукционов нет, да и кризис на рынке. На Запад не вывезешь: все, что дороже 25 тысяч долларов, таможня не пропустит. Конечно, я рассчитывал когда-нибудь реализовать это произведение. Но такие редкие и дорогие вещицы уходят лишь в частные коллекции. Наобум их не покупают, как минимум года два придется возить по выставкам и конкурсам, чтобы изделие стало известным, чтобы им заинтересовались. А теперь что? У меня такие проблемы – мама не горюй. Напряги с поставщиками, с подрядчиками, всем должен. Слава богу, хоть в суд пока не подают…

Единственное, что удалось вернуть Коломийцеву – две похищенные трости. Оказалось, их Чернозубов сдал в залог своему знакомому, получив взамен 150 тысяч рублей. Деньги, конечно же, не вернул, а трости потом изъяли следователи. Так в деле появился второй потерпевший. Но на возмещение ущерба рассчитывать не приходится.

- Ни одно из изделий не было застраховано – страховку делают под конкретную выставку, когда известны дата, время, место, а кроме того – если изделие остается в помещении на ночь, - уточняет Коломийцев. - По суду Чернозубов должен мне компенсировать 6 млн 400 тысяч (официальный ущерб за минусом стоимости тростей. – прим.авт.), но ждать денег от него не приходится, он нищий. Я провел собственное расследование, расспросил его знакомых. Только у одного из них он занял 700 миллионов рублей, а общая сумма долгов – под миллиард. И ведь давали без расписок, говорю же – гипнотизер! А у самого Чернозубова ничего нет. Разве что участок земли, который он умудрился продать трем разным покупателям…

Две трости из африканского дерева с вставками из серебра, горячих эмалей, рубина и сапфира - 804 тыс. руб. за обе. Фото: личный архив Сергея Коломийцева

ЧТО ПОЧЕМ

Пасхальное яйцо - 8 млн рублей (по оценкам владельца)/ 4,9 млн рублей (по официальной оценке в рамках уголовного дела)

Сахарница из родонита редкой породы с драгоценными камнями - 1 млн 350 тысяч/740 тысяч

Две вазы из радусита - 800 тысяч за обе/аналогично

Две трости из африканского дерева со вставками из серебра, горячих эмалей, рубина и сапфира - 804 тысячи за обе/700 тысяч

ИТОГО: 10 млн. 954 тыс. руб.

КСТАТИ

ЧЕМПИОН УЖЕ ПОПАДАЛСЯ

В 2009 году Александра Чернозубова уже судили за мошенничество с землей. Тогда он с сообщниками по поддельным документам оформили фиктивные сделки купли-продажи на 12 земельных участков в Калужской области. Их общая площадь - 140 га, стоимостью - более 47,5 млн рублей. Используя свои связи в правительстве региона, Чернозубов пытался выбить из бюджета деньги на строительство жилых домов в рамках нацпроекта "Доступное жилье". Тогда аферисту повезло - отделался условным сроком. Кстати, еще раньше гимнаст уже попадал под подозрение в совершении аналогичного мошенничества в Саратовской области. Но тогда дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

- Учитывая, что обвиняемый совершил мошенничество в период своего условного срока, ему отменили условное осуждение по предыдущему приговору суда и частично присоединили наказание, назначенное по предыдущему приговору, - уточнили в московской прокуратуре. - Таким образом, Чернозубов получил семь лет заключения.

Пасхальное яйцо - 8 млн. руб. Фото: личный архив Сергея Коломийцева

ВОПРОС-РЕБРОМ

БОГАТСТВА СПРЯТАНЫ В РОССИИ?

Эдуард Уткин, генеральный директор Гильдии ювелиров России:

- Такие штучные экземпляры быстро не продашь. Если они были похищены с целью обогащения, а не просто по глупости, то это долгосрочная перспектива. В ломбард уникальные изделия не понесешь - там драгоценные камни даже не оценивают, только золото в граммах. Остаются частные коллекционеры. Но их можно искать и три, и пять лет, придется исколесить всю страну. А если быстро – то в лучшем случае получишь 1/10 от реальной стоимости.

Думаю, в этом случае богатства могут быть где-то надежно спрятаны. В долгосрочной перспективе это хорошая инвестиция. Сейчас в ювелирном деле становится все меньше ручной работ – хорошие мастера исчезают, все делают машины. Но лет через 20 ценность таких изделий может вырасти – по моим оценкам, как минимум, раза в два.

...ИЛИ ВЫВЕЗЕНЫ ЗА ГРАНИЦУ?

Сергей Карелин, художник-ювелир, член союза художников России:

- Когда-то, лет 15-20 назад возить ювелирку за рубеж было очень тяжело. Я выезжал на выставки со своими коллекциями – приходилось собирать массу печатей, документов, проходить проверки. А ведь это были не драгоценные, то есть не акцизные материалы. Да и сейчас вывезти легально похищенный товар не получится. Должен быть чек о покупке, лицензия на драгоценные камни – рубины, изумруды. Сложно. Зато нелегальный сбыт сейчас процветает. Тем, кто серьезно в теме, отправить драгоценности за рубеж не составляет никакого труда – уровень коррупции позволяет.

*Бриони - элитный итальянский бренд мужской одежды.